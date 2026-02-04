Registros del automotor: el Gobierno confirmó que se eliminaron 60 formularios y trámites

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, explicó el plan de reducción de trámites automotores

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, informó que el Gobierno eliminó 60 formularios del régimen vigente del Registro Automotor como parte del proceso de reorganización administrativa y modernización del sistema registral.

La medida, detallada en un comunicado oficial, responde al Plan de Modernización del sistema registral automotor y busca simplificar el esquema de registración de vehículos mediante la reducción de documentación en papel y la concentración de trámites en formatos unificados.

“En el marco del Plan de Modernización del sistema registral automotor, eliminamos 60 formularios del régimen vigente, simplificando el esquema de registración de vehículos”, señaló Amerio. El funcionario agregó que el impacto de la medida es “concreto y directo”, ya que permite reducir costos y facilitar procedimientos para los usuarios.

Amerio explicó que la eliminación de formularios se integra a un proceso más amplio de digitalización de los trámites bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. El objetivo, afirmó, es avanzar hacia un sistema registral más ágil y apoyado en herramientas digitales.

El Ministerio de Justicia de Argentina anuncia la eliminación de 60 formularios automotores, lo que generará un ahorro anual de más de $2.600 millones para los ciudadanos (Tuit del Ministerio de Justicia por los Registros Automotores)

De acuerdo con los datos oficiales, la optimización de los elementos registrales y administrativos permitió reducir el total de formularios en un 50%. El ahorro anual estimado para los usuarios asciende a USD 2.697.239.989, correspondiente a documentos que anteriormente debían comprarse para realizar gestiones. Además, Amerio precisó que la reorganización representa un ahorro promedio cercano a USD 20.000 por trámite para cada ciudadano.

El Ministerio de Justicia de la Nación Argentina difundió en la red social X un mensaje en el que destacó el avance del Plan de Modernización del Sistema Registral Automotor. La cartera remarcó que la eliminación de formularios permite reducir costos y burocracia, y simplificar procedimientos tradicionalmente complejos y dependientes del soporte papel. También reiteró que el objetivo es avanzar hacia un registro ágil, transparente y completamente digital.

El comunicado oficial y el posteo institucional forman parte de la política de reorganización administrativa promovida por el Gobierno, orientada a reducir la cantidad de documentos físicos en circulación, estandarizar procesos y concentrar los trámites en plataformas digitales.

Desde el área de Justicia indicaron que la eliminación y unificación de formularios continuará en próximas etapas, a medida que se profundice la revisión de los procedimientos internos y la adaptación de los sistemas informáticos.

Trámites y formularios eliminados y unificados

La medida comprende la eliminación de 60 formularios y constancias empleadas en distintos trámites del sistema registral automotor, entre ellos cédulas para autorizados a conducir, certificados de importación, placas metálicas, solicitudes de inscripción, informes impositivos, denuncias de venta, registros de mandatarios y formularios para trámites urgentes.

Entre los documentos dados de baja figuran la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir Motovehículos, la Cédula de Identificación del Automotor para Autorizado a Conducir, los certificados de importación para automotores, motos, maquinaria agrícola y semirremolques bajo el régimen de eventualistas, las placas metálicas de identificación, las constancias de cambio de número de dominio y diversas solicitudes tipo vinculadas a habilitaciones y modificaciones de datos.

También dejaron de utilizarse formularios relacionados con informes de dominio, informes impositivos, altas y bajas fiscales, impuestos de sellos, deudas de patente, denuncias de venta de autos y motos, certificaciones de firmas, trámites urgentes y registros asociados a mandatarios y empleados.

En paralelo, la reorganización dispuso la unificación de otros instrumentos administrativos, como las carátulas de formación de legajos, certificados de importación para maquinaria e industria automotriz, contratos prendarios, contratos de transferencia y formularios de identificación de presentantes y mandatarios.

Según la información oficial, estos cambios integran una revisión administrativa destinada a reducir la cantidad de documentos en uso y concentrar los procedimientos en formatos unificados y digitales.