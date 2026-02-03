Política

Reforma laboral y ley penal juvenil: el Gobierno intensifica negociaciones y reactiva la agenda del Congreso

Con sesiones extraordinarias en marcha, el oficialismo multiplica reuniones con bloques, gobernadores y sindicatos mientras define fechas y comisiones para tratar los proyectos

Patricia Bullrich junto al jefe del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi

La vuelta a las sesiones extraordinarias y la intención manifiesta de La Libertad Avanza de ir al recinto del Senado de la Nación el próximo 11 de febrero para darle media sanción a la Reforma Laboral está acelerando los encuentros entre los referentes políticos y sindicales del debate.

En este contexto de encuentros, llamados y reuniones cruzadas, hoy será un día fundamental para la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, para sopesar el acompañamiento que tiene de parte de los radicales. A las 15 se reunirá la ex ministra de Seguridad con los senadores boina blanca que prometen asistencia perfecta. “Es la continuidad de la reunión de la semana pasada”, señaló una fuente del bloque.

Lo cierto es que dentro de los 10 miembros del bloque de la UCR hay posiciones diversas respecto a la norma. “Hay sectores que piensan en recortar el accionar de los sindicatos y así lo propusieron en la reunión anterior. Esto en un principio Bullrich dijo que sí, después le bajó el tono, y esto tiene que ver con la cantidad de reuniones cruzadas: la CGT con el gobierno, con los gobernadores, con senadores”, explicó un legislador de la Cámara Alta que participa de los encuentros.

La misma fuente detalló que “el debate está centrado en la baja de Ganancias por parte de los gobernadores, pero también en temas que tienen que ver con la ultraactividad, si se pone un plazo o se cae a pedido de una de las partes, con la cuota sindical si es obligatoria versus voluntaria, y si se le devuelve el punto que se le quita en el proyecto original -el aporte baja al 4%-”.

Por el lado del peronismo, que se mantiene en un llamativo silencio, hoy se comenzará a definir el cronograma de reuniones del bloque de cara al debate. El punto a definir en el interior es el posicionamiento de los legisladores que tienen en sus distritos a gobernadores propios, los que no, y los “sueltos” que conforman el interbloque.

El peronismo busca resistir los proyectos del oficialismo

Tanto en el radicalismo como en el peronismo están esperando a los gobernadores. Para mañana está programada una reunión de algunos mandatarios en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). No participarán todos. Los alineados con el Gobierno no estarán presentes y los que tienen diálogo, pero que en algunos temas no acompañan, no confirmaron. Hasta ahora solo dieron el presente los peronistas.

“No importa si están o no el resto porque nadie se corta solo. Los que están en contra como los que están negociando hablan entre ellos. Nadie quiere ser el que pague el plato tanto si sale como si no, y ser el perdedor en la negociación y buscan articular para hacer valer los senadores que definen”, explicaron desde una provincia que no participará del encuentro.

Pero en el mundo de las reuniones, mientras Bullrich se reúne con los radicales a pocas cuadras del Congreso se dará otra reunión. A escasos 1200 metros del Senado, en la sede de Smata, se reúnen una treintena de sindicatos industriales que se oponen a la reforma que presenta el Gobierno y a la línea deliberativa de la cúpula de la CGT.

Diputados

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Mientras en el Senado se discute la reforma, la Cámara de Diputados se empieza a activar también de cara a los debates que el Gobierno dice que quiere tener en extraordinarias. El plato fuerte es la reforma de Ley Penal Juvenil que implica una baja de la edad de imputabilidad. En este esquema es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a los presidentes de los bloques para mañana con el fin de establecer un cronograma y pedir los nombres de los legisladores que deben conformar las comisiones necesarias.

“Diputados tiene que conformar las comisiones de Familia y de Justicia para la ley penal juvenil, la de Relaciones Exteriores y Mercosur para el acuerdo con la Unión Europea; la de Legislación Laboral para Reforma Laboral. Pero todavía no mandaron los proyectos para el acuerdo con la UE y la baja de imputabilidad, por lo que tampoco se puede avanzar formalmente en las comisiones", dijo un diputado peronista.

El peronismo viene teniendo reuniones de bloque. Germán Martínez, presidente del bloque, estableció un cronograma que comenzó hace dos semanas y para hoy tiene pautado un encuentro para debatir sobre el acuerdo con el bloque del Viejo Continente y para mañana otro en el que debatirán el proyecto de ley de reforma laboral que presentó Kelly Olmos, exministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández, y que cuenta con el acompañamiento de Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

Provincias Unidas, por su parte, se reunirá esta tarde para empezar a “pelotear” los temas que tienen en Diputados luego de un receso de encuentros presenciales.

Algo similar sucederá con el PRO que retoma sus reuniones de bloque de los martes y, los libertarios, tendrán un encuentro con el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, quien les explicará el alcance de la modificación de la ley de glaciares.

El Congreso entró en una ola de reuniones y salió de la pasividad de enero. El oficialismo en el Senado quiere ir al recinto el próximo 11 de febrero para darle media sanción a la Reforma Laboral y sigue buscando los votos. En Diputados aseguran que la fecha con la que trabaja el mundo libertario es el 25 de febrero para tratar la baja en la edad de imputabilidad pero acá el escenario parece más complejo ya que ni siquiera enviaron el proyecto de ley.

