Política

El gremio de maquinistas confirmó que este jueves realizará un paro ferroviario de 24 horas

Lo anunció Omar Maturano, líder de La Fraternidad, ante lo que consideró una “burda oferta” de recomposición salarial. Los detalles del conflicto que paralizará los trenes

Guardar
Los usuarios de los trenes,
Los usuarios de los trenes, nuevamente rehenes de un paro dispuesto por un sindicato (Foto: Adrián Escandar)

El sindicato La Fraternidad anunció un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero en respuesta a lo que considera una “burda oferta” de recomposición salarial por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.

La medida, dispuesta por el gremio que conduce Omar Maturano, implica la interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC.

El conflicto se desató luego de una reunión que tuvo lugar este lunes con las autoridades de la Secretaría de Transporte, en donde el Gobierno insistió en un aumento del 1% para los salarios de enero.

Omar Maturano, titular de La
Omar Maturano, titular de La Fraternidad

La propuesta de recomposición salarial fue rechazada en forma terminante por La Fraternidad mediante un comunicado en el que anuncian el paro de este jueves y que se titula: “Los trabajadores no aceptamos limosnas”.

La semana pasada, Maturano brindó detalles sobre el conflicto: “Perdimos aproximadamente un 35, 38 por ciento del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”, dijo al sitio Mundo Gremial.

Además, remarcó que la lucha excede lo económico e incluye un reclamo por el deterioro del material rodante: “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”.

Mensaje oficial en las carteleras
Mensaje oficial en las carteleras de Constitución por un paro de La Fraternidad en 2025 (Foto: Adrián Escandar)

El dirigente sindical también cuestionó la falta de interlocutores en la Secretaría de Transporte: “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.

Según Maturano, que tiene una postura ultraopositora, “hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa; están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”.

La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre pasado cuando las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, que funcionan en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h, también por reclamos salariales y de mejoras laborales. En aquel momento, la medida duró dos días hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

Los trenes, nuevamente paralizados por
Los trenes, nuevamente paralizados por una protesta de La Fraternidad (Foto: NA)

Maturano lidera el ala dura de los gremios ferroviarios, ya que las otras organizaciones del sector, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), tienen una actitud dialoguista ante el Gobierno y negocian en tándem sus aumentos salariales dentro de la pauta oficial.

Sin embargo, La Fraternidad anunció la semana pasada un acuerdo de recomposición salarial con las empresas privadas de transporte de cargas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur Roca, que establece una mejora escalonada en el sector.

El convenio firmado incluye el pago de una suma no remunerativa del 4% con los salarios de enero, calculada sobre el salario básico, la antigüedad promedio por categoría, las bonificaciones normales y habituales y los viáticos por pernocte promedio.

Además, se pactó el pago de una suma no remunerativa del 6% que será abonada con los sueldos de febrero en los mismos conceptos salariales, y desde marzo habrá una mejora del 8% que impactará de manera directa en los salarios básicos de esas empresas y en los adicionales.

Temas Relacionados

TrenesParoJueves24 horasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sandra Pettovello defendió la reforma laboral: “Los derechos ya adquiridos no se pierden”

La funcionaria argumentó que la iniciativa busca actualizar la legislación y proteger la fuente de empleo, en medio de denuncias políticas que apuntan a un presunto recorte de derechos para los asalariados

Sandra Pettovello defendió la reforma

El embajador argentino en EEUU brindó detalles del Argentina Week: “Pasamos de la curiosidad al respeto”

El encuentro financiero se realizará en marzo en Manhattan y reunirá a más de 200 ejecutivos globales, con respaldo de bancos internacionales y presencia del Presidente y su equipo económico

El embajador argentino en EEUU

Prorrogaron una vez más la intervención de los medios de comunicación públicos

La medida alcanza a la TV Pública y las señales estatales, y mantiene a Carlos María Curci González como director a cargo del proceso

Prorrogaron una vez más la

Nombraron nuevamente a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional

El héroe de Malvinas vuelve a ocupar el cargo luego de haber renunciado a mediados de agosto de 2025

Nombraron nuevamente a Antonio José

Extendieron la declaración de emergencia ígnea a Santa Cruz y ya son cinco las provincias alcanzadas

La decisión del Gobierno se conoció a través de Boletín Oficial. Será por el plazo de un año, al igual que en Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén

Extendieron la declaración de emergencia
DEPORTES
La filosa respuesta de Mercedes

La filosa respuesta de Mercedes por la guerra de motores en la F1 que tiene a Alpine como uno de los involucrados

El caso por trata de personas y explotación laboral que involucra a una figura del fútbol y a su esposa: “Roza la esclavitud moderna”

La brutal patada en la cabeza de un jugador a su rival en un partido de básquet que dio la vuelta al mundo: “Fue impactante”

Le dio un pelotazo en la cara a una asistente, pero su reacción para disculparse causó furor: “Lo más sincero que jamás vi”

Javier Frana analizó la cancha y anticipó una serie exigente ante Corea del Sur por la Copa Davis

TELESHOW
La China Suárez habló de

La China Suárez habló de Mauro Icardi y su convivencia en Turquía:“Nos volvimos un bloque”

La versión del entorno de Martín Demichelis sobre el vínculo con sus hijos: “Alguien está distorsionando la realidad”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se separaron a casi un mes de la polémica infidelidad

Cristian U y su nuevo plan de entrenamiento: “Que vengan todos a pasarla bien”

La China Suárez se refirió a su tenso vínculo con Wanda Nara: “No se puede forzar”

INFOBAE AMÉRICA

Imágenes satelitales muestran cómo el

Imágenes satelitales muestran cómo el régimen de Irán reconstruye las plantas nucleares bombardeadas en la Guerra de los 12 días

Luna llena de Nieve: qué días de febrero se podrá ver

China inicia año con masivas derrotas en Latinoamérica

Pagar por la selfie: la Fontana di Trevi comenzó a cobrar entrada para evitar masificación

El régimen de China ejecutó a otros cuatro birmanos acusados de cibercrímenes, asesinatos y tráfico de drogas