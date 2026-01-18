Política

Javier Milei encabezará una agenda internacional de una semana en la que podría cruzarse con Donald Trump

El Presidente viajará a Davos para participar una vez más del Foro Económico Mundial y mantener reuniones con empresarios, en medio de las tensiones mundiales

Los mandatarios coincidirán en el
Los mandatarios coincidirán en el evento con tan solo una hora de diferencia entre sus discursos (REUTERS/Jonathan Ernst)

En medio de las tensiones globales tras la operación exitosa de los Estados Unidos en Venezuela para detener al ex dictador Nicolás Maduro, los planes en la Franja de Gaza y las insinuaciones sobre Groenlandia, el presidente Javier Milei iniciará una intensa agenda internacional de casi una semana en la que podría cruzarse con Donald Trump al hablar en el Foro Económico Mundial de Davos.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario argentino partirá rumbo a la ciudad suiza este lunes a las 21:00, acompañado por su secretaria general, Karina Milei, y los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La comitiva aterrizará en Zúrich, capital del país europeo, en las primeras horas del martes, y ese mismo día el líder libertario tendrá su primera actividad, cuando reciba a un importante emprendedor.

El miércoles, en tanto, habrá un saludo formal y la tradicional foto de bienvenida con el presidente suizo, Guy Parmelin, para luego, a las 15:45 hora local (las 11:45 de Buenos Aires) exponer ante los cientos de referentes mundiales que estarán en el Foro.

Milei volverá a hablar en
Milei volverá a hablar en Davos (Stefan Wermuth/Bloomberg)

Recientemente, el asesor de Milei, Santiago Caputo, terminó de redactar junto a su equipo de especialistas el discurso que el libertario leerá en el marco de un panel titulado “¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?“.

Será una disertación de unos 30 minutos, en la que el mandatario haría foco sobre la importancia para las naciones de tomar decisiones políticas siguiendo un eje moral y no un objetivo utilitarista.

Además, durante la jornada, el argentino también se reunirá con representantes de grandes bancos internacionales: en el lugar estarán los CEOs de las principales firmas, como Jamie Dimon, de JP Morgan Chase; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, de Bank of America; Onur Genç, de BBVA, y Héctor Grisi, de Santander.

Por otro lado, las autoridades nacionales niegan estar organizando algún encuentro formal con Trump ni con ninguno de los funcionarios que lo acompañarán, como los secretarios de Comercio y Energía, Howard Lutnick y Chris Wright, y el representante comercial Jameson Greer.

No obstante, el libertario y el republicano podrían cruzarse en los pasillos del centro de conferencias de Davos, teniendo en cuenta que el norteamericano hablará en el foro tan solo una hora antes que Milei.

Trump hablará en Davos tan
Trump hablará en Davos tan solo una hora antes que Milei

Aunque se trataría solamente de un saludo informal, la imagen tendría un alto impacto geopolítico por el contexto internacional actual, en el que los Estados Unidos está buscando posicionarse como un actor clave para la resolución de diferentes problemas mundiales.

De hecho, tras haber capturado a Maduro para que comparezca ante la justicia por los hechos de narcoterrorismo de los que se lo acusa, recientemente Trump anunció la creación del Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, el libertario aceptó la invitación de que la Argentina forme parte de este grupo como miembro fundador, y aseguró que el país “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad”.

Este conglomerado de naciones iniciaría sus actividades en las próximas semanas, abordando en un primer momento la disputa por la Franja de Gaza en Medio Oriente.

En paralelo, Trump viene buscando apoyo para sus medidas e insinúa con avanzar con alguna política especial sobre Groenlandia, territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca, pero que la administración republicana ve como un potencial peligro por la presencia de barcos chinos y rusos en ese lugar.

Milei estará casi una semana
Milei estará casi una semana en Suiza (EFE/Gian Ehrenzeller)

Por su parte, la comitiva que acompañará a Milei a Suiza tendrá una agenda propia que todavía se estaba diseñando: Sturzenegger, por ejemplo, había sido invitado a exponer en uno de los paneles del foro.

Sin embargo, para poder acompañar al Presidente en el resto de las actividades, el ministro de Desregulación tuvo que declinar la oferta y, en cambio, hablará en otro de los espacios de debates junto a Caputo.

Asimismo, no se descarta que el titular del Palacio de Hacienda se reúna con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien también estará en el evento.

La líder del organismo de crédito intervendrá a lo largo de tres jornadas sobre temas como la inteligencia artificial, el crecimiento global y las proyecciones económicas para este 2026.

El mandatario se quedará en Europa toda la semana y emprenderá su regreso recién el viernes, por lo que Milei podría sumar a su agenda otras actividades que todavía no fueron confirmadas.

Mientras todo esto ocurre, quien seguirá de cerca la gestión desde Buenos Aires es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien el Presidente le pidió que se quedara para quedar a cargo ante cualquier eventualidad.

“Tiene que quedar una persona de confianza de Javier y de Karina al mando, por eso decidieron que se quedara. Su presencia, en este marco, cobra un sentido estratégico”, explicaron fuentes cercanas a la cúpula libertaria.

