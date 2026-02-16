Kicillof prepara la apertura de sesiones: evalúa mostrar gestión, confrontar con Milei y proyectar hacia 2027

El 2 de marzo, Kicillof brindará un nuevo mensaje ante la Legislatura (foto: AG La Plata)

Axel Kicillof se prepara para inaugurar el período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense el próximo 2 de marzo, en un escenario condicionado y ya conocido por la tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional, la reconfiguración del peronismo y el ida y vuelta con los sindicatos, que vienen considerando insuficiente los aumentos dispuestos en la negociación paritaria. El acto tendrá lugar en la ciudad de La Plata, coincidiendo con el inicio formal del ciclo lectivo; que podría ser una jornada algo compleja tras el anuncio de medidas de fuerza de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB); uno de los gremios docentes que rechazó el aumento del 3% para el mes de febrero y ya anunció una medida de fuerza.

El gobernador bonaerense llegará a la Asamblea con la conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense encaminada. A partir del 15 de marzo, Kicillof asumirá la presidencia del partido, desplazando a Máximo Kirchner, quien quedará a cargo del Congreso del PJ provincial. Este movimiento político destrabó la disputa interna y le permitirá al mandatario avanzar en la consolidación de su liderazgo partidario en territorio bonaerense y usar esa estructura para proyectar su construcción o la construcción de una alternativa hacia la elección presidencial del 2027. “A no desanimarse, a no bajar los brazos, que quedan dos años de esto nada más”, dijo la semana pasada desde Necochea tras hacer un diagnóstico del rumbo económico y político del Gobierno nacional, luego de la aprobación en el Senado al proyecto de reforma laboral.

Kicillof al asumir su segundo mandato en diciembre del 2023 junto a Cristina Kirchner, Verónica Magario, Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara

Por lo pronto, el mensaje que brindará ante diputados y senadores estará marcado por la compleja situación financiera de la provincia que se empieza a evidenciar en lo que es la negociación paritaria con los gremios. La semana pasada hubo reuniones con los distintos gremios de la administración pública con resultado dispar. La FEB anunció una medida de fuerza para el mismo día de la apertura de sesiones, en rechazo al incremento salarial del 3% ofrecido por la administración provincial. Por su parte, el gremio Suteba también consideró insuficiente la propuesta, aunque no convocó a un paro. El lunes 2 de marzo está pautado que inicien las clases en las escuelas públicas. De sostenerse lo anunciado por la FEB sería la primera vez en seis años que el mandatario hablará ante la asamblea legisaltiva con un conflicto sindical activo.

Pese a esta situación -que es una instancia que todavía puede desarticularse- se espera que uno de los ejes centrales del discurso del gobernador sea la denuncia por el recorte de fondos nacionales, como ya ocurrió en anteriores oportunidades. A fin del año pasado, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmaba que el gobierno de Javier Milei mantiene una deuda de 14,7 billones de pesos con la provincia, cifra que el Ejecutivo provincial difundió de manera oficial. La disputa por los recursos federales será un tema recurrente durante la exposición de Kicillof ante la Legislatura; algo que viene haciendo y que en las últimas intervenciones también lo expande a lo que sucede en otras provincias.

Desde el entorno del mandatario anticiparon que tras la apertura de sesiones, Kicillof profundizará su instalación en el plano nacional con vistas a las elecciones presidenciales de 2027. Según fuentes cercanas consultadas por Infobae, el gobernador prevé intensificar su agenda federal y visitar distintas provincias, principalmente las gobernadas por el peronismo. Meses atrás, el propio Kicillof fue recibido por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Además, sostendrá el vínculo con líderes regionales como Lula (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia) o Claudia Sheinbaum (México).

Kicillof con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva

El año legislativo que comienza presenta un mapa político complejo. El peronismo retendrá el quórum propio en el Senado bonaerense y la primera minoría en Diputados, mientras los bloques de La Libertad Avanza incrementaron su representación en la Legislatura, convirtiendose en primera minoría en el Senado y segunda minoría en Diputados. A esta foto hay que agregarle, las cuestiones no resultas a la fecha en la discusión del peronismo y con impacto directo en el Senado: designación de jefe o jefa de bloque y a qué sector le corresponderá la vicepresiencia Primera y el resto de las mismas que aún no fueron ocupadas ante el desacuerdo interno del oficialsmo bonaerense.

Entre los temas que podrían dominar la agenda parlamentaria figuran la designación de jueces para la Suprema Corte de Justicia —que actualmente funciona con tres de sus siete miembros—. Es una demanda de varios sectores y que Kicillof podría habilitar. Además, La Libertad Avanza ya avisó que buscará instalar la discusión por la implementación de la boleta única en papel para las elecciones provinciales y locales. En este punto podría conseguir aliados de las bancadas del PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

Los libertarios en acuerdo con el PRO presionarán con la boleta única en papel para las elecciones del 2027 en PBA

En este marco, los intendentes -sobre todos los del Movimiento Derecho al Futuro- esperan señales por la posible modificación de la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales; sin posibilidad de poder presentarse a un tercer período. Las releeciones indefinidas fueron tema de agenda en las reuniones políticas que el mandatario mantuvo durante el mes de enero con sus intendentes. Bianco también había planteado a fin de año que iban a “insistir” con el tema.

La gestión provincial pondrá énfasis en las inversiones realizadas en Educación y Seguridad, dos áreas que el Ejecutivo busca destacar pese a las restricciones presupuestarias. A los distintos ministerios ya llegó la orden de hacer un informe con lo realizado durante el año pasado para luego plasmarlo en lo que será el discurso del mandatario.

La apertura de sesiones que protagonizará Kicillof funcionará como plataforma para relanzar su perfil nacional. Ya hay contactos subterráneos y no tanto con otras referentes de otras provinicas; pero por el momento el gobernador aguarda y mide los tiempos. Tiene, además, una situación interna a resolver: un acuerdo macro con el kirchnerismo. Por el momento solo se redujo a la conducción del PJ. Para quiénes participaron de esa negociación “no fue un tema más”, poder haber llegado a un entendimiento. En una reciente entrevista con Infobae al senador nacional peronista y referente de La Cámpora, Mariano Recalde se le consultó si Kicillof era su candidato a presidente. “Todavía no definimos un candidato a presidente”, contestó y ante la repregunta de si podría serlo sentenció: “tranquilamente”. Recalde tiene un vínculo personal con Kicillof y fue quien lo llevó a trabajar en su momento a Aerolíneas Argentinas en 2011.