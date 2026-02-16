Daniel Scioli negó que la reforma laboral le quite derechos a los trabajadores: “Lo prioritario es poder tener trabajo”

Daniel Scioli: “El sector privado ha hecho un esfuerzo esta temporada”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, defendió enfáticamente la propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al rechazar las críticas sobre una supuesta pérdida de derechos para los trabajadores. “El mayor derecho de la gente es poder tener trabajo”, sostuvo el funcionario a Infobae en Vivo.

Durante la entrevista, Scioli también abordó los rumores sobre su posible designación como embajador en Italia y analizó el desempeño del sector turístico durante el fin de semana largo de carnaval.

Al explicar su apoyo a la reforma laboral, Scioli dijo que esta iniciativa se centra en la necesidad de modernizar las normas para responder a los cambios en el mercado de trabajo, especialmente en sectores como el turismo, donde el carácter temporal del empleo exige una mayor flexibilidad.

El funcionario subrayó que la iniciativa, que cuenta con media sanción parlamentaria, responde a un reclamo histórico del sector privado y busca facilitar la creación de empleo genuino. “La dinámica del mercado laboral ha cambiado en Argentina y en el mundo", afirmó Scioli, al tiempo que aseguró que el gobierno mantiene el compromiso de escuchar y mejorar la propuesta si fuera necesario.

Scioli también remarcó la importancia de combatir la inflación y fomentar el empleo como forma de proteger a los sectores más vulnerables. “La mayor sensibilidad para con los trabajadores ha sido bajar bruscamente la inflación, el peor impuesto a los pobres”, expresó el secretario, quien se mostró confiado en que el debate parlamentario permitirá alcanzar consensos sin afectar las garantías laborales fundamentales.

El debate sobre la reforma laboral se produce en un contexto de recuperación progresiva del turismo interno, impulsada por políticas orientadas a la estabilidad, la seguridad y la promoción del crédito al consumo.

Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, reportó una ocupación turística superior al 80% en los destinos del país durante el último fin de semana largo, destacando el rol del sector privado

En ese contexto, Scioli destacó la coordinación entre ministerios y el trabajo conjunto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para facilitar inversiones y nuevas oportunidades de desarrollo. “El turismo internacional que llega a la Argentina está creciendo a partir de las políticas de cielo abierto y queremos implementar más cielos abiertos", subrayó Scioli, quien mencionó el potencial de Mar del Plata y otros destinos para captar a turistas extranjeros.

¿Scioli embajador en Italia?

Consultado sobre los rumores que lo mencionan como potencial embajador en Italia, Scioli descartó la posibilidad y reafirmó su compromiso con la actual gestión al frente de la Secretaría de Turismo y Deporte. “No me hago eco de especulaciones”, aclaró, y agregó que su experiencia en el país europeo se vincula a su pasado como deportista, pero que hoy se siente plenamente identificado con la tarea de promover el turismo y el desarrollo local.

“Me encanta el trabajo que estoy haciendo”, insistió el funcionario, al tiempo que agradeció la confianza del presidente y la oportunidad de poner en práctica su experiencia en gestión pública.

Balance turístico del fin de semana de Carnaval

Al referirse a la evolución de la actividad turística durante el último fin de semana largo, marcado por el carnaval, Scioli ofreció datos positivos sobre la ocupación hotelera y el gasto de los visitantes en diferentes regiones del país. “Cuatro por ciento más de consumo con respecto al año anterior”, precisó el Secretario, quien atribuyó el crecimiento al efecto de las políticas nacionales y la estabilidad alcanzada en los últimos meses.

El funcionario mencionó que destinos como Purmamarca, Entre Ríos y Bariloche registraron altos niveles de ocupación, en algunos casos por encima del 80% y 90%.

El Secretario también remarcó la importancia de la seguridad como factor clave para la competitividad turística, agradeciendo la labor de las fuerzas federales y al Ministerio de Seguridad. “La seguridad es un tema central”, afirmó Scioli, quien destacó el impacto de los planes específicos implementados en destinos como Córdoba y Rosario.

Según datos compartidos con Infobae en Vivo, la capital cordobesa experimentó un incremento del 20% en el movimiento turístico respecto a años anteriores, mientras que la ciudad santafesina se consolida como una alternativa atractiva.

Por otra parte, Scioli se refirió a los desafíos que enfrenta el sector gastronómico y reconoció que la reactivación del consumo aún presenta dificultades, aunque se mostró optimista sobre la trayectoria de la economía en función de las prioridades fijadas por el Ejecutivo.

El secretario valoró el esfuerzo de los empresarios por mantener precios “amigables” y asequibles, lo que a su juicio permitió que más familias argentinas viajaran y disfrutaran del país durante el receso de carnaval.

El funcionario defendió la política de fines de semana largos como una respuesta a los nuevos hábitos de vacaciones y subrayó el crecimiento de la oferta de alojamientos y experiencias vinculadas a la naturaleza en todo el territorio nacional. “La gente ya no se toma 15 días sino que busca escapar un fin de semana”, concluyó.