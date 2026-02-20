El Gobierno celebró la aprobación de la reforma laboral y destacó que consolidará la estabilidad macroeconómica

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli estuvieron presentes en la votación de la reforma laboral (AFP)

Apenas finalizó la votación en general en la Cámara de Diputados, la Oficina del Presidente de la República Argentina celebró la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, promovida por el presidente Javier Milei, que busca poner fin a más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales.

“La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio”, defendió el Poder Ejecutivo Nacional a través del comunicado publicado en la red social X.

Entre los principales efectos esperados, el Gobierno apuntó que la reforma tendrá como objetivo eliminar distorsiones que obstaculizaban el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) e incorpora estímulos para la formalización del empleo.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva normativa también introducirá procesos de registración simplificados y digitalizados, modernizará licencias y procedimientos, ajustará las responsabilidades de los actores y establecerá reglas claras para empleadores y trabajadores.

El comunicado emitido por la Oficina de la Presidencia de la Nación

Otro de los puntos claves para el Gobierno será la creación de mecanismos para disminuir la conflictividad judicial, con especial foco en la reducción de la denominada industria del juicio.

Incluso, el oficialismo señaló que esta ley buscará dar mayor dinamismo al mercado laboral argentino, incrementar el trabajo registrado y disminuir la informalidad. Al mismo tiempo, se remarcó la intención de favorecer la creación de empleo de calidad y generar condiciones para que la contratación y la inversión se expandan en todos los sectores de la economía.

Por otro lado, desde la Presidencia se resaltó el esfuerzo realizado por la sociedad para lograr la estabilidad macroeconómica, monetaria y fiscal. Asimismo, indicaron que la modernización laboral servirá para consolidar ese proceso y para que trabajadores y empleadores puedan planificar a largo plazo sin temor a enfrentarse a conflictos permanentes.

Por último, Milei agradeció a los legisladores que respaldaron la Ley de Modernización Laboral y reiteró su expectativa de que acompañen las reformas restantes que el Ejecutivo presentará ante el Congreso de la Nación.

Los senadores deberán evaluar la modificación realizada en Diputados

A pesar de haber sido aprobado por la Cámara Baja, el recorrido de la norma continuará en el Senado, donde ya había sido aprobada por mayoría la semana pasada. Sin embargo, luego de que el oficialismo aceptara eliminar el artículo 44, que establecía modificaciones en el régimen de licencias médicas laborales, la iniciativa tendrá que volver a ser evaluada.

De esta manera, la derogación del apartado del proyecto de reforma dejó sin efecto uno de los cambios más amplios en el sistema de licencias por enfermedad. Desde ahora, el modelo habitual de pago del 100% del salario para quienes atraviesan una incapacidad laboral se mantendrá en vigencia.

Con la decisión de suprimir esta medida, también se descartaron propuestas como el pago reducido del 50% del sueldo para aquellos trabajadores cuya inasistencia derivara de una acción voluntaria y riesgosa, así como el tope de tres o seis meses según la existencia o no de familiares a cargo. Además, la normativa descartada preveía que, en enfermedades crónicas, solo se podía acceder nuevamente al cobro tras dos años desde el último episodio.

Otro apartado que quedó fuera se trata del esquema que establecía un pago del 75% del salario si la afección no estaba vinculada a conductas voluntarias, por lo que se conservarán los mismos plazos. Asimismo, la propuesta excluida aclaraba que suspensiones de orden económico o disciplinario por parte del empleador no podían reducir la percepción de los porcentajes previstos durante el reposo.

Así, la convocatoria para que la Cámara Alta vuelva a tratar la reforma laboral está prevista para el viernes de la semana siguiente. En caso de que fuera aprobada, será sancionada en el límite para que venza el período de las sesiones extraordinarias.

Según lo dispuesto en la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo esta semana, el plazo vencerá el próximo sábado 28 de febrero. Por esto, el oficialismo buscaría que se trate lo más pronto posible, para poder cumplir con las expectativas del gobierno.