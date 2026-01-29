El Gobierno debe definir al nuevo representante diplomático en Italia tras la jubilación del último embajador

La embajada argentina en Italia queda vacante tras la salida de Marcelo Giusto

El retiro de Marcelo Martín Giusto de la Embajada Argentina en Italia abre un período de transición con impacto en la política exterior de Javier Milei. El traslado del actual jefe de misión a Buenos Aires, oficializado mediante el Decreto 916/2025, publicado el pasado 24 de diciembre en el Boletín Oficial, se encuadra en las disposiciones que la Cancillería argentina aplica a los diplomáticos que alcanzan los 70 años.

Esta vacancia no tomó por sorpresa a los funcionarios de la sede ni a los allegados a Giusto. En encuentros recientes, incluso tras una audiencia papal en el Vaticano, el embajador ya había comentado su inminente jubilación. De este modo, se replica el precedente de otros diplomáticos de carrera, como García Moritán, que retornaron al país al cumplir con el límite etario.

La embajada argentina en Roma cobró relevancia en los últimos tiempos, en parte por las visitas del presidente Milei y el vínculo particular que mantiene con la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni junto a Javier Milei

Además de las funciones bilaterales, la sede representa a la Argentina ante Malta, San Marino y Albania. Este último país se sumó recientemente al Consejo de la Paz, promovido por el presidente estadounidense Donald Trump.

El nuevo embajador asumirá responsabilidades ampliadas debido a la reestructuración impulsada para ajustar el presupuesto diplomático. Una de las consecuencias fue la eliminación de la Representación Argentina ante la FAO como embajada independiente. Desde hace más de un año, la gestión de asuntos ante la FAO y otros organismos de Naciones Unidas en la capital italiana pasó a depender directamente de la embajada en Roma.

El proceso de designación incluye un trámite protocolar: la Cancillería envía la propuesta presidencial a la embajada italiana en Buenos Aires. El embajador italiano, Nicoletti, remite la solicitud a Roma, donde el pedido suele resolverse en un plazo de aproximadamente un mes. Una vez aprobado el plácet, el Poder Ejecutivo formula el decreto de nombramiento.

El mecanismo varía según el perfil del elegido. Si Milei opta por un diplomático de carrera, el proceso es directo y administrativo. Pero si la nominación recae en un dirigente político, como se especula en la sede de la Cancillería, la designación requerirá además el acuerdo del Senado, salvo que se recurra a un nombramiento “en comisión”, fórmula empleada en casos recientes como el de Fernando Iglesias en Bruselas.

A raíz del episodio diplomático en París, donde el embajador ante Francia, Ian Sielecki, realizó un pedido sobre las Islas Malvinas a legisladores galos que tuvo amplia repercusión, la Casa Rosada analiza cuidadosamente el perfil de quien asumirá la representación en Italia. Se busca un embajador político con capacidad para evitar traspiés.

Entre los nombres que circulan aparecen dirigentes con experiencia política, como Daniel Scioli, quien domina el italiano y mantiene vínculos fluidos con la clase empresarial y política de Italia. Otro posible candidato es Guillermo Francos, quien tras dejar la Jefatura de Gabinete mantiene una relación cercana con el presidente.

No se descarta, sin embargo, que la elección recaiga en un diplomático de carrera con experiencia en Italia y con el aval de la Secretaría General de la Presidencia. Algunos de los posibles postulantes ya desarrollan funciones en el exterior.

Mientras tanto, la Embajada quedará bajo la conducción interina de los funcionarios que actualmente se encuentran en Roma. El equipo está integrado por siete diplomáticos, y el de mayor rango, como establece la costumbre, ejercerá como chargé d’affaires hasta la llegada del nuevo titular.

La despedida formal de Giusto está prevista para los primeros días de febrero, y la expectativa por la definición presidencial crece en los círculos diplomáticos.