Reforma laboral: Milei recibió a Bullrich en la quinta de Olivos en medio de la definición de los cambios en las licencias médicas

El presidente Javier Milei recibió a la jefa de bloque de LLa en el Senado, Patricia Bullrich, en la quinta de Olivos

En el tramo final de las sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei recibió esta mañana a la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, para ultimar los detalles del proyecto de reforma laboral y dar forma a los anticipados cambios sobre las licencias médicas. Pese al feriado por Carnaval, la reunión tuvo lugar esta mañana en la quinta de Olivos y fue inmortalizada con una foto que subió la exfuncionaria a sus redes sociales.

“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!“, resumió por su parte el mandatario a través de una publicación en la cuenta de X. Originalmente, la senadora había revelado que el objetivo de la audiencia tenía que ver con la necesidad de pulir los pormenores del temario que se abordará en las sesiones extraordinarias que concluirán formalmente el próximo sábado 28 de febrero, luego de que el Ejecutivo resolviera prolongarlas por un día más para cumplir con los plazos legales.

Con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el haber, la administración libertaria se prepara para conquistar la media sanción restante del acuerdo comercial cerrando entre la Unión Europea y el Mercosur y la Ley Penal Juvenil. Sin embargo, la clave gira en torno a aprobar la reforma laboral, una de las principales obsesiones del libertario, aunque para eso deberán definir los pasos a seguir ante la polémica desatada por las licencias médicas contempladas en el articulado para evitar conflictos durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Por estas horas, la mesa política coordinada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrada por Patricia Bullrich; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, su primo, el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, debate las posibilidades en estudio para resolver el conflicto.

La mesa política en una de sus habituales reuniones de Casa Rosada

Fue la propia Bullrich la que anticipó que el Ejecutivo instrumentaría cambios en el artículo 44, que reduce el pago del salario durante las licencias por enfermedad. Actualmente, la cifra que se abona es del cien por ciento, pero de aprobarse la ley se recortaría el porcentaje en caso de enfermedades que no sean “consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo”.

El ruido que despertó el tema en la oposición, incluso entre los dialoguistas, obligó a los actores del círculo íntimo de Milei a repensar la idea de avanzar con el tema dado que consideran que no están dados los consensos sociales necesarios que les permitan sostener el debate.

Un integrante de la mesa anticipó a Infobae que el escenario ideal es evitar que el proyecto vuelva a la Cámara de Senadores, de sufrir modificaciones, lo que retrasaría su sanción definitiva ante un ajustado calendario.

Como contó este medio, hay tres posibilidades en estudio que van desde la instrumentación de un decreto reglamentario para aclarar criterios médicos, en el que se establecerá el pago completo ante enfermedades severas, crónicas o irreversibles; la posibilidad de impulsar una ley complementaria; o dar lugar a cambios en el proyecto durante el tratamiento en Diputados, lo que obligaría el retorno del debate al Senado.

Patricia Bullrich durante el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara de Senadores (REUTERS/Cristina Sille)

“Estamos analizando y charlándolo, pero se va a resolver. La idea es que no vuelva al Senado”, admitió una importante fuente ante este medio en paralelo al intercambio que la exministra y el mandatario mantenían en la quinta de Olivos esta mañana. La actividad de este lunes rompió con la quietud del mandatario que, en los últimos días, no contó con agenda pública y solo mantuvo actividades privadas que se mantuvieron en reserva.

Más allá del detalle del articulado del proyecto de “Modernización” laboral, el oficialismo apuesta además a cerrar la prórroga veraniega con la media sanción restante del régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur - Unión Europea, que deberán discutirse en la Cámara de Senadores, y conquistar media sanción de la Ley de Glaciares.

Pese a la determinación de incluir el tratamiento de una nueva la Ley de Financiamiento Universitario, en Casa Rosada anticipan que debido a los tiempos del calendario electoral, podría quedar para ser tratada en ordinarias.