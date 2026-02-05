La sede de la AFA: otro documento oficial reveló que la dirección de Pilar que informó “Chiqui” Tapia no existe

Agentes de ARCA inspeccionan el sitio del futuro Museo Campeones del Mundo de la AFA, frente a un cartel que anuncia su próxima apertura

Cada día aparecen nuevos frentes de tormenta para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Un segundo documento oficial al que accedió Infobae reveló que la sede informada por el dirigente como domicilio legal de la entidad madre del fútbol -Mercedes 1366, del partido bonaerense de Pilar- no existe. La revelación toma especial actualidad porque en una declaración que realizó en las últimas horas en un expediente judicial, Tapia volvió a hacer referencia a ese lugar, que solamente es reconocido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El documento forma parte del trámite de solicitud de cambio de jurisdicción que hizo la AFA y que fue en copia en otro trámite que se abrió por la queja que presentó la conducción de la Asociación del Fútbol contra la Inspección General de Justicia, en el que intervino la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Ese reclamo fue rechazado y su conclusión, notificado de manera formal.

El documento al que accedió Infobae, si bien tiene fecha previa, se suma al que se conoció la semana pasada, en el que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fueron a Mercedes 1366 y tampoco pudieron localizarlo. Tanto el organismo recaudador como la Inspección General de Justicia (IGJ) pudieron corrobar que se trata de una zona de baldíos y que el cartel que anuncia “¡Próximamente" Sede Social y Museo Campeones del Mundo" fue instalado en la mano de enfrente, en numeración impar.

Otro documento oficial comprobó que la dirección que informó la AFA no existe

Desde la AFA, el abogado Gregorio Dalbón, pese a los dos informes oficiales, indicó a este medio que la nueva dirección es válida y legal porque fue aprobada por la Asamblea Ordinaria del año pasado y porque “la nomenclatura es correcta”. Sin embargo, otras fuentes privadas y vinculadas al sector inmobiliario de Pilar, aclararon a Infobae que la ubicación de las propiedades en la zona -sobre todo para la compra y venta- se realiza mediante identificación de parcelas, porque no hay numeración reconocida.

¿Pero por qué es importante la discusión sobre la dirección? Tanto ARCA, que tiene a su cargo el cobro de impuestos y las obligaciones fiscales de todos los contribuyentes, como la IGJ -que inscribe, reconoce y fiscaliza las sociedades comerciales, fundaciones y sociedades- comprobaron que el domicilio informado no puede funcionar como sede social y, por ende, debería continuar bajo las reglas y controles del gobierno nacional. Y también, porque en una de las causas que más preocupa a Tapia, la de la fastuosa mansión de Pilar que está atribuida a presuntos testaferros, la Justicia tomó como válida -entre otros argumentos- la “sede fantasma” para trasladar la investigación de un juzgado penal económico porteño a un juzgado federal bonaerense.

Declaraciones de Claudio Tapia ante la Justicia que menciona el domicilio que no es reconocido por las autoridades jurisdiccionales

La inhallable Mercedes 1366 -que coincide en la numeración con la sede histórica de la AFA en la calle Viamonte, de la ciudad de Buenos Aires- fue referida por el propio Tapia en la declaración que brindó ayer en una declaración que brindó sobre una presunta extorsión contra un empresario y los dirigentes de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso y Matías Yofe.

El segundo documento

Inspectores de la IGJ fueron al lugar y hablaron con vecinos y confirmaron que la sede de la AFA no existe

El expediente de la IGJ que confirmó la inexistencia del domicilio fue firmado por el director de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi, y contiene la declaración de tres vecinos de la zona que fueron consultados sobre la sede informada por la AFA. Los inspectores fueron “a los efectos de constatar si en el domicilio indicado funciona efectivamente la sede social de entidad”.

El informe al que accedió Infobae se reproducen los testimonios de Alejandra Silva y Rocío y María (estas últimas no quisieron brindar sus apellidos) que coinciden en que en la calle Mercedes, entre el 900 y el 1500 no hay ninguna propiedad con numeración, a excepción del Polideportivo Municipal de Pilar, instalado en el centro de varias manzanas, donde hay canchas de fútbol y de otras actividades.

“Consultada por el cartel de la AFA existente en la esquina haciendo cruz con su domicilio, dice que el cartel está hace unos tres años”, es la respuesta que brindó una de las vecinas consultadas. “El cartel está ubicado en la vereda de los números impares y refiere que la calle Mercedes hace años que pasó a llamarse Néstor Kirchner”, agregó.

“Cuando instalaron el cartel la gente se entusiasmó, ya que creían que iba a haber un lugar para que los chicos de la zona practiquen deporte, porque el Polideportivo Municipal casi no tiene oferta deportiva. Nunca se vio a nadie de la AFA y en el predio donde pusieron el cartel hace poco vivía alguien”, refirió otra de las consultadas por los inspectores, de acuerdo surge del expediente.

Operativo en el partido bonaerense de Pilar de ARCA para confirmar el cambio de domicilio de AFA

El último de los testimonios es clave. Se trata de una mujer que fue identificada como “encargada” del Polideportivo de Pilar y les dijo a los inspectores que la entrevistaron el 21 de enero pasado: “Preguntada para que diga si al 1366 se encuentra la sede de la AFA dice que no tiene conocimiento de que la AFA tenga ahí su sede y agrega que de la AFA solo sabe del cartel de la esquina. Y agrega que en ese espacio no hay instalaciones ni personas de la AFA”.

Mientras los organismos oficiales acumulan informes que contradicen la versión de la AFA, la supuesta sede de Mercedes 1366 sigue sin aparecer en el mapa real de Pilar. Lo que para Tapia es una “nomenclatura correcta”, para ARCA, la IGJ y los vecinos del barrio es apenas un cartel solitario en medio de terrenos baldíos. Una dirección que, lejos de consolidar un cambio de jurisdicción, refuerza las sospechas sobre un entramado administrativo diseñado para escapar a controles más estrictos.

En un contexto judicial cada vez más adverso, la “sede fantasma” se convirtió en una pieza central de las causas que rodean al presidente del fútbol argentino. No se trata solo de una discusión técnica sobre domicilios: está en juego el alcance de las investigaciones, la competencia de los tribunales y, en última instancia, la credibilidad institucional de la AFA. Por ahora, en Mercedes 1366 no hay oficinas, ni empleados, ni papeles. Solo preguntas sin respuesta.