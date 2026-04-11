Política

Optimismo en el Gobierno la frente a la judicialización de la Ley de Glaciares: cómo prepara la estrategia

En la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, luego de que la Cámara de Diputados habilitara las modificaciones

Guardar
La Cámara de Diputados aprobó la modifación en la Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados aprobó la modifación en la Ley de Glaciares

Como es habitual en estos casos, el Gobierno Nacional se prepara para hacer frente a la posible judicialización de la reforma en la Ley de Glaciares sancionada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, según confirmaron dos fuentes a Infobae. En la tarea trabaja el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que diseña la estrategia bajo estricto hermetismo, con intención de enfrentar los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y las ONGs ambientalistas.

“No tiene sentido mostrar las cartas de manera anticipada”, sostuvo una fuente al tanto del diseño de la argumenta en la que trabaja la administración libertaria para apelar.

Para este 2026, el oficialismo dio lugar a un pedido levantado por un puñado de gobernadores y avanzó con la modificación de la Ley 26.639 que regulaba la preservación de los cuerpos de hielo. Luego del tratamiento legislativo prolongado, que tuvo lugar primero en el Senado durante las sesiones extraordinarias, obtuvo el acompañamiento de 137 diputados y el rechazo de 111 legisladores.

Uno de los principales cambios aprobados, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que siguó el debate desde el recinto, le otorga un mayor margen a las provincias para definir sus propios criterios de protección, en respuesta a los reclamos de distritos con desarrollo minero. Entre otros puntos, eso implica que solo las áreas que sean consideradas estratégicas para el recurso hídrico quedarían bajo resguardo estricto.

Karina Milei, presente en la votación
Karina Milei, presente en la votación

A contramano del respaldo de las provincias mineras, el mandatario de La Pampa presentó un amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para impedir la aplicación de la ley casi un día después de su sanción. “Si la ley entra en vigencia nos puede o contaminar o afectar el nivel del agua del Río Colorado lo que implica que al menos al 40% de la población se quede sin agua para tomar. Vemos peligrar el agua que los pampeanos consumimos”, sintetizaron desde la gobernación a Infobae.

Sin embargo, por los pasillos de Balcarce 50 destacan el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva y aseguran que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo. “El proceso estuvo bien hecho, estamos confiados en que vamos a poder defender la ley sin problemas que además fue sancionada por amplia mayoría sin problemas", vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

“Sabíamos que podían judicializar, pero no nos preocupa porque está, sobre todo, el interés de casi todos los gobernadores cordilleranos”, argumentó un integrante de la mesa política diseñada por el presidente Javier Milei. Además, cargó contra el pampeano al que acusó de tener “un quilombo histórico” por el uso del agua. “Son ignorantes, no conocen el país”, respondieron desde la gobernación al tiempo que desacreditaron el accionar del Ejecutivo al sostener que el juzgado federal pampeano aún no ha puesto las actuaciones a disposición.

En el oficialismo subrayan como uno de los activos la audiencia pública celebrada para someter a debate los cambios, contemplada en la norma, que obtuvo más de 65000 inscripciones, de las que solo se les dio lugar a 200 expositores, mientras el resto debió conformarse con publicar un video de no más de cinco minutos y cargarlo en una plataforma digital.

Entre los legisladores que rechazaron los cambios, varios de ellos ven inevitable el curso de la judicialización, incluso varios aseguran que hay más de un camino. A diferencia del Ejecutivo, cuestionan el procedimiento, dado que califican de “falsa” la audiencia celebrada y remarcan el incumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Protesta frente al Congreso mientras se debatia la ley (AP)
Protesta frente al Congreso mientras se debatia la ley (AP)

Por su parte, señalan la interjurisdiccionalidad, argumento esgrimido por Ziliotto, y denuncian que configura un “retroceso en materia ambiental”, en sintonía con el amparo de las organizaciones ambientales.

Uno de los que opinó públicamente fue el diputado Maximiliano Ferraro, quien sostuvo que la Corte Suprema de Justicia “se expidió” en junio de 2019, cuando ratificó la ley original y rechazó el reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por la minera Barrick Gold. “En su momento, Cristina Kirchner la había vetado, el Congreso volvió a sancionarla, una empresa fue a la Corte y la Corte fue clara le dijo que la ley era constitucional”, resumió al respecto en una entrevista con Infobae En Vivo.

Asimismo, hay quienes se muestran esperanzados por el potencial desempeño judicial y presionan al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en caso de que el tema escale, por su expertis en derecho ambiental y sus fallos posteriores en la temática. “Si llega a la Corte el final es abierto. Lorenzetti debería bancar, no podría ir contra sus propios fallos, los otros dos no sabemos”, expresó un diputado que respalda las acciones que se promueven contra las modificaciones en la ley.

Temas Relacionados

GobiernoLey de GlaciaresCasa RosadaJavier MileiÚltimas Noticias

Últimas Noticias

La decisión definitiva de Kicillof, la nueva propuesta de Uñac y la avanzada del peronismo anti K en el norte

El Gobernador avanza con la edificación de su candidatura presidencial, el sanjuanino se abre espacio en la rosca política electoral y los mandatarios norteños se hacen fuertes frente a CFK. Todos los movimientos del PJ pensando en 2027

La decisión definitiva de Kicillof, la nueva propuesta de Uñac y la avanzada del peronismo anti K en el norte

Javier Milei analiza viajar a los Estados Unidos para el 4 de julio: las opciones que maneja el Gobierno

El mandatario nacional ya tiene en agenda compartir con Benjamin Netanyahu los festejos por el Día de la Independencia del país hebreo y quiere estar en Washington para hacer lo propio con Donald Trump en unos meses

Javier Milei analiza viajar a los Estados Unidos para el 4 de julio: las opciones que maneja el Gobierno

El caso Adorni impacta en LLA de CABA: la tensión con el PRO, las candidaturas 2027 y el rol de Bullrich

La situación del jefe de Gabinete recalibra el posicionamiento de diferentes figuras al interior del partido porteño. La Legislatura sesionó con nueva composición un paquete impositivo. El régimen que podrían debatir con el peronismo

El caso Adorni impacta en LLA de CABA: la tensión con el PRO, las candidaturas 2027 y el rol de Bullrich

Créditos a funcionarios y pasajes de diputados: la negación de delitos no disimula privilegios

El capítulo de los préstamos del Banco Nación supera la discusión sobre su ajuste o desajuste legal. Hace ruido también la legisladora que admite y justifica entregar pasajes oficiales a su hijo. El caso Adorni potencia estos temas, que reponen la discusión sobre el beneficio del poder

Créditos a funcionarios y pasajes de diputados: la negación de delitos no disimula privilegios

Javier Milei promete fotos con los gobernadores para contener el drama de las provincias

El Presidente analiza convocar a todos los mandatarios provinciales, excepto los más opositores. Los números rojos que preocupan a Caputo. La negociación en el Congreso. El caso Adorni

Javier Milei promete fotos con los gobernadores para contener el drama de las provincias
DEPORTES
Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Nació en Miami, corre con bandera argentina, ama el mate y ya demostró ser ganador: “Mi sueño es ser campeón de la IndyCar”

Esteban Ribovics y Francisco Prado se presentan en una jornada clave para los argentinos en UFC: hora, TV y todo lo que hay que saber

A los 51 años, Maravilla Martínez protagoniza su “último combate”: cómo ver la pelea y su peculiar adversario

La selección argentina venció 1-0 a Chile por la Liga de Naciones femenina y se afianza en zona de clasificación al Mundial

Belgrano le ganó 1-0 a Aldosivi con 10 jugadores en el inicio de la fecha 14 del Torneo Apertura

TELESHOW
Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Cazzu habla acerca de su debut como actriz en el cine: “Fue una experiencia reveladora”

Los nervios y la emoción de Agustín Rada Aristarán antes de su debut como Willy Wonka: “No digas que falta poco, Dios”

La Peña de Morfi vuelve con emoción, memoria y una dupla que promete: el regreso más esperado de los domingos

Román, el Original: “Me ofrecieron plata por sexo varias veces”

Cami Homs volvió a modelar a dos meses de ser madre por tercera vez: ternura, sensualidad y elegancia

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán se preparan para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Medio Oriente

Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbollah en las conversaciones directas con Líbano en Washington

Lucas Chancerelle, emprendedor francés: “Hay una vuelta a la tradición católica en muchos jóvenes por motivos identitarios”

Santiago Segura convierte a su repulsiva criatura Torrente en presidente de España: “Es una comedia de terror”

En ‘Los testamentos’, dos adolescentes ven el mundo distópico de Gilead de otra manera