Política

Cancillería argentina emitió un mensaje de condolencias por el trágico accidente ferroviario en España

El ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Pablo Quirno expresó su solidaridad por la tragedia ocurrida en el municipio de Córdoba tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que provocó la muerte de al menos 40 personas

Guardar
La investigación preliminar sobre el
La investigación preliminar sobre el accidente ferroviario de Córdoba se centra en una rotura detectada en la vía férrea recorrida por el tren Iryo

La Cancillería argentina transmitió este lunes sus condolencias al Reino de España tras el grave accidente ferroviario registrado en el municipio de Córdoba, que ocasionó la muerte de al menos 40 personas y mantiene a decenas de heridos bajo atención médica. El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, encabezado por Pablo Quirno, expresó su solidaridad con el gobierno español y las familias afectadas, en un gesto que refuerza los lazos históricos entre ambos países en momentos de conmoción.

El accidente, que tuvo lugar la tarde del domingo en la localidad de Adamuz, sacudió a la sociedad española y generó una ola de reacciones nacionales e internacionales. Las autoridades informaron que el siniestro involucró a dos trenes de alta velocidad, el Iryo y el Alvia, y provocó escenas de angustia entre los pasajeros, así como una compleja operación de rescate y atención médica que aún continúa. Según los reportes oficiales, 41 personas permanecen hospitalizadas en diversos centros sanitarios, de las cuales 12 —incluyendo un menor de edad— se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La República Argentina manifestó su “más profunda solidaridad al Reino de España y su pueblo ante el trágico accidente ferroviario ocurrido el día de ayer en el municipio de Córdoba”. En el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se lamentaron las víctimas fatales y se expresó acompañamiento “con pesar a sus familias y seres queridos en este difícil momento”. El mensaje, publicado a través de los canales oficiales, se suma a las expresiones de apoyo internacional recibidas por las autoridades españolas en las últimas horas.

La Cancillería argentina expresó sus
La Cancillería argentina expresó sus condolencias al Reino de España por el accidente ferroviario en Córdoba que causó más de 40 muertos. REUTERS/Mariana Nedelcu

La investigación preliminar sobre las causas del siniestro está en marcha y se centra en una rotura detectada en un tramo de la vía férrea por la que circulaba el tren Iryo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, señaló en entrevistas televisivas que aún es temprano para vincular de manera concluyente esta rotura con el descarrilamiento que desencadenó la tragedia. “Determinar en este momento que hay un problema de soldadura es totalmente inviable”, afirmó Puente en declaraciones recogidas por el programa Malas Lenguas de La 2.

De acuerdo con los datos disponibles, el descarrilamiento se produjo en el octavo vagón del tren Iryo, que circulaba por un tramo recto de la vía. A raíz del incidente, los dos últimos vagones del Iryo invadieron la vía contigua, lo que provocó que, veinte segundos más tarde, un tren Alvia que se desplazaba por esa vía colisionara con ellos. Como resultado del impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros de altura. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para evacuar a los heridos y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, explicó en una entrevista con el canal 24H de RTVE que la principal hipótesis apunta a la “interacción entre la vía y el tren” como posible origen del descarrilamiento. Barrón subrayó que “hay muchas cosas que intervienen” en esa interacción, la cual, aunque minúscula, es “crítica y fundamental” para la seguridad ferroviaria. Según el funcionario, todo apunta a que el desencadenante del siniestro se produjo en ese punto de contacto entre el vehículo y la infraestructura.

La investigación identificó varias roturas a lo largo de doscientos metros de vía en la zona del accidente, entre ellas una de grandes dimensiones justo en el lugar donde se presume que comenzó el descarrilamiento.

El accidente ha sido catalogado por las autoridades como una circunstancia “totalmente infrecuente” en la operativa ferroviaria, debido a que el descarrilamiento se produjo en un tramo recto y por uno de los vagones centrales del convoy Iryo, lo que no suele corresponderse con los patrones habituales de este tipo de siniestros.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino reiteró su compromiso con el acompañamiento en situaciones de emergencia internacionales y llamó a la comunidad residente en España a seguir las indicaciones de las autoridades locales. El mensaje de solidaridad del gobierno argentino se suma al respaldo expresado por otros países y organizaciones internacionales que han transmitido su pesar por lo ocurrido en Córdoba.

Temas Relacionados

Accidente ferroviarioCórdobaMinisterio de Relaciones ExterioresReino de EspañaAdamuzRepública ArgentinaTrenes de alta velocidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Gustavo Sáenz le pidió al Gobierno más certezas sobre el financiamiento de las obras de infraestructura en Salta

El gobernador salteño se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, y apuntó sobre la necesidad de que los desembolsos lleguen en tiempo y forma. “Queremos que también Nación cumpla”, remarcó

Gustavo Sáenz le pidió al

El ala dura del sindicalismo se divide por la reforma laboral: los gremios del transporte se alinean con la CGT

Aunque tomó distancia de la convocatoria de la UOM a discutir un paro, la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) podría tomar medidas si la central obrera no logra eliminar la limitación del derecho de huelga

El ala dura del sindicalismo

El gobierno porteño desalojó otra propiedad usurpada, esta vez en la Costanera Sur

En este caso el inmueble pertenece al propio Estado. El operativo se realizó luego de la denuncia de vecinos por mala convivencia con quienes ocupaban el lugar. Ya son 561 las propiedades recuperadas

El gobierno porteño desalojó otra

Adorni retomó las reuniones con ministros para seguir la gestión: recibió a Quirno, Caputo y Sturzenegger

El jefe de Gabinete convocó a los funcionarios que integrarán la delegación presidencial que esta noche parte a Suiza. Su permanencia en el país y el pedido de Javier Milei

Adorni retomó las reuniones con

Emotivo homenaje de DAIA y AMIA a Alberto Nisman: “Con el asesinato quisieron enterrar su voz y su trabajo, pero no lo lograron”

Las actividades incluyeron un acto central y un panel de debate, donde se abordaron avances en las causas judiciales y se resaltó la necesidad de esclarecer los crímenes vinculados al terrorismo en la Argentina

Emotivo homenaje de DAIA y
DEPORTES
Estudiantes de La Plata debuta

Estudiantes de La Plata debuta en la Copa Argentina ante Ituzaingó

El Salvador recibe el Panamericano de ajedrez juvenil continental

La pregunta que sorprendió al Diablito Echeverri en su primer día en el Girona: la particular bienvenida que le dio el técnico Míchel

La toalla vudú que desató el caos en la final africana: el misterio detrás del talismán de Senegal y el antecedente Marruecos-Nigeria

Precisión quirúrgica y definición de goleador: Nico Paz brilló y convirtió por duplicado en la contundente victoria del Como

TELESHOW
El encuentro de Yanina y

El encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami: “Lo amo, nos esperó, charlamos y nos reímos”

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

El Polaco habló de la polémica por el video su hija de 12 años manejando un auto

La indirecta de Sabrina Rojas tras el escándalo con Luciano Castro: “Red flag andante, tremendo desastre”

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

INFOBAE AMÉRICA

La CIDH ordenó la liberación

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson

Israel advirtió que responderá con una fuerza “sin precedentes” frente a cualquier intento de dañar al país

Donald Trump habló con el presidente de Siria sobre los derechos de los kurdos y la lucha contra el Estado Islámico

La ausencia de Evo Morales en su programa de radio genera dudas sobre su paradero en Bolivia

Represión en Irán: el régimen amenazó con “castigos decisivos” a los responsables de la ola de protestas que sacude el país