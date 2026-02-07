“Milei lo llevará en sus manos y lo entregará”: Presti adelantó cómo será la entrega del sable corvo de San Martín

El presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti

Luego de que se publicara el decreto que establecía que la custodia del sable corvo del general San Martín pasaría a manos del Regimiento de Granaderos a Caballo, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, confirmó que este sábado el presidente Javier Milei será el encargado de entregar con sus propias manos el símbolo patrio.

Tal como habían adelantado fuentes oficiales a Infobae, el jefe de Estado será el único orador de la jornada. Está previsto que el traspaso sea realizado después de que termine la conmemoración de la batalla de San Lorenzo, que se realizará en las barrancas del río Paraná a unos metros de distancia del convento de San Carlos.

“El presidente en persona lo lleva en sus manos y se lo va a entregar al jefe del regimiento de Granaderos (el teniente coronel Cristian Castellanos) para que esté en guardia y custodia en el lugar que debe estar, que es el regimiento de Granaderos a Caballo”, afirmó el titular de Defensa.

Como parte de la comitiva estatal, se confirmó que acompañarán a Milei su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa. También estará presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

El lugar que ocupaba el sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional (NA)

Durante una entrevista para TN, Presti negó que estuviera prohibido que un mandatario tocara con sus manos el símbolo patrio, tras recordar que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner también lo había tenido en sus manos al momento de colocar el sable en la vitrina que le habían asignado en el Museo Histórico Nacional.

En este sentido, el funcionario remarcó que el traslado “no representa ninguna provocación”, sino una reivindicación histórica. “Toda la sociedad es consciente de que el sable del padre de la patria debe estar en donde el padre de la patria creó esa organización militar”, sostuvo al enfatizar que el Regimiento de Granaderos a Caballo trasciende las Fuerzas Armadas y pertenece al patrimonio de todos los argentinos.

“No hay lugar más preciado que el regimiento para que esté el sable corvo del general San Martín”, defendió Presti, sobre la decisión impulsada por la actual administración que derivó en una disputa legal impulsada por los herederos de Juan Manuel de Rosas, a quien el Libertador de la Patria le había encargado la custodia del arma.

El reclamo fue iniciado por Máximo Terrero y Manuela Rosas, poco después de que se diera a conocer la noticia del traslado. No obstante, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 denegó la petición presentada para impedir el traslado del sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El traspaso se realizará después de que finalice la recreación de la batalla histórica

En la resolución, la jueza Macarena Marra Giménez consideró que en esta etapa inicial del proceso “no se encuentran reunidos los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”. Incluso, argumento que se había detectado la inexistencia de un “cargo” jurídico vinculante que obligara a mantener la pieza exclusivamente en el Museo Histórico Nacional y la falta de documentación suficiente para acreditar el nexo de los demandantes con Rosas.

Por otro lado, la magistrada habilitó una investigación “de fondo” sobre el asunto y requirió al Regimiento de Granaderos que, en un plazo de cinco días, informe acerca de “el destino del sable en la sede del Cuartel y las medidas de seguridad y protección que se adoptarán para su debida conservación, así como para la exposición pública del bien”.

Frente a esto, el abogado de la familia, Nicolás Rechanik, criticó la medida adoptada por la jueza. Durante una entrevista con este medio, cuestionó: “No es que solamente se está autorizando un traslado del Regimiento de Granaderos, se está autorizando que suban el sable a un helicóptero, que lo lleven a San Lorenzo a pasear. Yo no sé si la jueza se está haciendo responsable de la seguridad del sable o no”.

El traslado se hizo oficial el martes a la madrugada, luego de que se publicara el decreto 81/2026 en el Boletín Oficial. En el documento, las autoridades explicaron que el traspaso buscaría preservar la integridad de la pieza histórica, que habría intentado ser robada en 1963 y 1965 por integrantes de la “Juventud Peronista”.

Por esto, subrayaron que la medida se fundamentaría en la intención de honrar la historia, garantizar una administración responsable del patrimonio nacional y reafirmar la soberanía, independencia y libertad como principios del Estado argentino. Además, la norma citó el apoyo jurídico recibido y la autoridad conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 99 de la Constitución Nacional.

Presti criticó al kirchnerismo, luego de que anunciara la reestructuración integral del IOSFA

El Gobierno detectó que IOSFA tenía una deuda de aproximadamente 200 mil millones de pesos

Horas después de que el Gobierno nacional anunciara la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la separación de la cobertura de salud brindada a los militares de la de los policías federales, el ministro de Defensa responsabilizó al kirchnerismo por las deficiencias que arrastraban hace más de una década.

Por este motivo, el funcionario calificó su creación en 2013 como un “engendro” y cuestionó la falta de consulta a los militares en su implementación. “Nunca funcionó bien”, declaró, y sostuvo que las recientes reformas buscan garantizar una cobertura adecuada para la familia militar.

De esta manera, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) se transformará en el ente autárquico que reemplazará al antiguo organismo. No obstante, funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y extenderá sus servicios a todo el territorio nacional.

En simultáneo, dispusieron que la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) funcione como ente autárquico dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, su principal misión será brindar la cobertura médico-asistencial y social para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y eventuales incorporaciones de otras fuerzas federales.