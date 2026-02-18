Política

Rogelio Frigerio anunció baja de impuestos, la reforma del sistema previsional de Entre Ríos y una gran inversión en infraestructura

El gobernador comunicó los proyectos durante la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de su provincia

Rogelio Frigerio abrió las sesiones
Rogelio Frigerio abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos

Durante la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio anunció una serie de medidas orientadas a consolidar un nuevo ciclo de orden, desarrollo y proyección para la provincia. El mandatario presentó un balance de los dos primeros años de gestión y delineó los ejes centrales para 2026, con foco en la baja de impuestos al sector productivo, una reforma estructural del sistema previsional y el mayor presupuesto de obras de infraestructura vial en la historia reciente del distrito.

Frigerio subrayó que Entre Ríos mantendrá la política de alivio fiscal como herramienta para sostener el empleo privado y mejorar la competitividad regional. Entre las principales medidas, destacó que prácticamente toda la industria local está exenta del impuesto a los Ingresos Brutos o sujeta a alícuotas mínimas, mientras que más del 90% de los productores primarios tributan con alícuota cero. Además, se anunció una baja del 3% al 1,5% para integradores avícolas, la exención impositiva por al menos 15 años a nuevas inversiones —con posibilidad de prórroga hasta 20 años— y un tope del 30% al Impuesto Inmobiliario Urbano, siempre por debajo de la inflación. El gobernador también anunció la eliminación de más de 100 tasas provinciales, como parte de una estrategia para simplificar el esquema tributario.

El Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones ya comprometió 200 millones de dólares y casi 2.000 nuevos empleos, según detalló el mandatario. Frigerio remarcó que la provincia busca dejar de poner trabas y generar un marco propicio para la llegada de capital y la creación de puestos de trabajo genuinos. “Cuando el Estado deja de poner trabas, la inversión aparece”, afirmó durante su discurso.

Uno de los anuncios más significativos fue el envío a la Legislatura de un proyecto de reforma previsional. El gobernador recordó que, al asumir, la Caja de Jubilaciones tenía un déficit proyectado que superaba el 50%, situación que logró ser parcialmente revertida, aunque persisten problemas estructurales. Frigerio reconoció la necesidad de modernizar el sistema para garantizar el 82% móvil de manera sostenible, tras décadas de postergación y parches que pusieron en riesgo la estabilidad futura. La propuesta apunta a equilibrar las cuentas y asegurar la capacidad de pago para jubilaciones, salarios y servicios esenciales.

En materia de salud, Frigerio también resaltó la intervención y reorganización de la obra social provincial. La creación de OSER (Obra Social de Entre Ríos) introdujo un esquema de conducción profesional, reglas de transparencia y topes salariales, logrando un ahorro superior a 1.250 millones de pesos en cargos directivos. El gobernador planteó que la decisión fue indispensable para garantizar la cobertura de más de 300.000 afiliados y revertir una situación crítica de pasivos crecientes y falencias de gestión.

El mandatario reservó un capítulo especial para el plan de infraestructura vial, que prevé para 2026 el mayor presupuesto en décadas. Con financiamiento internacional superior a 300 millones de dólares, la provincia avanzará en la repavimentación de rutas estratégicas, la reconstrucción de corredores productivos, la circunvalación de Nogoyá, la intervención progresiva sobre 2.000 kilómetros de caminos y obras estructurales en rutas provinciales claves para la producción y la conectividad. El objetivo es que, al finalizar el mandato, todas las rutas y caminos que estaban abandonados hayan sido intervenidos.

En el repaso de logros de gestión, Frigerio destacó la eliminación de gastos reservados y la reducción de cargos políticos, el recorte del 98% de adscripciones irregulares, la digitalización total de decretos y la modernización administrativa. También mencionó mejoras en el sistema educativo, con 500 escuelas intervenidas y avances en alfabetización, reducción del peso de la deuda provincial y un crecimiento de las exportaciones cercano al 90%.

El discurso marcó un contraste con etapas anteriores de desorden fiscal, obras paralizadas y crisis en sistemas clave. El gobernador enfatizó que el desafío fue enfrentar desequilibrios estructurales acumulados durante más de dos décadas y que ahora comienza una etapa para consolidar lo ordenado y elevar los estándares de gestión. “La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas”, expresó.

Frigerio concluyó que la provincia da inicio a un ciclo de estabilidad y desarrollo, con equilibrio fiscal, reformas estructurales y fuerte inversión en infraestructura, y con el sector privado como motor central del crecimiento económico. La estrategia integral busca posicionar a Entre Ríos como un territorio competitivo, con una administración moderna y sostenida en reglas claras para todos los actores de la sociedad.

