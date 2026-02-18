Kelly Olmos comparó la gestión de Javier Milei con la de Mauricio Macri y habló de “destrucción de empleo”

Kelly Olmos calificó de regresiva y destructiva la reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei

Continúa el debate por la reforma laboral. Tras la decisión del Gobierno de eliminar el artículo sobre las licencias médicas, las opiniones en torno a la normativa avanzan. Kelly Olmos, diputada nacional y ex ministra de Trabajo, expresó su rechazo categórico a la inciativa. En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la funcionaria aseguró que la reforma “es toda regresiva. Es toda destructiva, de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

De acuerdo con Olmos, no existe nada positivo en la iniciativa oficial. “¿La que envió el Gobierno? Ni un renglón. Nada”, sostuvo, al tiempo que consideró que la propuesta “está invirtiendo la pirámide de prioridad”. A su entender, la prioridad pasaría a ser el acuerdo por empresa, lo que altera la relación de poder en perjuicio de los trabajadores.

En su evaluación, la exministra advirtió que, si la ley se implementa, se “dará vuelta” el esquema actual: “Lo que hoy todos conocen como la base tanto de ingresos como de derechos, va a pasar a ser el techo. Los ingresos se van a derrumbar si esta ley se impone y además las y los trabajadores no van a tener ni siquiera soberanía sobre su propio horario”.

Olmos subrayó ante Infobae Al Mediodía la desigualdad en el nuevo marco de negociación. “No hay mutuo acuerdo en una empresa. En una empresa es lo que hace el patrón. ¿Quién se enfrenta a decirle no, no voy a cumplir este horario?”, cuestionó.

Profundizó en los posibles efectos para la vida laboral cotidiana: “Vas a tener que cumplir un horario sin cobrar horas extras, porque hoy podrías estar en esa situación, pero por cada hora adicional cobrás algo más, algo que te recompensa. Ahora tu única recompensa va a ser: ‘Mirá, cuando yo necesite te descuento una cantidad de horas de trabajo’. Que puede no ser cuando vos las necesites”.

La diputada nacional advirtió sobre la pérdida de derechos y la caída de salarios para los trabajadores con la nueva normativa (Europa Press)

Al analizar la evolución del trabajo registrado, Olmos recordó: “Desde 2011 hay un máximo de empleo formal que no se ha podido superar. Pero no es una meseta, ha tenido periodos de mucha destrucción, como fue el gobierno de Macri, que fueron más de 220.000 trabajos formales destruidos”.

“Nosotros los reconstruimos, obviamente, después de la pandemia y llegamos a completar esa recuperación. Y ahora, Milei le ganó a Macri porque los destruyó en dos años”, agregó Olmos, diferenciando entre destrucción y reconstrucción de empleos.

Sobre el carácter de ambos procesos, la diputada remarcó: “No es lo mismo una meseta que plantear un proceso de destrucción y reconstrucción. Destruir es fácil, requiere una sola condición: carecer de escrúpulos. Ahora, construir es difícil, porque con la destrucción de empleo hay destrucción de empresas y después hay que reconstruir empresas”.

Respecto a la informalidad laboral, Olmos reconoció dificultades históricas y agravamiento: “En nuestros gobiernos no logramos perforar un nivel de 30% de informalidad, pero ahora estamos en 43%. Es decir, que el problema es mayor y no es la opción del trabajador ser informal. La gente va a ese tipo de soluciones laborales cuando no tiene alternativa y obviamente necesita tener un ingreso”.

Olmos comparó la destrucción de empleo durante las gestiones de Milei y Macri, destacando un deterioro mayor en el actual gobierno

Al referirse al futuro del trabajo en Argentina, Olmos puso el foco en “discutir cuál es el plan de desarrollo. Y en el marco del plan de desarrollo, uno de los primeros temas es la restricción externa”. Señaló que “hay que modificar la matriz exportadora” y valoró la relevancia de proyectos como Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner.

Consultada sobre el papel de los sindicatos, Olmos indicó a Infobae que su rol “está asociado fundamentalmente a la negociación colectiva, es decir, darle a los trabajadores la posibilidad de emparejar la cancha en la conversación o la negociación con la patronal”.

También destacó la importancia de los servicios gremiales: “Los centros de capacitación que tienen los sindicatos son excelentes. Está también todo el tema de recreación, los clubes, está el tema de vacaciones, la infraestructura de vacaciones que ofrecen... Para nosotros hace a los derechos de los trabajadores, porque creemos que tienen que poder acceder al mayor nivel de dignidad”.

Finalmente, Olmos señaló en la entrevista con Infobae en Vivo que el impacto de las medidas oficiales y la respuesta sindical estarán determinados por el grado de activación y conciencia entre los trabajadores, en un escenario todavía abierto para la CGT y el movimiento gremial.

