Política

Advertencia de los aliados al Gobierno: apoyarán la baja en la edad de imputabilidad, pero hasta los 14 años

El proyecto de Milei proponía establecer los 13 años como mínimo punible. El dictamen que se negoció el año pasado perdió estado parlamentario y los libertarios analizan si insisten con el texto original

Guardar
Cristian Ritondo, jefe del bloque
Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO

La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron en evidencia que la discusión sobre el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil, que se tratará durante las sesiones extraordinarias, no está saldada al interior del Gobierno.

Mientras algunos referentes libertarios dejaron trascender que establecer la edad mínima de imputabilidad en los 14 años permitiría alcanzar consensos más amplios que dejarán al oficialismo muy cerca de tener los votos para sancionar la nueva ley, otros creen que es momento de insistir con la redacción original del proyecto, que proponía bajar el umbral a los 13 años.

El primer proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados en julio de 2024. Allí se discutió durante largos meses y recién en mayo de 2025 un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia acordó un dictamen de mayoría firmado por LLA, el PRO, la UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (los últimos dos con algunas disidencias).

Pamela Verasay, presidenta del bloque
Pamela Verasay, presidenta del bloque UCR

Durante esas negociaciones, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica presionaron para fijar la edad mínima en 14 años. También redujeron de 20 a 15 años de prisión efectiva la pena máxima para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Eso posibilitó llegar a un texto consensuado que quedó listo para ir al recinto, algo que finalmente nunca ocurrió.

Con el recambio legislativo, el dictamen perdió estado parlamentario y técnicamente la discusión deberá comenzar desde cero. Algunos sectores del Gobierno se inclinan por “respetar” los acuerdos previos; en cambio, otros creen que la victoria electoral de las legislativas y el contexto generado por algunos crímenes resonantes, como el de Jeremías Monzón en Santa Fe, habilitan a jugar más a fondo.

En esta discusión, la posición que adopten los aliados del Gobierno y los sectores dialoguistas terminará de inclinar la balanza. “El Gobierno está muy bien y viene metiendo goles, es obvio que van a tensar la discusión y proponer otra vez los 13 años. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo que la edad mínima tiene que ser 14 años”, explicó un referente del PRO en Diputados.

La ministra de Seguridad Alejandra
La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva pidió bajar la edad de imputabilidad a 13 o 12 años

Desde la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentan que es una cuestión de “prudencia científica y de realidad operativa”. “No hay consenso médico ni psicológico sobre si un chico de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos. Tanto la Convención de Naciones Unidas, en su observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, más allá de lo que uno crea, es decir, sin que implique tomar partido, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico”, explicaron.

A su vez, advierten que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que ya están en el sistema: “Sabemos que bajar la edad implica un esfuerzo grande en términos de infraestructura y bajar la edad a 13 años duplicaría la población de internos de un día para el otro. La propia Corte Suprema ya alertó al Poder Ejecutivo sobre la falta de infraestructura. Sin lugares adecuados, la ley nacería muerta”.

Por otro lado, el bloque amarillo entienden que será una buena oportunidad para “plantarse” e inaugurar la nueva etapa de “aliados con condiciones”. Cabe recordar que muchos en el bloque PRO aún no superaron el malestar por la ruptura de los diputados bullrichistas y la posterior incorporación a La Libertad Avanza de Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Lorena Petrovich.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque oficial de la UCR coincidieron en que “la discusión no debería volver a foja cero porque el tema ya está casi alineado en una de las Cámaras”.

Por querer jugar a fondo, pueden perder el número que prácticamente ya tienen asegurado para bajar la imputabilidad a los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga, no hay que desaprovechar los consenso que no fueron nada fáciles de conseguir, sería perder el tiempo”, explicaron. Y advirtieron: “Tienen que mirar la composición de la Cámara”.

La advertencia no es menor, ya que sin los 22 votos del interbloque Fuerza del Cambio, donde conviven el PRO, la UCR y el MID, para el oficialismo sería prácticamente imposible llegar al quórum de 129 para el debate en Diputados.

Temas Relacionados

Edad de imputabilidadRégimen Penal JuvenilPatricia BullrichPROUCRCristian RitondoMartín MenemDiputadosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La hoja de ruta y los planes legislativos del Gobierno en la previa al inicio de las extraordinarias

Con la Reforma Laboral como principal objetivo, la mesa política estableció criterios para febrero. Las metas para las sesiones ordinarias y las negociaciones con los aliados

La hoja de ruta y

Crisis interna en el PJ de Jujuy: suspendieron a una senadora nacional por votar con LLA y a otros 300 afiliados

La medida fue tomada por Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, los interventores designados por Cristina Kirchner. Entre los miembros desafectados, se encuentran intendentes, diputados y demás funcionarios

Crisis interna en el PJ

Maximo Kirchner propuso que Axel Kicillof presida el PJ Bonaerense

En medio de las negociaciones por su sucesión al mando del partido, el líder de La Cámpora le dijo a su círculo íntimo de dirigentes que el gobernador es la mejor opción “para terminar con las internas”

Maximo Kirchner propuso que Axel

Tras el pedido opositor, el Gobierno declaró por DNU la Emergencia Ígnea para las provincias afectadas por los incendios

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anticipó que el decreto está listo para ser publicado. La medida implica el envío de más recursos y llega luego del reclamo de los gobernadores para que se sancione por ley. Se quemaron más de 45 mil hectáreas

Tras el pedido opositor, el

A la espera de un acuerdo con el kirchnerismo, Kicillof ratifica a Magario como su candidata al PJ bonaerense

La mesa política del MDF compartió un almuerzo en La Plata en pleno debate por la renovación de autoridades del partido. Una ministra de Kicillof pidió por la continuidad de Máximo Kirchner

A la espera de un
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo de los playoff de la Champions League: posibles cruces, formato, hora y TV

Una historia “de película” y un viaje de 8 mil kilómetros: lo que no se sabe de la primera citación de Dibu Martínez a la selección argentina

Alpine mostró su potencial en los tests de Barcelona: los motivos que invitan a ilusionarse con ver a Colapinto sumando puntos en la F1

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

TELESHOW
De la casa más famosa

De la casa más famosa al escenario: Nacho Castañares se luce en Carlos Paz y apunta alto en su carrera

Julieta Díaz y Laura Novoa: amistad, lectura y playa en Mar Azul

Vuelve Ellas, el ciclo de entrevistas de Luli Fernández donde las mujeres son las protagonistas exclusivas

Germán Tripel y su nuevo espectáculo donde canta a Queen: “Es la banda, así con mayúsculas”

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá anuló la concesión que

Panamá anuló la concesión que permitía a una filial de la empresa hongkonesa CK Hutchison Holdings operar dos puertos en el Canal

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento