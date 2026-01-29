El Gobierno reunió a empresarios para discutir la reforma laboral y replicará la dinámica con otros proyectos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el conversatorio por la Reforma Laboral junto a la jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich

Con el objetivo de aprobar las reformas que el presidente Javier Milei considera necesarias para el segundo tramo de la gestión, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó a La Libertad Avanza a organizar un conversatorio con empresarios pymes para discutir en profundidad la reforma laboral. Según confirmaron fuentes partidarias a Infobae, se estudia la idea de replicar la dinámica para avanzar en el tratamiento de los diversos proyectos claves que el Poder Ejecutivo mantiene en carpeta para avanzar durante el año legislativo.

“Fue una actividad partidaria. La idea de acercarle a la gente la posibilidad de que pregunte y se saque las dudas sobre los proyectos y las reformas”, sintetizó una voz ante este medio horas más tarde del intercambio que se celebró en el barrio de Parque Patricios.

La posibilidad en mente de varias autoridades libertarias aspira a dar lugar al debate de temas centrales para la administración, que luego serán discutidos por ambas cámaras, para evacuar inquietudes y limitar objeciones en función de operativizar el tratamiento legislativo. Para eso, distintos representantes del Ejecutivo brindarán detalles de los mismos y receptarán dudas y preguntas del sector convocado.

En este caso, en representación del mandatario libertario dedicaron algunos minutos de su mañana a explicar los beneficios del proyecto de “Modernización Laboral” el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich; y la titular de LLA porteño, la legisladora Pilar Ramírez. También asistieron como invitados el diputado libertario Guillermo Montenegro y el analista económico Claudio Zuchovicki. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió el debate desde la primera fila del auditorio escoltado por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Conversatorio por la Reforma Laboral

No es la primera actividad partidaria del estilo que coordina el sello que lidera la menor de los Milei. El pasado 10 de enero, la exministra de Seguridad hizo lo propio en la ciudad costera de Mar del Plata con diferentes sectores sociales y económicos. Lo hizo acompañada por los referentes bonaerenses, Guillermo Montenegro y Diego Valenzuela en el Torreón del Monje, ubicado en el Paseo Jesús de Galindez. Además, espera extender el debate a la provincia de Santa Fe, lugar estratégico para intentar disipar las resistencias que hasta entonces acumula el articulado de la reforma.

Ante una abultada delegación de empresarios pymes, Pilar Ramírez estuvo a cargo del saludo y la introducción de la instancia de debate y Bullrich tomó la palabra para dar precisiones del articulado que diseñaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía). Además, explicó los cambios que se implementarán de lograr su aprobación durante el período extraordinario que iniciará el próximo lunes 2 de febrero y culminará el 27 del mes.

Por su parte, el ministro coordinador planteó los argumentos con los que defendió los tiempos del Ejecutivo para apostar al tratamiento del proyecto en el segundo tramo de la gestión. A su turno, Zuchovicki hizo énfasis en el impacto de la medida en el mercado y subrayó la necesidad de modernizar el sistema laboral que permita motorizar la creación de empleo.

Asimismo, se abrió una instancia de preguntas en la que los empresarios presentes expresaron sus resquemores, mayormente centrados en la figura de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), lo que dio lugar a un intercambio con los defensores del proyecto.

Conversatorio por Reforma Laboral: El futuro del trabajo en la Argentina

Uno de los asistentes se mostró sorprendido por la buena recepción de los presentes, aunque admitió que hay puntos por debatir. “Si bien no es todo color de rosa y hubo algunos aspectos que todavía generan ruido, hubo muy buena aceptación”, confesó ante este medio.

Luego de una hora y media, los funcionarios y legisladores prometieron la continuidad de las reuniones abiertas para profundizar en las diversas reformas y los principales proyectos que aspiran a plantear en el Congreso en febrero, pero que tendrán continuidad a partir del 1° de marzo, cuando el libertario inaugure las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

Desde las filas del espacio fundado por el mandatario admitieron que, además de motorizar la agenda legislativa, la idea de replicar las actividades partidarias vinculadas a temas de gestión apuesta a potenciar el sello con miras a los planes electorales para 2027. En la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo instrumentado por Karina Milei es anotarse a la disputa por la Jefatura de Gobierno que hoy lidera Jorge Macri.