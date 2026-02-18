Jorge Triaca criticó la reacción sindical ante la reforma laboral: “Se cruzó un límite institucional”

Jorge Triaca advirtió sobre el riesgo institucional de desconocer el debate parlamentario en torno a la reforma laboral

En una charla exclusiva para Infobae en vivo, el exministro de Trabajo Jorge Triaca sostuvo que las medidas gremiales que desconocen los canales legislativos “tienen un dejo de autoritarismo”. El exfuncionario subrayó: “Cualquier acción que vaya en contra de este criterio, me parece que tiene un dejo de autoritarismo. Hubo elecciones muy recientes, le corresponde al Gobierno presentar los proyectos de gobierno”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Matías Barbería y Malena de los Ríos, Triaca remarcó el carácter institucional del debate: “Ese proyecto de gobierno es un proyecto bastante debatido, que tuvo una aprobación significativa por parte del Senado. Me parece que esas son las cosas que uno tiene que poner en análisis”.

El alcance y los límites de la conciliación obligatoria según Triaca

El exministro explicó que la conciliación obligatoria “es un periodo para la negociación entre las partes”, y detalló: “Cada una de las partes cesa la acción que está haciendo para tratar de llegar a un principio de acuerdo. Si no se llega, se puede extender o resolver según los resultados”. Consultado sobre las consecuencias de incumplir la medida, precisó: “Le caben multas, tanto al sector empleado como a la representación sindical. Pueden ser hasta un salario mínimo vital y móvil por cada uno de los afiliados”.

Triaca diferenció la actitud de los distintos gremios frente al Gobierno, y vinculó la coyuntura con el tratamiento legislativo de la reforma laboral. “Hay una agenda candente, que es la reforma laboral. Cada sector evalúa cómo se modifica su realidad, pero eso no obsta a que deban respetar las condiciones de negociación: la regla de la democracia, discutida por los representantes del pueblo”, sostuvo.

La discusión gremial y el trasfondo político

El exfuncionario consideró que el paro tiene componentes políticos: “Acá hay una oportunidad política, porque la misma situación podría haber pasado la semana pasada y ustedes vieron la magnitud de las medidas. No lo justifica la discusión de uno o dos artículos”. Agregó que el comportamiento de los gremios “tiene que cumplir con su agenda de negociación”, aunque advirtió: “Tienen que agotar todas las instancias”.

El exministro de Trabajo calificó de autoritarismo las acciones gremiales que ignoran los canales legislativos en Argentina

Al ser consultado sobre el artículo que limita las licencias médicas, Triaca fue crítico: “Me parece que podrían haber sido más precisos, más concretos, haber trabajado sobre instancias de evaluación médica independientes. Situaciones extremas quedan entrampadas en este artículo, que no tiene nada que ver con el espíritu del gobierno”.

El ausentismo, la tecnología y los desafíos del mundo del trabajo

Triaca contextualizó el debate señalando que el ausentismo no está en un pico histórico: “Hoy el ausentismo está en los pisos de las series históricas, pero este es un proyecto que intentó resolver muchos temas y, en algunos, la redacción no fue feliz”. Propuso avanzar en mecanismos de control con “evaluación médica de sectores externos”.

Sobre el rumbo del Gobierno en materia laboral, expresó: “Este Gobierno ha hecho mucho en la macro. Generó superávit como objetivo central. Ahora hay que discutir las cuestiones micro, sobre todo en el mundo del trabajo, que es recontra cambiante”. Lamentó la falta de avance en la modernización, mencionando la reversión de las billeteras virtuales: “Son elementos claros de la realidad tecnológica. Este proyecto ordena hacia atrás más que hacia adelante; le falta una parte que apunte a la verdadera modernización”.

El exministro también alertó sobre la persistencia de esquemas laborales atrasados: “Venimos de economías atadas a procesos fordistas de la década del 70. Hoy hay economías integradas, plataformas, y una relación más concreta: el trabajador no solo como generador de valor, sino también como fuente de consumo”.

