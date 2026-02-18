Política

Jorge Triaca criticó la reacción sindical ante la reforma laboral: “Se cruzó un límite institucional”

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el exministro de Trabajo analizó el rol de los gremios frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Triaca advirtió sobre el riesgo institucional de desconocer el debate parlamentario y reclamó mayor responsabilidad en la negociación sindical

Guardar
Jorge Triaca advirtió sobre el riesgo institucional de desconocer el debate parlamentario en torno a la reforma laboral

En una charla exclusiva para Infobae en vivo, el exministro de Trabajo Jorge Triaca sostuvo que las medidas gremiales que desconocen los canales legislativos “tienen un dejo de autoritarismo”. El exfuncionario subrayó: “Cualquier acción que vaya en contra de este criterio, me parece que tiene un dejo de autoritarismo. Hubo elecciones muy recientes, le corresponde al Gobierno presentar los proyectos de gobierno”.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Matías Barbería y Malena de los Ríos, Triaca remarcó el carácter institucional del debate: “Ese proyecto de gobierno es un proyecto bastante debatido, que tuvo una aprobación significativa por parte del Senado. Me parece que esas son las cosas que uno tiene que poner en análisis”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El alcance y los límites de la conciliación obligatoria según Triaca

El exministro explicó que la conciliación obligatoria “es un periodo para la negociación entre las partes”, y detalló: “Cada una de las partes cesa la acción que está haciendo para tratar de llegar a un principio de acuerdo. Si no se llega, se puede extender o resolver según los resultados”. Consultado sobre las consecuencias de incumplir la medida, precisó: “Le caben multas, tanto al sector empleado como a la representación sindical. Pueden ser hasta un salario mínimo vital y móvil por cada uno de los afiliados”.

Triaca diferenció la actitud de los distintos gremios frente al Gobierno, y vinculó la coyuntura con el tratamiento legislativo de la reforma laboral. “Hay una agenda candente, que es la reforma laboral. Cada sector evalúa cómo se modifica su realidad, pero eso no obsta a que deban respetar las condiciones de negociación: la regla de la democracia, discutida por los representantes del pueblo”, sostuvo.

La discusión gremial y el trasfondo político

El exfuncionario consideró que el paro tiene componentes políticos: “Acá hay una oportunidad política, porque la misma situación podría haber pasado la semana pasada y ustedes vieron la magnitud de las medidas. No lo justifica la discusión de uno o dos artículos”. Agregó que el comportamiento de los gremios “tiene que cumplir con su agenda de negociación”, aunque advirtió: “Tienen que agotar todas las instancias”.

El exministro de Trabajo calificó
El exministro de Trabajo calificó de autoritarismo las acciones gremiales que ignoran los canales legislativos en Argentina

Al ser consultado sobre el artículo que limita las licencias médicas, Triaca fue crítico: “Me parece que podrían haber sido más precisos, más concretos, haber trabajado sobre instancias de evaluación médica independientes. Situaciones extremas quedan entrampadas en este artículo, que no tiene nada que ver con el espíritu del gobierno”.

El ausentismo, la tecnología y los desafíos del mundo del trabajo

Triaca contextualizó el debate señalando que el ausentismo no está en un pico histórico: “Hoy el ausentismo está en los pisos de las series históricas, pero este es un proyecto que intentó resolver muchos temas y, en algunos, la redacción no fue feliz”. Propuso avanzar en mecanismos de control con “evaluación médica de sectores externos”.

Sobre el rumbo del Gobierno en materia laboral, expresó: “Este Gobierno ha hecho mucho en la macro. Generó superávit como objetivo central. Ahora hay que discutir las cuestiones micro, sobre todo en el mundo del trabajo, que es recontra cambiante”. Lamentó la falta de avance en la modernización, mencionando la reversión de las billeteras virtuales: “Son elementos claros de la realidad tecnológica. Este proyecto ordena hacia atrás más que hacia adelante; le falta una parte que apunte a la verdadera modernización”.

El exministro también alertó sobre la persistencia de esquemas laborales atrasados: “Venimos de economías atadas a procesos fordistas de la década del 70. Hoy hay economías integradas, plataformas, y una relación más concreta: el trabajador no solo como generador de valor, sino también como fuente de consumo”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Jorge Triacareforma laboralconciliación obligatoriaparo generalInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Cristian Ritondo: “El paro general es irracional y el sindicalismo sólo defiende privilegios”

En Infobae al Regreso, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, respaldó la reforma laboral impulsada por el oficialismo y criticó duramente la convocatoria sindical contra el Gobierno

Cristian Ritondo: “El paro general

La UTA y La Fraternidad pararán desde esta medianoche a pesar de haber sido intimados por el Gobierno

Así lo confirmaron a Infobae el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, y su par de la UTA, Roberto Fernández. En la tarde de hoy, el Ejecutivo había amenazado con quitarles la personería a los gremios de trenes y colectivos si adherían a la medida de fuerza impulsada por la CGT

La UTA y La Fraternidad

Victoria Tolosa Paz criticó la reforma laboral que impulsa el Gobierno: “El paro es necesario”

La diputada nacional por Unión por la Patria se diferenció del bloque oficialista y defendió la medida de fuerza en rechazo al proyecto de reforma laboral. En Infobae al Regreso, Tolosa Paz remarcó que la iniciativa “profundiza el drama del empleo registrado” y reclamó mayor diálogo con las pymes

Victoria Tolosa Paz criticó la

Sin un motor, así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea que tuvo un problema mecánico y debió regresar a El Palomar

La aeronave, encargada de traer repuestos desde Dinamarca para los F-16 adquiridos recientemente, voló desde Natal hasta Buenos Aires sin toda la potencia y en baja altitud

Sin un motor, así aterrizó

El Gobierno amenaza con quitarles la personería a los gremios de trenes y colectivos si adhieren al paro de mañana

A través de un comunicad, el Ministerio de Capital Humano intimó a la UTA y a La Fraternidad a que no se sumen a la medida de fuerza. En ambos casos hay conciliaciones obligatorias en curso

El Gobierno amenaza con quitarles
DEPORTES
Challenger de Tigre: 10 tenistas

Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

El insólito error del arquero que aprovechó Nico Paz para anotarle un gol al Milan

Argentinos Juniors empata contra Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

Cristian Medina jugará en un gigante brasileño: el llamativo monto que recibirá Estudiantes de La Plata

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

TELESHOW
Emilia Mernes resumió su paso

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

Alejandra Maglietti habló del incendio de la fábrica de su pareja en Ezeiza: “Fue una situación tan traumática”

Tamara Báez mostró los cambios en su cuerpo a cuatro meses de realizarse una liposucción

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

“Meter a Jennifer en el DeLorean fue un error”: la confesión de Zemeckis y el confuso destino de un personaje clave en Volver al Futuro

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos