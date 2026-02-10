Qué sindicatos van a parar este miércoles por la movilización de la CGT contra la reforma laboral

Juan Carlos Schmid y Juan Pablo Brey encabeza la reunión de los sindicatos del transporte de la CATT

La CGT descartó un paro general para este miércoles y sólo se movilizará hacia la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la reforma laboral, pero hay sindicatos que decidieron un cese parcial de actividades para que la gente concurra a la concentración y otros, de impronta combativa, resolvieron una huelga de 24 horas.

Un sector crucial como el transporte, por ejemplo, tendrá una postura dispar ante la concentración de la CGT, pero en general habrá un funcionamiento normal, como es lógico, para ayudar a movilizar a los manifestantes hasta la zona del Congreso y luego para el regreso a sus casas.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió este lunes que no hará un paro de 12 horas, como llegó a analizarse, sino ceses de actividades parciales que aún no están definidos.

Los sindicatos del transporte de la CATT harán este miércoles paros parciales por sector, pero privilegiarán la movilización

El titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), lo explicó en una conferencia de prensa realizada tras el encuentro de sus dirigentes: “Vamos a declarar un cese de actividades a partir de las 13 horas, que se va a organizar de manera conveniente para cada una de las actividades que tenemos, tanto en el sector aéreo como en el marítimo y portuario y en los subtes”.

“Nosotros queremos garantizar que la gente llegue. Cada sindicato va a establecer la modalidad que más le convenga. Algunos tendrán dos horas, otros tendremos cuatro, algunos tendrán tres -detalló-, pero, de esa manera, vamos a garantizar la mayor afluencia de compañeros para expresar nuestro rechazo frente al Congreso Nacional. O sea, no es un paro de media jornada, no es un paro”.

Eso significa que por la mañana y hasta las 14.30, hora prevista para la movilización de la CGT, los medios de transporte funcionarán con sus diagramas habituales, aunque algunos sindicatos podrían hacer al final de la tarde una huelga parcial. Los metrodelegados, por ejemplo, evalúan parar 2 o 3 horas tras la concentración.

Flyer de la UOM Córdoba por el paro del miércoles 11 de febrero

En esta posición, tal como se decidió, se ubican los sindicatos que integran la CATT: Camioneros, pilotos, aeronavegantes, personal aeronáutico de tierra, viales, marítimos, portuarios, fluviales y subterráneos.

Por fuera de la CATT, decidieron no parar dos sindicatos clave que agrupan al personal de los trenes: La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia. Por eso no habrá problemas para quienes usan este medio de transporte ya que ni siquiera parará una seccional combativa como la de Oeste, liderada por Rubén “Pollo” Sobrero.

Tampoco dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Los colectivos funcionarán normalmente este miércoles, al igual que los trenes

Por otra parte, hay sindicatos que decidieron movilizarse este miércoles hacia el Congreso Nacional y también concretar paros de actividades, como los que integran el nuevo frente gremial ultraopositor, impulsado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA y la Federación de Aceiteros, entre otros.

Se trata del mismo sector que ya comenzó un plan de lucha contra la reforma laboral sin el aval de la CGT (pese a que la UOM ocupa la Secretaría Gremial de la central). El jueves pasado hicieron una movilización en Córdoba y este martes realizarán otra en Rosario.

Los metalúrgicos, liderados por Abel Furlán, confirmaron que este miércoles efectuarán un paro de 24 horas, con abandono de tareas a las 10 para que los trabajadores del sector puedan movilizarse hacia el Congreso.

"Hay que parar igual (este miércoles)", dijo Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional

De la misma forma, el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que “tienen cobertura legal para hacerlo”.

“Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica -aseguró-. Frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores, sería un error grave privarlos de ejercer el derecho de huelga”.

El dirigente, de impronta combativa, señaló: “Tenemos que paralizar todas las actividades este miércoles para impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

También anunciaron paros que se realizarán este miércoles organizaciones gremiales alineadas con la izquierda como el Sindicato Unico del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) y la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA), entre otras.