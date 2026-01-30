Política

Baja en la edad de imputabilidad: Patricia Bullrich se reunió con la madre de Jeremías Monzón en el Senado

La senadora por La Libertad Avanza (LLA) recibió a los familiares del adolescente brutalmente asesinado por tres menores de edad en Santa Fe. “Lo vamos a tratar y va a ser ley en el corto plazo”, sostuvo

En el marco del debate por la baja en la edad de imputabilidad, la senadora libertaria Patricia Bullrich se reunió con la madre de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por tres menores en la provincia de Santa Fe. Tras el encuentro, la exministra de Seguridad afirmó que el cambio en el marco legal será una realidad “en el corto plazo”.

“No podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”, afirmó Bullrich tras el encuentro, quien agregó que en febrero se trabajará el proyecto en la Cámara de Diputados.

El debate en torno a la responsabilidad penal de los menores de edad volvió a estar en el centro de la escena en los últimos días. A raíz del brutal homicidio del adolescente santafesino, una joven de 16 años es la única que permanece detenida.

La sospechosa está acusada del homicidio triplemente agravado, por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Fue ella quien, según la causa, citó a la víctima y lo llevó a donde estaban los otros dos chicos de 14 años, que son inimputables, para consumar el ataque.

“Lamentablemente, la ley penal no es retroactiva y no va a caber. Hablamos con la fiscal para que haya algunas consecuencias y no sea como si nada”, detalló Bullrich al respecto, a la salida de la reunión con Romina, la madre del joven.

En esa línea, siguió: “Yo soy mamá. Uno siente el dolor. Es el asesinato, pero también imaginarse los minutos antes, es muy fuerte. Yo lo que siento es el dolor de una mamá. Sé lo que siente ella, me pongo en su lugar y no puedo más que decir que no podemos tener gente en la Argentina que siga avalando y yendo a acompañar a chicos que matan”.

La exministra remarcó que desde hace 20 años está trabajando para lograr la baja en la edad de imputabilidad: “Venimos con todo, lo vamos a tratar y va a ser ley en corto plazo. Sé que esto no va a traer la justicia que necesita Jere, pero Romi sabe que va a dejar un legado y ese legado va a interpelar a todo el país”.

Durante la misma entrevista, la madre de Jeremías apuntó contra quienes se oponen a una modificación en el Código Penal: “Hoy levantar la bandera de Jere para que tampoco reciba la justicia, y que la justicia no sea justa, es horrible. Que haya personas que, aún viendo lo que sucede, se opongan es terrible porque se van a ir acumulando hijos nuestros en nichos y no van a tener ningún tipo de responsabilidad penal”.

“Necesitamos que no vuelva a suceder. Ver cómo los asesinos de mi hijo están en su casa, saber que estamos luchando por una ley que no va a ser retroactiva y entender que si esto se hubiera votado antes, los asesinos de Jere estarían presos en este momento”, lamentó Romina, quien agregó que el “ensañamiento” con el que los tres menores asesinaron a su hijo es de un “nivel de perversión” que todavía no puede procesar.

Este viernes, la tía de uno de los varones de 14 años que participó del homicidio aseguró que la familia se encuentra del lado de la víctima: “No compartimos absolutamente nada, no avalamos nada, no justificamos nada de lo que hizo nuestro sobrino, uno de los asesinos de Jeremías”.

En declaraciones a América TV, la mujer —quien prefirió mantener su identidad en el anonimato— detalló que está sufriendo amenazas. “No hay razones para quitarle la vida al otro. Por más que yo te diga lo bueno, lo lindo que ha sido en el pasado, no nos importa como familia lo que haya sido. No nos importa. Que quede claro. Hoy apuntamos al monstruo que es hoy”, cerró.

La investigación

Jeremías Monzón tenía 15 años y fue asesinado de 23 puñaladas en Santa Fe. La investigación judicial confirmó que tres menores de edad participaron del asesinato cometido el 18 de diciembre pasado.

El caso se descubrió el 22 de diciembre pasado, cuando la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet, entre pastizales y tapado con cartones.

La autopsia determinó que Jeremías recibió 23 lesiones cortopunzantes durante el hecho y, para los investigadores, los homicidas actuaron sobre seguro y a traición.

