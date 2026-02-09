Carolina Losada: “En el bloque radical tenemos toda la predisposición para que se apruebe la reforma laboral”

La senadora radical Carolina Losada

La senadora nacional de la UCR aseguró que la reforma laboral “sale con modificaciones” y detalló el mecanismo de votación en diálogo con Infobae al Amanecer. También cuestionó el rol de los sindicatos y analizó el impacto para los trabajadores.

En una entrevista emitida por el canal de streaming Infobae en vivo, Carolina Losada, senadora nacional de la Unión Cívica Radical, anticipó: “Creo que sí sale la reforma laboral. La sesión es el miércoles a las once de la mañana y sí sale con modificaciones, eso seguramente”. Losada precisó que las correcciones se harán durante la discusión parlamentaria y no previamente: “Las modificaciones se van a hacer en la misma sesión. No es que se va a hacer una reunión antes o va a volver a comisión, sino que en la misma sesión se van a decir cuáles son las modificaciones y a partir de eso se votará cada uno de los capítulos o por artículo en algún momento”.

En diálogo con el staff de Infobae al Amanecer, integrado por Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, la legisladora radical aclaró la postura del bloque: “Nosotros, por lo menos en el bloque radical, tenemos toda la predisposición para aprobar la ley”. Frente a la consulta sobre la influencia de los gobernadores y el peso de los sectores dialoguistas, sostuvo: “Los gobernadores, por lo general, terminan hablando con sus propios senadores. Más allá de eso, hay todo un bloque que somos nosotros, que de alguna manera estamos mediando, porque Libertad Avanza tiene veinte senadores, nosotros somos diez. Hay otros bloques más chicos que trabajan con el Gobierno porque quieren que las cosas salgan bien, como nosotros. El bloque mayoritario fuera de lo que es la Libertad Avanza y no es el kirchnerismo, somos nosotros”.

Cambios, negociación y rol radical

Losada subrayó que las modificaciones sobre la ley serán “pequeñas y para mejorar” y evitó detallar el contenido para preservar la negociación: “Son todos cambios pequeños y son todos cambios para mejorar la ley. Lo que sí acordamos es no contar cada uno de los cambios, esperar a que las cosas terminen saliendo”. La senadora remarcó su participación en el Consejo de Mayo: “En mi caso, como miembro del Consejo de Mayo, fui parte de esta ley, más allá de que después la ley final la generó el Gobierno”.

Respecto al trasfondo del debate, la legisladora apuntó contra quienes rechazan la reforma: “Había algunos que se oponían desde antes de que se supiera de qué se trataba. Era modernización laboral y ya se oponían y hacían manifestaciones. El prejuicio era con muchos sectores que prefieren el statu quo, que no le sirve a nadie, que evidentemente no funciona, porque si no no tendríamos a la mitad de la población trabajando en negro”. Al recordar su campaña de 2021, Losada reafirmó su posición: “Estoy cien por ciento convencida de que la reforma laboral tiene que generarse. Hay un montón de trabajos hoy que en una ley tan vieja obviamente no están contemplados. Hay muchas cosas absurdas dentro de las leyes, de los estatutos”.

Para la senadora, el objetivo de la reforma es: “Que más personas puedan trabajar con derechos, o sea, registradas”. Defendió además la gradualidad del cambio: “No va a ser de un día para el otro, es algo que va a demorar un tiempo en surtir efecto y tiene que ir acompañado de otras leyes, como las tributarias. Pero es un gran primer paso”.

Impacto sobre trabajadores y pymes

Consultada sobre los beneficios concretos para los trabajadores, Losada destacó: “El beneficio que creo que es uno de los más importantes es la previsibilidad: saber que si el día de mañana la empresa donde trabajás cierra o decide despedirte, tu indemnización vas a saber cómo se calcula. Ahora no va a estar al libre albedrío de los jueces. Además, la empresa donde trabajás tiene un reaseguro, que es el famoso FAL, para hacer frente a este tipo de indemnizaciones”.

La senadora hizo foco en la situación de las pymes: “Hoy si recorrés empresas, te estoy hablando de micropymes, de pymes, locales de ropa, te dicen: ‘Yo tengo contratada acá, trabaja mi familia, porque si contrato a un empleado y me quiere hacer juicio, lo más probable es que tenga que cerrar el negocio y dejo todo mi familia’”.

Sobre los puntos sensibles como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, Losada explicó: “Hoy, de alguna manera, existe informalmente en muchas empresas. Ahora lo que estamos haciendo es ponerlo blanco sobre una ley. Y sobre el tema del fraccionamiento de las vacaciones, exactamente lo mismo. En los dos casos son cuestiones a definir y consensuar entre trabajador y empresario”. Rechazó la idea de una relación asimétrica: “La mayoría de las empresas, las pymes, tienen un delegado sindical en cada una. Ese delegado sindical es el encargado de negociar con los dueños de las empresas por el resto de los empleados”.

Sindicatos, cuotas y oficialismo

El debate se tornó más áspero al abordar el rol sindical. Losada fue tajante: “La mayoría de los que ves son todos millonarios que defienden su propio bolsillo, chicos. Hemos visto, hemos cubierto vos como periodista. Son millonarios que defienden sus propios intereses, su propia quintita, están desesperados por la caja”. Identificó la cuota sindical como un punto clave: “Me parece que es importante que se dé en esta ley algo que sería muy justo: si se le deja la cuota sindical compulsiva, que para mí es algo que se tendría que sacar de plano. Es una de las cajas que tienen, la famosa cuota sindical, que dicen que es solidaria, pero de solidaria no tiene absolutamente nada, porque el trabajador está obligado a poner esa cuota”.

Sobre el equilibrio, afirmó: “Si se le deja esa cuota, lo mismo tiene que ser con las cámaras que trabajan con las empresas. Ley pareja no es rigurosa, tiene que ser igual y no dejar el beneficio para los sindicatos y no para las cámaras”. Y concluyó: “Para mí no tendría que haber en ninguno de los dos casos. Tendría que ser solidario en serio: el que quiera aporte, el que no quiera, no. Eso es libertad”.

Al cierre de la entrevista, Losada se refirió a la oficina de respuesta oficial creada por el presidente Javier Milei: “En un principio me pareció un horror, obviamente, como periodista. Después empecé a leer lo que ponían y la verdad que es como... Ponen su versión sobre las cosas que se publican. Si fuera solamente eso, sin bardeos, sin insultos, la verdad que es una cuenta más de Twitter que te dice... Es como decir al Brock. Lo encuentro así, no le encuentro ni importancia ni relevancia”.

