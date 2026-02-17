Cristian Ritondo aseguró que el PRO pedirá cambios en el régimen de licencias médicas: “La solución no puede ser recortar derechos”

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, aseguró hoy que la reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración incluido en la ley de reforma laboral, que tuvo media sanción del Senado, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, “son aspectos que merecen ser revisados” antes de la sesión en la cámara Baja.

La bancada amarilla, cuyos votos necesita La Libertad Avanza, también pedirá la incorporación de las billeteras virtuales en la redacción del artículo 35, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto tiene que ver con la regulación de qué instrumentos financieros se utilizan para cobrar los sueldos. El PRO ya había intentado introducir este cambio en favor de las fintech durante la discusión en el Senado, pedido que el oficialismo rechazó. En Diputados la situación y las necesidades son diferentes.

“Desde el PRO no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen”, destacó Ritondo ante la consulta de Infobae.

Y amplió: “La reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100 % del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados. Entendemos la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, incluso mejorando los mecanismos de control y certificación médica, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos. Por eso creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador”.

Sobre la incorporación de las billeteras digitales, Ritondo aseguró que el objetivo es “defender la libertad de los trabajadores para cobrar su sueldo”, sin “restricciones impuestas por el Estado ni en beneficio de los bancos”.

En relación al artículo 44, el diputado reconoció que hay “algunas inconsistencias que podrían terminar perjudicando a los trabajadores”. “Respecto del procedimiento, el Gobierno planteó que los cambios podrían instrumentarse dentro de la misma ley, en una ley complementaria o vía reglamentación. Desde nuestra posición, lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación”, señaló.

Y destacó: “Desde el Bloque PRO estamos a disposición para trabajar esta ley con la mayor celeridad posible, de modo que, si debe regresar al Senado, estén dados los tiempos para que pueda tratarse durante el período de extraordinarias”.

En sintonía también se manifestó el diputado Martín Yeza. “El tema de las enfermedades es algo que se incorporó a la medianoche del propio tratamiento y creo que nadie te supo decir muy bien por qué, nadie entiende muy bien por qué lo incorporaron". En este línea, afirmó que el PRO y los bloques dialoguistas están buscando “alternativas” con el oficialismo “para que se apruebe la reforma”, y recordó que Patricia Bullrich ya adelantó que el proyecto podría modificarse y regresar al Senado.

“Nosotros naturalmente ese artículo así no lo acompañaríamos, no estamos en condiciones de acompañarlo”, remarcó en radio Rivadavia.

Ayer, Bullrich informó que el oficialismo estudia formas de modificar el artículo 44 de la Reforma Laboral, que introducía un nuevo régimen de licencias por enfermedad y reducía el salario a los trabajadores que solicitaban permiso para ausentarse del trabajo por estar enfermos. La legisladora explicó que será sólo para el caso de afecciones “severas, degenerativas”, y que sean “fehacientemente comprobables”.

Bullrich, en diálogo con TN, sostuvo que la iniciativa surge como respuesta a lo que calificó como una “mafia en los certificados médicos”, fenómeno al que atribuyó un elevado nivel de ausentismo laboral en la Argentina. La exfuncionaria detalló que, según datos recientes, el país registra un 15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral, cifra que consideró excesiva y vinculada a prácticas fraudulentas. “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados”, afirmó. En este sentido, remarcó la existencia de “clínicas y médicos presos” por la emisión de documentos apócrifos, y planteó que la reforma busca terminar con ese circuito.