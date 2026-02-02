Kicillof encara una semana de definiciones con la chance de quedar al frente del PJ bonaerense

Axel Kicillof (AG La Plata)

La estrategia que desplegó el actual presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sea quien lo suceda al frente de la estructura partidaria agitó las conversaciones que hasta el momento se venían dando. Ahora la negociación entró en un deadline que llegará este domingo cuando venza el plazo para presentar candidatos o candidatas para la renovación de autoridades, fechada el 15 de marzo. El gobernador podría aceptar siempre y cuando se respeten acuerdos y conducción.

La jugada de Kirchner pone como argumento el deseo del propio Kicillof. El gobernador ha remarcado semanas atrás frente a intendnetes propios que quien conduzca el partido tenía que ser del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y responder a los intereses políticos y de gestión de su gobierno. Con esa tesis, Kirchner movió. “Que mejor que sea el gobernador entonces”, planteaban en La Cámpora la semana pasada.

Las conversaciones llegaron hasta cierto punto desde ese momento hasta este lunes. Con el inicio de semana se espera que Kicillof defina qué rumbo elegir. Como cada inicio de semana, el mandatario recibió este mediodía en la gobernación en La Plata a intendentes del MDF y ministros. La novedad fue la presencia del jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk. El resto caras conocidas a la habitualidad futurista: los ministros Andrés Larroque, Agustina Vila, Carlos Bianco, Walter Correa, Javier Rodríguez, Pablo López, Cristina Álvarez Rodríguez sumados a los intendentes Mario Secco (Ensenada), Lucas Ghi (Morón), Julio Alak (La Plata), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó).

En el kirchnerismo buscan que parte de la agenda del PJ sea pedir por la libertad de Cristina Kirchner (REUTERS/Alessia Maccioni/File Photo)

El kirchnerismo apuesta a que el mandatario acuda -en última instancia- a la expresidenta Cristina Kirchner. Así como sucedió en la antesala de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, el cristinismo busca que, llegado el caso, el mandatario asista a San José 1111 donde la titular del PJ nacional transita su prisión domiciliaria. Referentes de ese espacio no conciben que quien quede al mando del PJ bonaerense no pongan en agenda institucional desde el Partido Justicialista de la provincia de mayor peso político, el pedido de libertad para la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de la causas de Vialidad.

La determinación que vaya a tomar Kicillof -es decir si acepta ser el nuevo titular del PJ en la provincia que gobierna- genera distintas reacciones al interior del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). “Todavía falta mucho”, consideró un ministro al salir de la reunión en gobernación.

Una de las cuestiones que se debatió este lunes es conseguir aunar criterios puertas adentro y que los distintos espacios del kicillofismo tengan injerencia en lo que será el nuevo consejo del partido. En el MDF hay representantes sindicales y vínculos que Kicillof ha aceitado en el último tiempo como su alianza con parte de la CGT; intendentes -del conurbano y el interior- una alianza con un sector del Movimiento Evita y otras agrupaciones, solo para citar un ejemplo.

Esa distribución del Consejo del partido también también debe incluir al kirchnerismo. Otro tema a resolver es en qué proporción se da.

El MDF busca darle lugar a todos los espacios en el futuro consejo del PJ bonaerense

Otra de las personas que participó del encuentro de este lunes dejó entrever ante Infobae: “Si es Axel -el futuro presidente- ordena. Nadie le va a hacer una interna al gobernador, quiero creer”.

Con la presidencia a su cargo, en el entorno del mandatario provincial también admiten que las vicepresidencias del partido -al menos la que hoy ocupa Magario- debería ser para alguien del MDF.

Este lunes, la mesa política del MDF, también hizo un repaso por las secciones y lo que implica la junta de avales, firmas de apoderados en los distritos y para una futura lista propia a nivel provincial. Ese proceso continúa a la par de las conversaciones que se activarán en las próximas horas. Si no hay acuerdo, en el MDF están terminando de cerrar a los opederaodos para todas posibles las listas.

El 8 de febrero, además de ser el límite para presentar candidatos, también será la instancia última para definir apoderados.

Según se informó desde el PJ bonaerense, la normativa electoral establece que la designación de apoderados debe certificarse exclusivamente ante escribano público. Esta certificación debe incluir la firma tanto de la persona que realiza la designación como de cada uno de los apoderados.