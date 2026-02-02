El gremio de maquinistas confirmó que este jueves realizará un paro ferroviario de 24 horas

Los usuarios de los trenes, nuevamente rehenes de un paro dispuesto por un sindicato (Foto: Adrián Escandar)

El sindicato La Fraternidad anunció un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero en respuesta a lo que considera una “burda oferta” de recomposición salarial por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A.

La medida, dispuesta por el gremio que conduce Omar Maturano, implica la interrupción total de los servicios en Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas, incluyendo las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín, así como en Metrovías y Ferrovías SAC.

El conflicto se desató luego de una reunión que tuvo lugar este lunes con las autoridades de la Secretaría de Transporte, en donde el Gobierno insistió en un aumento del 1% para los salarios de enero.

Omar Maturano, titular de La Fraternidad

La propuesta de recomposición salarial fue rechazada en forma terminante por La Fraternidad mediante un comunicado en el que anuncian el paro de este jueves y que se titula: “Los trabajadores no aceptamos limosnas”.

La semana pasada, Maturano brindó detalles sobre el conflicto: “Perdimos aproximadamente un 35, 38 por ciento del salario. Dicen que no hay inflación, que no hay emisión, pero sí hay deuda, hay bonos y eso es emisión”, dijo al sitio Mundo Gremial.

Además, remarcó que la lucha excede lo económico e incluye un reclamo por el deterioro del material rodante: “La prioridad no es solamente salarial, sino también el estado del material rodante, que se va cayendo”.

Mensaje oficial en las carteleras de Constitución por un paro de La Fraternidad en 2025 (Foto: Adrián Escandar)

El dirigente sindical también cuestionó la falta de interlocutores en la Secretaría de Transporte: “No sabemos con quién hablar, con quién discutir, porque cada tres meses, seis meses, ocho meses nos cambian la gente que está a cargo del ferrocarril”.

Según Maturano, que tiene una postura ultraopositora, “hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa; están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”.

La última medida de fuerza de La Fraternidad fue en septiembre pasado cuando las formaciones de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, que funcionan en el AMBA, circularon a una velocidad máxima de 30 km/h, también por reclamos salariales y de mejoras laborales. En aquel momento, la medida duró dos días hasta que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

Los trenes, nuevamente paralizados por una protesta de La Fraternidad (Foto: NA)

Maturano lidera el ala dura de los gremios ferroviarios, ya que las otras organizaciones del sector, la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA), tienen una actitud dialoguista ante el Gobierno y negocian en tándem sus aumentos salariales dentro de la pauta oficial.

Sin embargo, La Fraternidad anunció la semana pasada un acuerdo de recomposición salarial con las empresas privadas de transporte de cargas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferroexpreso Pampeano (FEPSA) y Ferrosur Roca, que establece una mejora escalonada en el sector.

El convenio firmado incluye el pago de una suma no remunerativa del 4% con los salarios de enero, calculada sobre el salario básico, la antigüedad promedio por categoría, las bonificaciones normales y habituales y los viáticos por pernocte promedio.

Además, se pactó el pago de una suma no remunerativa del 6% que será abonada con los sueldos de febrero en los mismos conceptos salariales, y desde marzo habrá una mejora del 8% que impactará de manera directa en los salarios básicos de esas empresas y en los adicionales.