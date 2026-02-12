Uno por uno, cómo votaron los senadores al proyecto de reforma laboral

Tras una jornada maratónica, el Gobierno consiguió la media sanción de su proyecto de reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Esta es la primera gran victoria del año para el oficialismo en el ámbito legislativo.
La sesión se extendió por 13 largas horas y la votación terminó por realizarse durante la madrugada. A lo largo del debate, se evidenciaron dos posturas muy marchadas: los sectores alineados con La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó los cambios a la legislación vigente.
El avance de la iniciativa fue resultado de intensas gestiones entre representantes sindicales y gobernadores cercanos a Milei. Los gremios pudieron asegurarse los aportes a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario.
En el palco, se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron desde el palco la votación en representación del presidente Javier Milei.
Al momento de la votación, no hubo sorpresas: el bloque del Partido Justicialista optó por el rechazo, junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. A continuación, el voto de cada senador:
Quiénes votaron a favor
- Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
- Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
- Romina Almeida (La Libertad Avanza)
- Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
- Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
- Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
- Agustín Coto (La Libertad Avanza)
- Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
- Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
- Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
- Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
- Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
- M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
- J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
- Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
- Maximiliano Abad (UCR - Unión Cívica Radical)
- Flavio Fama (UCR - Unión Cívica Radical)
- Eduardo Galaretto (UCR - Unión Cívica Radical)
- Mariana Juri (UCR - Unión Cívica Radical)
- Daniel Kroneberger (UCR - Unión Cívica Radical)
- Carolina Losada (UCR - Unión Cívica Radical)
- Silvana Schneider (UCR - Unión Cívica Radical)
- Rodolfo Suárez (UCR - Unión Cívica Radical)
- Gabriela Valenzuela (UCR - Unión Cívica Radical)
- Eduardo Vischi (UCR - Unión Cívica Radical)
- Andrea Cristina (PRO)
- Martín Goerling (PRO)
- Victoria Huala (PRO)
- Luis Juez (PRO)
- Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
- Beatriz Ávila (Independencia)
- Julieta Corroza (La Neuquinidad)
- Carlos Espínola (Provincias Unidas)
- Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
- Flavia Royón (Primero los Salteños)
- Edith Terenzi (Despierta Chubut)
- Alejandra Vigo (Provincias Unidas)
Quiénes votaron en contra
- Guillermo Andrada (Partido Justicialista)
- Adán Bahl (Partido Justicialista)
- Daniel Bensusán (Partido Justicialista)
- Jorge Capitanich (Partido Justicialista)
- Lucía Corpacci (Partido Justicialista)
- Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)
- Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)
- Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)
- Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)
- M. Teresa González (Partido Justicialista)
- Alicia Kirchner (Partido Justicialista)
- Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)
- Carlos Linares (Partido Justicialista)
- Cristina López (Partido Justicialista)
- Florencia López (Partido Justicialista)
- Juan Manzur (Partido Justicialista)
- Ana Inés Marks (Partido Justicialista)
- José Mayans (Partido Justicialista)
- Sandra Mendoza (Partido Justicialista)
- Carolina Moisés (Partido Justicialista)
- Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)
- José Emilio Neder (Partido Justicialista)
- Mariano Recalde (Partido Justicialista)
- Fernando Rejal (Partido Justicialista)
- Fernando Salino (Partido Justicialista)
- Martín Soria (Partido Justicialista)
- Sergio Uñac (Partido Justicialista)
- Gerardo Zamora (Partido Justicialista)
- José Carambia (Moveré por Santa Cruz)
- Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)
Tras lograr la media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá ser sometido a votación en Diputados para completar el proceso legislativo y convertirse en ley.
Luego de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el presidente Milei compartió un mensaje victorioso en su cuenta oficial de X (Twitter). Primero calificó al logro de “histórico” y concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!”.