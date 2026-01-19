El ala dura del sindicalismo se divide por la reforma laboral: los gremios del transporte se alinean con la CGT

Juan Carlos Schmid, titular de la CATT (al centro), con Hugo Moyano y Juan Pablo Brey

Sin el aval de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, convocó a sindicatos para este miércoles con el fin de decidir un paro con movilización contra la reforma laboral, pero la propuesta no tendrá el apoyo de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que, aunque integra el ala dura del sindicalismo, no comparte la iniciativa “inorgánica” del metalúrgico.

Los líderes de la CATT acordaron reunirse en los primeros días de febrero para analizar cómo frenar la reforma laboral del Gobierno: la idea es adherir a la estrategia de la CGT, aunque no descartan adoptar medidas de fuerza por su cuenta si no se logra eliminar el artículo que reglamenta el derecho de huelga en diversas actividades y que afecta en particular al transporte.

Liderada por Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), la poderosa entidad también prevé mantener reuniones con sectores de la política, como gobernadores y legisladores, tal como viene realizando la CGT, con el fin de dejar en claro la postura específica de los gremio del transporte sobre el proyecto oficial.

Abel Furlán, titular de la UOM, busca apoyos para apurar un paro con movilización contra la reforma laboral

“Pero actuaremos siempre dentro de la CGT porque, más allá de las diferencias que podamos tener, hoy tenemos que estar todos juntos contra la reforma laboral”, dijo a Infobae un referente de la CATT.

Eso implica que los sindicatos agrupados en esta confederación esperarán la reanudación de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT para evaluar cambios en el proyecto que está en el Senado, que se concretará esta semana, y estarán pendientes de los resultados de esas tratativas porque les preocupa, entre otros artículos, el que limita el derecho de huelga.

“Si ese punto no se elimina o se modifica, vamos a defender nuestra postura con todos los recursos que tengamos a mano, lo que significa que, si hiciera falta, no descartamos tomar medidas por separado de la CGT”, agregó la fuente consultada.

La conducción de la CATT, en un plenario realizado en la CGT

La posición de Schmid de alinearse con la estrategia de la CGT es compartida por otros dirigentes de la CATT como su secretario adjunto, Omar Pérez (Camioneros), y su secretario Gremial, Juan Pablo Brey (aeronavegantes), pero hay otros que podrían adherir a la iniciativa de Furlán de realizar un paro general con movilización cuando el Senado comience a tratar la reforma laboral como Pablo Biró (pilotos), Edgardo Llano (APA), Paola Barrita (ATEPSA), Néstor Segovia (metrodelegados) y Graciela Aleñá (viales), entre otros.

Biró ya anticipó que es partidario de no esperar para realizar un paro contra la reforma laboral: “Si la CGT se pone combativa y resiste podrá cambiar la realidad; si no, le gritarán ‘poné la fecha’. Las bases piden respuesta a la conducción”, señaló a Infogremiales.

Rubén Fernández, Edgardo Llano y Pablo Biró, dirigentes aeronáuticos del ala dura sindical

“Yo no voy a criticar a la CGT porque somos parte y somos orgánicos -enfatizó-. Si empieza un plan de lucha con paros nacionales puede que tengas una posibilidad de interpelar al Gobierno. Si la estrategia es armar videos de TikTok, el Gobierno seguirá al galope".

Más allá del rechazo en general al proyecto del Gobierno, la CATT cuestiona en particular el artículo que reglamenta el derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades

Ese punto, que rescata el artículo incluido en el DNU 70 y en el decreto 340 (frenados por la Justicia), modifica lo que fija la Ley 25.877 de Ordenamiento del Régimen Laboral, sancionada en 2004, al establecer: “Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos. En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

El listado de servicios considerados esenciales que figura en el proyecto incluye las siguientes actividades:

a) Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b) La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;

c) Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d) La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e) Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

Demoras y cancelaciones en Aeroparque por un paro de los gremios aeronáuticos (Foto: Jaime Olivos)

f) El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;

g) El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y

h) El servicio de recolección de residuos.

Por su parte, en la iniciativa se consideran de importancia trascendental las siguientes actividades:

a) La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b) El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

La reforma laboral incluye una regulación de las huelgas en los trenes y otros medios de transporte (Foto: AP)

c) Los servicios de radio y televisión;

d) Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e) La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f) La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g) Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y

h) La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.