Tras la votación de la reforma laboral, resurgió la interna entre CFK y los gobernadores del PJ que apoyaron a Milei

El kirchnerismo renovó las críticas a los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral (RS Fotos)

En los minutos previos a la búsqueda del quórum por parte del Gobierno, para empezar a tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria (UP) tuvo un estallido de furia. Una explosión previsible que se dió cuando divisaron, con absoluta facilidad, la presencia en sus bancas de los legisladores que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos de extracción peronista.

La diputada Julia Strada, economista cercana a Cristina Kirchner, fue de las primeras en visibilizar en las redes sociales las imágenes de quiénes estaban sentados. En el listado de quienes contribuyeron con la iniciativa de Javier Milei sumó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. ¿El motivo? En el peronismo advirtieron que la ausencia de Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres contribuyó para sostener el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los pilares de la reforma, que ha recibido una gran cantidad de cuestionamientos .

Strada no fue la única en mostrar los movimientos políticos dentro del recinto. También lo hizo la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, que ingresó a la Cámara baja en el último recambio de legisladores, en representación del kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. “Diputados que entraron en boletas con el escudo del PJ y las fotos de Perón y Evita, dieron quórum para esta bosta. Después algunos no entienden qué tiene que ver que la presidenta del Partido Justicialista está presa. Para esto, para poder hacer mierda a la gente, la metieron presa”, sentenció.

En esa definición está una parte del trasfondo político que mantiene una batalla abierta entre el kirchnerismo, aglutinado en el PJ Nacional, bajo la conducción de CFK, y la dirigencia de los PJ provinciales, donde los gobernadores, peronistas o de vinculación directa con la fuerza política, han decidido acompañar la gestión de Milei en el Congreso. En esa lista están los cinco mandatarios apuntados tras el tratamiento del proyecto de ley en Diputados.

Javier Milei junto a Jalil, Jaldo, Sáenz y Passalaqua

Con la misma tónica en su mensaje, la legisladora bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, escribió un largo mensaje en sus redes sociales, apuntando contra los peronistas del norte que contribuyeron con su quórum para que La Libertad Avanza (LLA) pueda abrir una sesión clave como la que tuvo lugar ayer durante más de diez horas.

“Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo. ¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?“, aseguró la quilmeña, para luego agregar: ”Subestiman al pueblo. Es momento de despabilarse y organizarnos para cambiar esta historia. Porque la historia no termina en una sesión. La escribe el pueblo".

La avanzada del kirchnerismo tiene dos objetivos consistentes: defender la postura de Cristina Kirchner de intervenir los PJ provinciales, como los de Misiones y Salta; y exponer los apoyos de los legisladores del peronismo a la gestión libertaria para dejarlos, a futuro, afuera de cualquier armado nacional que enfrente a Milei en el 2027.

“Otra vez se puso en evidencia que Cristina tenía razón. Los lugares donde se discute el PJ y en los que CFK alertaba que eran funcionales a Milei, son de donde provienen los legisladores del peronismo que apoyaron la reforma laboral. Son funcionales a los recortes de los derechos laborales”, indicaron en el entorno de la ex mandataria.

La legisladora Julia Strada es una de las peronistas más críticas de los gobernadores del norte que apoyaron a Milei (RS Fotos)

En el kirchnerismo sostienen que esos legisladores de Catamarca, Salta y Tucumán “entran con la boleta del peronismo” y después, en el momento de las votaciones importantes como las de ayer, “terminan siendo funcionales al gobierno de Milei”. La ex presidenta viene insistiendo, desde hace tiempo, en que los diputados y senadores que entran en representación del PJ, tienen que estar alineados con las posturas del bloque.

Esa situación no sucede en los hechos porque los gobernadores del norte, distantes del kirchnerismo desde hace mucho tiempo, juegan su propio juego en la relación con la Casa Rosada, y desde que comenzó la gestión libertaria, tomaron la decisión de ser aliados tácticos de Milei. Pero, además, son críticos de la forma de gestionar el poder por parte de CFK y los principales dirigentes de su espacio político. Hay heridas que no se cierran.

“Es más fácil lanzarnos acusaciones a nosotros, que ver cómo se enfrascan en sus peleitas municipales mientras quedan de espaldas a las provincias”, explicó a Infobae un legislador vinculado a uno de los gobernadores cuestionados por el kirchnerismo. En las provincias del norte sostienen que el “kirchnerismo está fuera de la realidad” de lo que sucede ahí, y que no tienen una real mirada federal sobre las necesidades de cada gestión provincial.

La tensión viene en aumento entre la mayor parte del peronismo y los gobernadores norteños aliados a Milei. Hay una guerra de acusaciones que no para nunca. Mientras tanto, en paralelo, Axel Kicillof mantiene líneas abiertas con dos de esos gobernadores (Jaldo y Jalil), con el fin implícito de convencerlos para formar una opción opositora consistente para el próximo año. Dos miradas distintas sobre cómo afrontar la relación con los díscolos a la postura mayoritaria.

Siley y Manrique, dos de los legisladores sindicales que tiene el peronismo en el bloque de diputados (RS Fotos)

En paralelo, el peronismo está cerca de sufrir un duro golpe en el Senado, donde se rompería el interbloque de tres partes, y el bloque de Convicción Federal dejaría de formar parte del esquema justicialista. En ese esquema de cinco legisladores, hay cuatro que responden al tridente Jaldo-Jalil-Sáenz, y que están enfrentados con el kirchnerismo desde hace varios años.

En el comienzo del 2026 se empiezan a evidenciar las diferencias que tiene el peronismo en todo el país y que abrirán un escenario de debates cruzados para reorganizar el espacio político de cara a las elecciones presidenciales. El peronismo hace esfuerzos para salir de un lugar de debilidad y ordenarse con un eje claro: ser la principal opción opositora a Milei. El problema es que parte de la discusión pasa por no volver a ser lo que ya fueron, sino en cambiar y aceptar que hubo una modificación profunda en las necesidades del electorado.