Cristina Kirchner cumple 73 años: pintadas, mensajes y el saludo de los dirigentes peronistas

La expresidente celebrará su cumpleaños mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. Referentes del peronismo le dedicaron mensajes a través de redes sociales

La consigna "Queremos a Cristina"
La consigna "Queremos a Cristina" aparece en localidades del conurbano y el interior del país. La pintaron militantes de La Cámpora

En medio del paro general de 24 horas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple 73 años mientras permanece bajo prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Por su cumpleaños, aparecieron pintadas en distintas calles con la consigna “Queremos a Cristina”, tanto en el conurbano bonaerense como en localidades del interior del país, según pudo saber Infobae. Además, dirigentes del peronismo le dedicaron mensajes de respaldo a través de sus redes sociales.

El posteo de Axel Kicillof
El posteo de Axel Kicillof en Instagram.

Uno de ellos fue Axel Kicillof, quien optó por un saludo breve: publicó una historia en Instagram con una imagen de CFK y la frase “Feliz cumple”.

Otros dirigentes optaron por mensajes más extensos en la red social X, como la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau. La legisladora de Unión por la Patria le dedicó un largo texto de respaldo, que acompañó con fotos junto a la expresidenta y con imágenes de militantes.

La expresidente cumple 73 años
La expresidente cumple 73 años este jueves.

“Querida Cristina: Antes que nada, feliz cumpleaños. Sé que es un día atravesado por la preocupación por lo que está viviendo nuestra Argentina”, comenzó escribiendo, en referencia al paro general de la CGT contra las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Cecilia Moreau optó por un
Cecilia Moreau optó por un extenso mensaje en X.

Y siguió el posteo, publicado cerca de las siete de la mañana de hoy: “Y no es casual. Mientras intentan aprobar una reforma laboral que recorta derechos y debilita la protección del trabajo, vos estás injustamente condenada y privada de tu libertad”.

“Y hay que decirlo sin eufemismos: no es justicia, es persecución. No es una condena jurídica, es una decisión política. Es un mensaje disciplinador contra quien se animó a gobernar para las mayorías y a enfrentar privilegios. Tu nombre está ligado a una etapa en la que el trabajo, la producción y la ampliación de derechos fueron políticas de Estado. Eso no pueden borrarlo con un fallo”, agregó.

A modo de conclusión, Moreau terminó: “Podrán intentar encerrarte, pero no pueden encerrar las convicciones ni el amor de millones de argentinos y argentinas. No estás sola. Con afecto, lealtad y compromiso”.

La senadora Juliana di Tullio
La senadora Juliana di Tullio también envió un mensaje de respaldo.

También expresó su respaldo la senadora bonaerense Juliana Di Tullio, quien se refirió a CFK como “la que jamás fue ni será mascota del poder” y “la que siempre le cumplió al pueblo argentino, luchando por los intereses de las mayorías y del país”.

“Lo cumple (un año más) sin doblegarse ante la persecución, la injusticia, la venganza y con la dignidad intacta. No van a poder con ella, no la van a doblegar. Feliz cumple Cristina, somos millones de compatriotas los que te acompañamos este y todos los días”, cerró.

CFK se encuentra cumpliendo prisión
CFK se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su vivienda de Constitución.

La semana pasada, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó suspender los efectos de la resolución administrativa que había dado de baja la pensión vitalicia que percibía CFK como viuda del expresidente Néstor Kirchner, y dispuso su restablecimiento mientras se tramite el juicio principal contra la ANSES.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, anticiparon a Infobae que presentará un recurso federal extraordinario a través del equipo de Legales de la Administración Nacional de la Seguridad Social para frenar la medida y mantener la quita.

La decisión que benefició a la ex presidenta, que cumple una pena de prisión de seis años por corrupción, fue adoptada por la Sala III del tribunal previsional, en el expediente “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de acto administrativo”, al hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de una medida cautelar en primera instancia.

La semana pasada, la Justicia
La semana pasada, la Justicia decidió restituir la pensión vitalicia de CFK como viuda de Kirchner.

El juez Sebastián Russo, cuyo voto encabezó el acuerdo, sostuvo que en el caso se encontraban reunidos los requisitos para conceder la tutela cautelar. En particular, indicó que debía otorgarse “prevalencia al carácter alimentario del derecho cuya tutela se persigue y a la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo”.

La resolución cuestionada es la 2024-1092-ANSES, por la cual el organismo previsional dispuso la baja del beneficio de asignación mensual vitalicia N° 40-5-8085213-0, reconocido en su carácter de “causahabiente” del ex presidente fallecido en 2010.

En su exposición, Russo afirmó que “el acto administrativo cuestionado no exhibe, en esta etapa inicial, un nexo causal claro y suficiente entre los motivos invocados y la baja del beneficio de pensión cuya rehabilitación se pretende”. También precisó que ese aspecto deberá ser analizado con mayor profundidad al momento de resolver el fondo del litigio.

Cristina Fernández de Kirchner saludando
Cristina Fernández de Kirchner saludando a los militantes congregados en la previa del Carnaval (@marielfmoreno1)

En cuanto al peligro en la demora, uno de los recaudos estipulados para la aplicación de la cautelar solicitada, el magistrado indicó que “la suspensión del beneficio priva a la actora de ingresos de naturaleza alimentaria, circunstancia que resulta idónea para generar un perjuicio actual y de difícil reparación ulterior”. Sobre esa base, entendió procedente el dictado de una medida innovativa que suspenda preventivamente los efectos de la baja.

El tribunal resolvió: “hacer lugar parcialmente” al recurso y “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”.

El juez Juan Fantini Albarenque adhirió al voto de Russo. La jueza Nora Dorado no firmó la sentencia por encontrarse en uso de licencia, según consta en el fallo al que tuvo acceso Infobae.

