Política

Uno por uno, cómo votaron los senadores al proyecto de reforma laboral

El debate de la normativa se extendió durante 13 largas horas, en las que se pudieron escuchar todo tipo de argumentos. Mientras tanto, el Gobierno ultima detalles para alcanzar la mayor cantidad de consensos posibles

Guardar
Tras la votación en general,
Tras la votación en general, se procedió a votar título por título (Foto: Prensa Senado)

Tras una jornada maratónica, el Gobierno consiguió la media sanción de su proyecto de reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Esta es la primera gran victoria del año para el oficialismo en el ámbito legislativo.

La sesión se extendió por 13 largas horas y la votación terminó por realizarse durante la madrugada. A lo largo del debate, se evidenciaron dos posturas muy marchadas: los sectores alineados con La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó los cambios a la legislación vigente.

El avance de la iniciativa fue resultado de intensas gestiones entre representantes sindicales y gobernadores cercanos a Milei. Los gremios pudieron asegurarse los aportes a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario.

En el palco, se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron desde el palco la votación en representación del presidente Javier Milei.

Manuel Adorni, Karina Milei, Martín
Manuel Adorni, Karina Milei, Martín Menem, Eduardo "Lule" Menem y Diego Santilli siguieron de cerca la votación (RS Fotos)

Al momento de la votación, no hubo sorpresas: el bloque del Partido Justicialista optó por el rechazo, junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. A continuación, el voto de cada senador:

Quiénes votaron a favor

  • Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza)
  • Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
  • Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
  • Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza)
  • Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
  • Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
  • Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
  • Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
  • Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
  • M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
  • Maximiliano Abad (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Flavio Fama (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Galaretto (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Mariana Juri (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Daniel Kroneberger (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Carolina Losada (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Silvana Schneider (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Rodolfo Suárez (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Gabriela Valenzuela (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Vischi (UCR - Unión Cívica Radical)
  • Andrea Cristina (PRO)
  • Martín Goerling (PRO)
  • Victoria Huala (PRO)
  • Luis Juez (PRO)
  • Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Beatriz Ávila (Independencia)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)
  • Carlos Espínola (Provincias Unidas)
  • Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Flavia Royón (Primero los Salteños)
  • Edith Terenzi (Despierta Chubut)
  • Alejandra Vigo (Provincias Unidas)
Cómo votaron cada uno de
Cómo votaron cada uno de los senadores

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Andrada (Partido Justicialista)
  • Adán Bahl (Partido Justicialista)
  • Daniel Bensusán (Partido Justicialista)
  • Jorge Capitanich (Partido Justicialista)
  • Lucía Corpacci (Partido Justicialista)
  • Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)
  • Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)
  • Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)
  • Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)
  • M. Teresa González (Partido Justicialista)
  • Alicia Kirchner (Partido Justicialista)
  • Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)
  • Carlos Linares (Partido Justicialista)
  • Cristina López (Partido Justicialista)
  • Florencia López (Partido Justicialista)
  • Juan Manzur (Partido Justicialista)
  • Ana Inés Marks (Partido Justicialista)
  • José Mayans (Partido Justicialista)
  • Sandra Mendoza (Partido Justicialista)
  • Carolina Moisés (Partido Justicialista)
  • Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)
  • José Emilio Neder (Partido Justicialista)
  • Mariano Recalde (Partido Justicialista)
  • Fernando Rejal (Partido Justicialista)
  • Fernando Salino (Partido Justicialista)
  • Martín Soria (Partido Justicialista)
  • Sergio Uñac (Partido Justicialista)
  • Gerardo Zamora (Partido Justicialista)
  • José Carambia (Moveré por Santa Cruz)
  • Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)
El kirchnerismo se manifestó en
El kirchnerismo se manifestó en contra (RS Fotos)

Tras lograr la media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá ser sometido a votación en Diputados para completar el proceso legislativo y convertirse en ley.

Luego de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el presidente Milei compartió un mensaje victorioso en su cuenta oficial de X (Twitter). Primero calificó al logro de “histórico” y concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!”.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoSenadoLa Libertad AvanzaReforma LaboralÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno logró aprobar la reforma laboral en el Senado y la sanción de la ley queda en manos de Diputados

En la definición en general, el texto recibió 42 adhesiones y 30 rechazos. Todos estuvieron presentes. En la particular, ese número viró poco y siempre con mayoría sobrada. Generoso guiño final de la Casa Rosada a los sindicatos y cámaras empresariales sobre aportes compulsivos. El oficialismo metió por la ventana el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad

El Gobierno logró aprobar la

El reclamo silencioso que enfrenta el Gobierno: crece la preocupación de 2000 funcionarios por los salarios

Altos Directores y Coordinadores de la administración pública piden un aumento en el principal suplemento de su sueldo, que está congelado desde hace dos años. La Casa Rosada evalúa acceder a un incremento en el corto plazo

El reclamo silencioso que enfrenta

Fallo clave en la causa que más preocupa a “Chiqui” Tapia: los negocios de la AFA con la Selección se investigarán en la justicia ordinaria

La Cámara Criminal rechazó que la denuncia que presentó el empresario Guillermo Tofoni pase al fuero federal. Se investigan maniobras fraudulentas por 300 millones de dólares a través de la sociedad TourProdenter

Fallo clave en la causa

Comenzó un nuevo juicio contra un ex intendente de Salta que ya cuenta con una condena por corrupción

La apertura del debate oral involucra también a Rogelio Guaymás y Aldo Dalmiro Gonza, tras una auditoría que detectó irregularidades en la gestión anterior de la Municipalidad de San Lorenzo

Comenzó un nuevo juicio contra

Prorrogaron los embargos sobre la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción

Gloria Ruíz se encuentra imputada por fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito. Se fijó el nuevo plazo límite para la recolección de pruebas para el avance de la causa

Prorrogaron los embargos sobre la
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Ascienden a más de 7.000

Ascienden a más de 7.000 los muertos por la represión en las protestas masivas contra el régimen de Irán

Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de EEUU, Rusia y China

Cuba, opción colapso

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos y cinco heridos

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías