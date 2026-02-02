Política

El embajador argentino en EEUU brindó detalles del Argentina Week: “Pasamos de la curiosidad al respeto”

El encuentro financiero se realizará en marzo en Manhattan y reunirá a más de 200 ejecutivos globales, con respaldo de bancos internacionales y presencia del Presidente y su equipo económico

El embajador argentino en Estados
El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, junto a Donald Trump

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, brindó detalles sobre el Argentina Week, el evento de inversiones que se realizará del 9 al 11 de marzo en Manhattan y que contará con la participación del presidente Javier Milei. El diplomático aseguró que se trata de una iniciativa sin precedentes recientes por su escala, nivel de participantes y contexto político y económico.

“Va a ser el mayor evento de presentación al mundo inversor de la Argentina”, afirmó Oxenford en diálogo con Radio Mitre. En ese marco, sostuvo que el país atraviesa un cambio en la forma en que es percibido por los mercados internacionales. “Argentina dejó de ser una curiosidad y empezó a ser algo respetado. Pasamos de la curiosidad al respeto”, expresó.

Según explicó el embajador, el evento reunirá a más de 200 líderes empresariales globales, entre ellos CEOs de compañías multinacionales y representantes de fondos de inversión con interés en distintos sectores estratégicos. “Casi la mitad de los participantes son CEOs de compañías globales con interés en invertir en Argentina en sectores clave como energía, minería, agrotecnología, nuclear e infraestructura”, detalló.

Oxenford vinculó el nivel de interés generado con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. “Argentina está en el momento exacto del punto de inflexión”, sostuvo, y agregó que los avances en materia macroeconómica influyeron en la mirada de los inversores. “Por el respeto de estas ideas y de los logros alcanzados, principalmente en inflación y superávit fiscal, se le da una nueva chance al país”, señaló.

En su descripción, comparó la situación con la de una empresa en proceso de recuperación. “Esto es como una compañía que hace un turnaround y de repente los inversores se entusiasman de vuelta”, afirmó. En ese sentido, explicó que el proyecto surgió a partir de la experiencia en otros encuentros financieros realizados en Nueva York. “Vimos un evento de inversiones de otro país en Manhattan y nos dimos cuenta de que Argentina tenía muchos más rasgos interesantes que ese otro país”, indicó.

El tuit de Javier Milei
El tuit de Javier Milei sobre el evento

La organización del Argentina Week quedó a cargo de la Embajada argentina en Estados Unidos, junto al fondo Kaszek y los bancos J.P. Morgan y Bank of America. Oxenford mencionó que la iniciativa se armó con personas con trayectoria común en el mundo empresarial. “Nos juntamos con Kaszek, un fondo de inversiones, y con dos de los principales bancos del mundo, con personas que nos conocemos hace mucho tiempo”, explicó.

El embajador destacó que la respuesta del sector privado superó las previsiones iniciales. “Tuvimos que cerrar las inscripciones porque no hay más cupo físico. Nunca pasó algo así y todavía falta mucho tiempo para el evento”, afirmó. Según precisó, el interés se reflejó tanto en la cantidad como en la jerarquía de los inscriptos. “Si mirás el Fortune 500, en el top cien debe haber alrededor de un treinta por ciento de compañías anotadas”, dijo.

Consultado sobre el perfil de las inversiones, Oxenford marcó una diferencia entre los movimientos financieros de corto plazo y los proyectos productivos. “Argentina se empieza a mostrar como un proyecto invertible”, sostuvo. En ese marco, señaló que el objetivo del evento apunta a inversiones concretas. “No es un evento declarativo. Es un evento real, para tomar decisiones”, remarcó.

El diplomático también trazó paralelos históricos para describir el momento que atraviesa el país. “El punto de inflexión se parece al que tuvieron Corea del Sur en 1962 o Polonia en 1991, antes de varias décadas de alto crecimiento”, afirmó, al tiempo que mencionó factores como el liderazgo político, un plan económico definido y el vínculo con Estados Unidos.

Oxenford enumeró además la participación de funcionarios y referentes internacionales. “Va a participar el Presidente, el canciller, el ministro de Economía y una parte grande del equipo económico”, detalló. También mencionó la presencia de figuras como el historiador Niall Ferguson y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi.

