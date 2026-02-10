Debate por la reforma laboral: el senador Francisco Paoltroni alertó que sin alivio fiscal no habrá más empleo privado

El Senado debate la Reforma Laboral, mientras Paoltroni remarca que una baja de impuestos es clave para impulsar el empleo en Argentina

El senado tratará este miércoles la Reforma Laboral. Francisco Paoltroni, senador nacional de La Libertad Avanza por Formosa, advirtió en entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, que la iniciativa no tendrá impacto genuino sobre el empleo si no se acompaña de una reducción de impuestos. Paoltroni fue tajante: “No hay mejor incentivo que la quita y la baja de impuestos para que la economía arranque”.

Según detalló el funcional en el vivo de Infobae, el debate en el Senado se centra en la resistencia a bajar cuatro puntos de Ganancias, un tema que genera profunda preocupación en el legislador debido al rechazo tangible por parte de los gobernadores. “Hay una resistencia fuerte a la baja de estos cuatro puntos de Ganancias, que obviamente se resisten los gobernadores por la coparticipación. Más allá de que la gran perdedora ahí es la Nación, la que más resigna recursos es la Nación”, afirmó.

Al referirse al esquema de coparticipación federal, Paoltroni lo calificó como la mayor traba para el desarrollo productivo. Planteó críticas directas sobre la gestión y utilización de los recursos: “Tenés a un Gildo Insfrán que utiliza la coparticipación, que es el 95% de los recursos que recibe Formosa, a discreción y nadie le exige nada”. Para el senador, este modelo perpetúa el control político local y obstaculiza tanto la inversión como el crecimiento en la provincia.

Francisco Paoltroni advierte que la reforma no generará impacto genuino en el mercado laboral sin una reducción tributaria acompañante

En su diagnóstico sobre la situación de Formosa, Paoltroni describió con cifras el impacto negativo sobre el empleo privado y las oportunidades perdidas en sectores como la industria textil y el transporte. “Estamos hablando de los puestos de trabajo que se han perdido en la industria textil, que es duro, que es una realidad. Pero en Formosa podríamos generar diez mil puestos de trabajo de tractorista, 2500 de chóferes de camiones. Insfrán te impide el desarrollo, te impide la inversión”, sostuvo en diálogo con el equipo de Infobae en Vivo.

Sobre el alcance de la reforma laboral, Paoltroni fue enfático: “No creo que ayude mucho si no hay una baja de impuestos a la generación de empleo. La ley sirve, pero si no tenés incentivos para que las empresas tomen trabajadores y eso quita de impuestos, gente, no hay otra manera”.

Al analizar la competitividad de sectores como la industria textil y su inserción en un contexto global, el senador expuso: “La industria textil perdió 18.000 puestos de trabajo. Un sector que en este esquema económico no es viable porque no puede competir contra Indonesia, que tiene sueldo de ochenta dólares. En la Argentina queremos sueldo de mil dólares. Imposible competir”. Añadió que “el kirchnerismo destruyó los sectores más competitivos de la Argentina. Destruyó la minería, destruyó la ganadería, destruyó los hidrocarburos”.

Paoltroni respaldó sus argumentos con datos concretos: “Perdimos ochenta mil productores ganaderos en el kirchnerismo, el sector más competitivo de la economía argentina, eso fue una catástrofe. Perdimos diez mil puestos de trabajo de los frigoríficos. Porque en el mundo nadie puede competir contra la Argentina haciendo carne”.

Consultado sobre las condiciones para el empleo, sentenció: “No hay otra manera de tener rentabilidad en una empresa si no es a través de la quita de impuestos. Con la baja de impuestos sin duda vas a tener muchísimo más éxito. Acá hay una reconversión de toda la economía argentina”.

El legislador enfatiza que la competitividad de la industria textil argentina está en jaque por los altos sueldos y la dificultad para competir a nivel global

En cuanto a la negociación política en el Senado, Paoltroni comparó la dinámica actual con gestiones anteriores. “Nosotros éramos siete senadores, una minoría absoluta. Los interlocutores eran de diferentes vertientes, todo el mundo hablaba con todo el mundo. Un desorden en la comunicación tremendo y eso se notaba. Los que más lo sufríamos éramos nosotros por ser el bloque oficialista”, expuso a Infobae.

El legislador señaló a Patricia Bullrich como factor de orden en la cámara: “Desde que llegó Patricia al Senado hay un orden tremendo. Hay un liderazgo claro, un orden en la comunicación, en la conversación, en las negociaciones y una interlocutora válida, directa a la mesa chica del presidente, hasta el mismo presidente”.

Sobre etapas anteriores, agregó: “Lo que pasó ahí ya es parte del pasado. Gracias a Dios, este juez no llegó a la Corte Suprema de Justicia, si no, nada de lo que está pasando en la justicia lo estaríamos viendo. Ahí era el nudo de la República por los próximos veinte años. Y, bueno, creo que de alguna manera mi vuelta al bloque es también un gesto hacia mí por esa lucha”.

En el cierre de la entrevista, Paoltroni reiteró en que, mientras subsistan “núcleos de poder” como el que identifica en Formosa, avanzar resultará imposible. El debate profundo sobre la ley de coparticipación permanece como una incógnita sin resolver, fundamental para lograr cambios estructurales dentro del marco del Pacto de Mayo.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.