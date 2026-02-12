Cuándo se vota la reforma laboral en Diputados y qué posibles escenarios analiza el Gobierno

El proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado podría ser tratado a finales de la semana que viene (RS Fotos)

Tras la media sanción que recibió la ley de reforma laboral en el Senado, ahora el foco de atención será la Cámara de Diputados. El oficialismo trabaja para que la discusión llegue al recinto a finales de la semana que viene, aunque cuenta con un poco más de margen de acción por la extensión del período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anticipó hoy que el Gobierno no aceptará modificaciones en el texto durante el debate en la cámara baja. “La ley ya está, es esta”, expresó la exministra de Seguridad. La posición oficial es evitar que la iniciativa deba regresar al Senado, una instancia que estira el proceso de aprobación definitiva.

“Si Diputados cambia un montón de cosas, a menos que haya algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta y sea mejor, no vamos a cambiar la ley”, remarcó Bullrich.

De acuerdo con lo informado por el oficialismo, la bancada logró 42 votos favorables en la Cámara alta, superando el umbral necesario en casi todos los artículos de la iniciativa. El proyecto introduce cambios en el sistema de negociación colectiva y mantiene la indemnización tradicional, equivalente a un mes por año trabajado. Además, establece la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para dar previsibilidad ante eventuales conflictos.

El presidente de Diputados, Martín Menem (Reuters)

El oficialismo destacó que el texto incorporó propuestas de empresarios, sectores productivos y algunas sugerencias surgidas de la CGT. Sin embargo, en la Cámara de Diputados el escenario aparece más ajustado que en el Senado y el gobierno dependerá de los acuerdos con los bloques de la oposición dialoguista para asegurar la sanción definitiva y evitar que el proyecto regrese a la Cámara alta.

Si Diputados aprueba el texto sin cambios, la reforma quedará lista para ser promulgada por el Ejecutivo. Si introduce modificaciones, el Senado tendrá la posibilidad de insistir en su versión original.

La diputada peronista Paula Penacca, cercana a Máximo Kirchner, advirtió hoy que la aprobación en el Senado no garantiza el mismo resultado en Diputados. “Creo que transpolable no es. Hay muchos ejemplos de eso, de leyes que se aprueban en una Cámara y luego son rechazadas en la otra. A medida que fue pasando el tiempo se fue desarmando esta mentira de Milei de que esto es una mejoría para los trabajadores y en esa tarea tenemos que seguir trabajando”, sostuvo.

Patricia Bullrich, durante la sesión de ayer en el Senado

Y, en diálogo con Futurock, agregó: “Entonces creo que es posible que condicionemos y convenzamos a algunos diputados y diputadas que, por más que los representantes en el Senado de sus propias provincias hayan votado a favor, voten en contra”.

Misma postura crítica planteó la diputada Kelly Olmos, en La Red: “(La ley) debilita la capacidad de negociación de los trabajadores, porque cuando la negociación se prioriza en la empresa, la asimetría de poder hace que el trabajador tenga que asumir lo que le impone el empleador. No hay ese emparejar la cancha que se obtiene cuando hay una negociación colectiva con un gremio nacional organizado. En consecuencia, lo que hoy es un piso salarial va a transformarse en techo y se van a derrumbar los salarios, la capacidad de tener soberanía horaria y el tema de las vacaciones queda muy debilitado. Es exactamente que la patronal defina”.

El bloque PRO, en tanto, acompañaría la posición del Gobierno. En la mañana de este jueves, el expresidente Mauricio Macri celebró el resultado de la votación en el Senado. “Después de años en los que luchamos por cambios profundos en las leyes de trabajo, la votación de hoy logró dar un paso adelante en la dirección correcta”.

“El trabajo es un tema fundamental para destrabar la energía y el talento que tienen los argentinos. Pero lo que pasó hoy es solo un paso: hay que seguir trabajando fuerte para impulsar nuevas reformas que transformen la legislación laboral en una normativa mucho más moderna, que les dé futuro a todos los jóvenes y que se adapte a esta época sin igual”, completó a través de las redes sociales.

Apoyos y rechazos

En la jornada de ayer, que se extendió por 13 horas, la votación terminó por realizarse durante la madrugada. El proyecto del Ejecutivo tuvo respaldo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales como Frente Renovador de la Concordia Social, Independencia y La Neuquinidad. Mientras que el kirchnerismo rechazó los cambios a la legislación vigente.

Como se dijo, la situación en Diputados no es replicable de manera directa. Ayer por la mañana, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, visitaron a Martín Menem en la oficina del titular de la Cámara baja, donde mantuvieron un extenso encuentro. Además, aprovecharon para hablar con diputados dialoguistas para empezar a recolectar los votos para la reforma laboral.

Los libertarios dan por sentado que esa norma se va a aprobar fácilmente, ya que se alcanzó un consenso al subir la edad mínima de imputabilidad de 13 a 14 años, entre otros retoques que se hicieron a pedido de los bloques más cercanos al oficialismo. Sin embargo, en lo que respecta a la modernización del sistema de trabajo la situación es más compleja y el oficialismo no tiene tan garantizados los números para terminar de sancionarla.

En Diputados, LLA planea llegar al dictamen recién el miércoles que viene, ya que tiene que esperar que el Senado remita el proyecto que obtuvo media sanción.