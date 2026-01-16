Los primeros movimientos de Milei en Davos: cumbre con CEOs de bancos globales y una bilateral confirmada

Javier Milei viajará el lunes para el Foro de Davos (REUTERS)

A pocos días de su partida, Javier Milei se prepara para mantener una nutrida agenda en el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar esa vidriera para difundir su imagen como referente de la derecha global y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales.

El Presidente partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, donde hará escala para luego ir hacia Davos. Volverá al país el viernes, sin tener previsto un paso por Estados Unidos, tal y como algunas fuentes habían hecho trascender semanas atrás.

La comitiva estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Al contrario de otros años, quien se quedará en Casa Rosada será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Alegan que “tiene que haber alguien de confianza y con poder” mientras parte de la cúpula del Gobierno mantiene las actividades en Suiza.

El punto más álgido del paso de Milei por el influyente foro económico se dará el miércoles a las 11:45 horas de Argentina cuando Milei dé un discurso especial de media hora en un bloque que se titula ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?

Un altísimo integrante del Poder Ejecutivo indicó ante Infobae que el discurso de Milei todavía no terminó de escribirse y sigue abierto a nuevas ideas.

El Presidente estará acompañado de su hermana Karina, entre otros funcionarios

El objetivo final para la comitiva argentina, de acuerdo con fuentes de la Casa Rosada, es que la visibilidad de Davos sirva para amplificar la impronta internacional de Milei y marcar el pulso del debate ideológico global, avanzando en la profundización de un rumbo inaugurado en la edición 2024 del foro, tildada puertas adentro como “fundacional” para la proyección internacional del mandatario.

El discurso incluirá una reafirmación de principios como la familia, las tradiciones, el libre comercio y el capitalismo, valores que, según el equipo presidencial, están cuestionados por sectores de izquierda. El texto remitirá a conceptos ya presentes en intervenciones previas: Milei planea exhortar a que “el mundo occidental recupere el sentido común” y renovar su rechazo a la llamada “ideología woke”, postura que en su participación anterior suscitó críticas y protestas del colectivo LGBT.

“Es una forma de posicionarse como el líder global en el que ya se convirtió. El del año pasado generó más controversia, pero eso no lo incomoda a Javier. Cree que la provocación es parte de la batalla cultural”, marca una persona que lo conoce al dedillo.

Mientras tanto, la agenda del Presidente en Suiza se encuentra en definición constante, pero ya tiene sus primeras novedades.

Antes de su discurso frente a los líderes de Davos, Milei ya tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales. En su entorno también indicaron a Infobae que “el martes se va a reunir con un emprendedor muy importante” y que el miércoles tendrá una reunión bilateral con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. Prevén que pueda haber alguna cumbre más con otro jefe de Estado, pero debe confirmarse en los próximos días. También tiene en agenda dos entrevistas con medios internacionales, aunque no se comunicó qué día será.

Luis Caputo también tendrá actividad en Davos

El canciller Quirno y Caputo también están preparando un cronograma de actividades, aunque desde sus respectivas áreas todavía no oficializaron qué reuniones pueden llegar a haber.

Días atrás dijeron a Infobae que no se estaba buscando para Milei una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni con los funcionarios que lo acompañan a Davos. Entre ellos están los secretarios de Comercio y Energía, Howard Lutnick y Chris Wright, y el representante comercial Jameson Greer.

Este último fue clave en las tratativas al respecto de la firma del Acuerdo Marco entre Argentina y Estados Unidos. Todavía falta la ratificación de la letra chica del acuerdo, sobre el cual hay versiones encontradas sobre su grado de avance: algunas voces del Gobierno indicaron que está demorado, mientras que otros -muy importantes- dijeron que faltan “negociar dos o tres aspectos más”. Lo cierto es que no estaría previsto para el cortísimo plazo.

Habrá más líderes globales en Davos. Suiza anunció un dispositivo especial con hasta 5.000 militares para asegurar la seguridad en el cantón de Grisones, donde se desarrollará el foro. El evento internacional, que contará también con la participación de figuras como Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea.

También cabe la posibilidad de que algunos integrantes de la comitiva puedan encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien intervendrá en tres jornadas sobre inteligencia artificial, crecimiento global y proyecciones económicas para 2026. Cada uno de estos puntos figura entre los intereses prioritarios del presidente argentino.