Con apoyo del PRO y la UCR, crece la presión para que el Gobierno incluya la emergencia ígnea en extraordinarias

El reclamo de los gobernadores del Sur recibió el respaldo de Leonel Chiarella y Mauricio Macri. Provincias Unidas, Unión por la Patria y la Izquierda ya presentaron proyectos sobre el tema

El gobernador Ignacio Torres reclama
El gobernador Ignacio Torres reclama que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento de la emergencia ígnea en la sesiones extraordinarias

Los incendios ya arrasaron más de 230 mil hectáreas de bosques nativos en la Patagonia, principalmente en la provincia de Chubut. La magnitud del desastre es tal que llevó a los gobernadores del sur del país a reclamar que el Congreso Nacional declare la Emergencia Ígnea en la zona y hasta bloques aliados de la Casa Rosada, como el PRO y la UCR, exigieron que el tema sea incluido en el temario de las sesiones extraordinarias.

“Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”, plantearon en un comunicado conjunto los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa); Alberto Weretilneck (Río Negro); Rolando Figueroa (Neuquén); y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Y agregaron: “La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”.

El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, se comunicó con Torres ese mismo día para expresar el acompañamiento de los bloques radicales en el Senado y Diputados si finalmente el Poder Ejecutivo decide incluir el tema en las sesiones extraordinarias.

La UCR manifestó su apoyo
La UCR manifestó su apoyo el reclamo de los gobernadores patagónicos por los incendios forestales

En la misma línea, el bloque de diputados de Provincias Unidas presentó un proyecto que declara la emergencia ígnea y entre otros puntos habilita al gobierno nacional a asignar y ejecutar fondos extraordinarios para el combate del fuego; agilizar los procedimientos administrativos y de contratación para la incorporación de medios aéreos, equipamiento, insumos y recursos humanos especializados; reasignar partidas presupuestarias vigentes con destino prioritario al Sistema Nacional del Manejo del Fuego; implementar programas de asistencia económica y social destinados a personas físicas, familias, productores, comercios y pymes afectadas; y suspender la ejecución de deudas fiscales y previsionales de los contribuyentes radicados en las zonas afectadas.

“Al estar en período de extraordinarias, quién decide qué proyectos se tratan es el Ejecutivo”, advirtió el diputado rionegrino Sergio Capozzi. “Esperemos que el Presidente esté a la altura”, concluyó.

Sin embargo, el respaldo más resonante fue el de Mauricio Macri, quien tras una conversación telefónica con el gobernador Torres, hizo público a través de las redes sociales su apoyo a la declaración de emergencia ígnea. “La región se encuentra en una condición climática crítica, con la sequía más prolongada desde 1965. Se necesitan más recursos y herramientas para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos”, publicó.

El tuit de Mauricio Macri
El tuit de Mauricio Macri

Lo mismo hizo el bloque PRO en Diputados, comandado por Cristian Ritondo. “La situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas”, plantearon.

El borrador del proyecto del PRO, que comenzó a circular hoy, permite “disponer de los recursos presupuestarios disponibles con destino a: acciones de prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta; acciones de atención, prevención, mitigación y recomposición de las consecuencias que haya provocado o provoquen los incendios respecto de la vida, integridad física, vivienda, propiedad, trabajo y medios de vida de las personas y familias afectadas; y acciones de apoyo y asistencia a los estados provinciales y municipios afectados por la emergencia con la finalidad que puedan disponer de medios y recursos efectivos para el combate del fuego y la recuperación y recomposición ulterior de las personas y del sistema productivo afectado”.

El PRO reclamó que se
El PRO reclamó que se declare la emergencia ígnea en la Patagonia

Por su parte, desde el peronismo ya se presentaron dos proyectos relacionados con los incendios forestales: uno para declarar la emergencia ígnea por 180 días y otro para facultar al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, tenía previsto reunirse hoy con el gobernador Torres, pero desde el oficialismo no dieron señales aún de que los proyectos para declarar la emergencia ígnea sean tratados durante las sesiones extraordinarias de febrero.

