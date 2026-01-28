Política

Gremios que integran la CGT y la CTA harán marchas en Córdoba y Rosario contra la reforma laboral

Serán el 5 y el 10 de febrero, en los días previos en los que se espera que llegué el proyecto final al recinto. Movilizarán ATE, la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, entre otros

Los sindicatos exigirán públicamente a los gobernadores provinciales que rechacen el avance de la reforma laboral

Organizaciones sindicales de la CGT y las dos CTA resolvieron intensificar su oposición al proyecto de reforma laboral con la realización de movilizaciones en Córdoba y Rosario. Las protestas, acordadas por un frente de sindicatos, se llevarán a cabo el 5 y el 10 de febrero, fechas previas a la llegada del proyecto final al recinto legislativo. La convocatoria fue definida en un encuentro en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Ciudad de Buenos Aires, donde se consolidó la decisión de exigir a los gobernadores provinciales que rechacen la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

El clima de lucha creció luego de que dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la UOM, la Federación Aceitera (FTCIODyARA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros gremios de las centrales obreras resolvieran lanzar un plan conjunto. La estrategia contempla movilizaciones simultáneas en las dos ciudades más relevantes del interior del país, con el objetivo de visibilizar el rechazo sindical y presionar a los mandatarios provinciales en el tramo decisivo del debate parlamentario.

ATE, UOM, Aceiteros y pilotos formalizan un frente sindical de unidad, apostando a la confrontación directa y el rechazo frontal de la reforma laboral

Fuentes gremiales confirmaron que la decisión fue adoptada con el consenso de los sectores considerados “duros” de la CGT y el acompañamiento de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. El anuncio marca una clara distancia respecto de la conducción tradicional de la central sindical, ya que el nuevo frente sindical apuesta por la confrontación directa y la movilización callejera.

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “a partir de hoy, el Gobierno tiene que empezar a preocuparse. Se abre un nuevo capítulo en la confrontación que mantiene con los trabajadores. Crece y se consolida un frente de unidad con los sindicatos de los sectores público y privado”, según expresó en la gacetilla difundida por la organización. Aguiar advirtió que la reforma laboral impulsada por el oficialismo representa un retroceso inaceptable para los derechos laborales y anticipó que la reacción sindical será sostenida hasta lograr el retiro total del proyecto.

El plan de lucha del sindicalismo plantea responsabilizar a los gobernadores por la aprobación de la reforma laboral y visibilizar su postura ante la sociedad

El plan de acción incluye una movilización el 5 de febrero en la ciudad de Córdoba y una segunda concentración el 10 de febrero en Rosario (Santa Fe). Ambas jornadas apuntan a exponer públicamente la posición de los gobernadores frente a la reforma, a quienes los sindicatos buscan responsabilizar por el eventual avance del proyecto. Aguiar subrayó que “tenemos que exponer a los gobernadores. Tienen que quedar en evidencia aquellos que pretendan avalar esta reforma. Se trata de una reforma laboral que no va en contra de los trabajadores, directamente va en contra de la Argentina. No podemos permitir que se enganchen en este debate a cambio de algunos ATN o fondos coparticipables. No los vamos a dejar que nos vendan por dos pesos”.

El frente sindical rechaza la negociación parcial y advierte que los 136 puntos de la iniciativa afectan negativamente a los trabajadores argentinos

La postura del frente sindical rechaza cualquier intento de negociación parcial de la reforma y cuestiona la posibilidad de confiar en posteriores declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema. “Esta iniciativa contiene 136 puntos y todos perjudican a los trabajadores. Aunque recuperemos cuatro o cinco puntos, igual perderíamos por goleada. Tampoco creemos que se pueda pensar que una vez aprobada, la posterior declaración de inconstitucionalidad sea una posibilidad para los trabajadores. La última vez que la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral tardó 13 años para hacerlo. No podemos esperar ese tiempo. Con esta reforma, en meses desaparecemos”, afirmó Aguiar.

La agenda de protestas fue definida tras una serie de reuniones en las que participaron, además de la conducción nacional de ATE, los secretarios generales de la UOM, Abel Furlán, y de Aceiteros, Daniel Yofra, quienes expresaron el respaldo de sus bases a la estrategia de movilización y rechazo frontal.

