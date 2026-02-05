El Gobierno evalúa sumar el acuerdo comercial con los Estados Unidos al temario de sesiones extraordinarias

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem

Luego de que la Cancillería anunciara que se firmó el esperado acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, el Gobierno analiza si incluir el tratado en el temario de las sesiones extraordinarias que están en curso o esperar a marzo para debatirlo en el Congreso, teniendo en cuenta que ya se están negociando varias reformas.

Las autoridades nacionales celebraron este jueves el importante paso en el proceso que significó la rúbrica, luego de que los equipos técnicos de ambos países hayan finalizado las revisiones del texto final, que todavía no se conoció.

Sin embargo, para entrar en vigencia, ahora la medida deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, donde se discuten otros proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo, como la modernización laboral y el nuevo régimen penal juvenil.

“Todavía no se definió si se va a enviar en extraordinarias, pero sí tiene que pasar por allá”, confirmó a Infobae una fuente de la cúpula libertaria al tanto de las conversaciones.

El tratado deberá pasar por el Congreso (Maximiliano Luna)

Por otra parte, tal como anticipó este medio, hay algunos puntos del acuerdo que también implicarían un cambio en la legislación local, aunque en este caso la administración del presidente Javier Milei podría avanzar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, trabaja desde hace tiempo sobre este tema y es el encargado de derogar las barreras burocráticas que la gestión libertaria se comprometió a eliminar cuando se negociaron las condiciones con las autoridades norteamericanas.

“Más allá del tratado en sí, se van a tener que mandar otros proyectos para adaptar las leyes actuales. Se van a tener que hacer las dos cosas”, anticipó uno de los funcionarios que participaron del proceso y que viajó a Washington para la firma.

Según el acuerdo marco que publicó a mediados de noviembre pasado la Casa Blanca, la Argentina dejará de exigir formalidades consulares para las importaciones provenientes de los Estados Unidos y también quitará de forma gradual el impuesto estadístico para bienes provenientes de ese país.

Otro aspecto importante es que se adaptarán normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio, por lo que un medicamento que ya tenga el aval de la FDA o un auto fabricado según las Normas Federales de Seguridad norteamericanas, ya podrán ingresar sin necesidad de ser nuevamente controlado por organismos locales.

El Gobierno facilitaría las importaciones de bienes de los Estados Unidos (REUTERS/Andrew Kelly)

Además, el Gobierno prometió que se continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital, y buscará modernizar el régimen de propiedad intelectual.

Entre otros puntos, también se va a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio, lo que debería tener aprobación parlamentaría, ya que la Constitución, en su artículo 75, indica que es facultad del Congreso “legislar en materia aduanera” y “reglar el comercio con las naciones extranjeras”.

Respecto de si el acuerdo comercial se incluye o no en el temario que se debate en estas sesiones extraordinarias, la decisión la podría tomar la mesa política libertaria, que es la que planifica la estrategia legislativa.

El grupo tiene previsto volver a reunirse la próxima semana en la Casa Rosada y está integrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado,Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La mesa política se volvería a reunir la semana próxima

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente confirmó que se enviará el acuerdo al Congreso y remarcó que Milei “confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”.

“Nuestro país se encuentra ante una situación única en su historia para recuperar el liderazgo global, tanto político como económico, y demostrar que la Argentina tiene todo para recuperar su grandeza de antaño”, señaló el Ejecutivo.

Hasta hace solo unos días, la mesa política estaba plenamente concentrado en conseguir los votos para las reformas que ya fueron enviadas y que el oficialismo busca aprobar este mes.

El próximo miércoles, el Senado votará la reforma laboral, que tiene como principal duda el capítulo fiscal, debido a la queja de algunos gobernadores sobre el artículo que establece una baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias, que perjudicaría sus recaudaciones.

En tanto, el jueves se debatirá en Diputados el nuevo régimen penal juvenil, un proyecto que, entre otras cuestiones, pretende bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, que contaría con el respaldo suficiente para ser sancionado.

Asimismo, todavía queda en carpeta el tratamiento del acuero entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la ley de glaciares, que por el momento no tienen fecha para ser discutidos.