Política

Los primeros movimientos de Milei en Davos: cumbre con CEOs de bancos globales y una bilateral confirmada

El Presidente ya tiene cerradas sus primeras actividades en el evento económico celebrado en Suiza. El resto de la agenda y el avance del discurso disruptivo que busca hacer para la edición de este año

Guardar
Javier Milei viajará el lunes
Javier Milei viajará el lunes para el Foro de Davos (REUTERS)

A pocos días de su partida, Javier Milei se prepara para mantener una nutrida agenda en el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar esa vidriera para difundir su imagen como referente de la derecha global y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales.

El Presidente partirá el lunes desde Buenos Aires rumbo a Zúrich, donde hará escala para luego ir hacia Davos. Volverá al país el viernes, sin tener previsto un paso por Estados Unidos, tal y como algunas fuentes habían hecho trascender semanas atrás.

La comitiva estará compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Al contrario de otros años, quien se quedará en Casa Rosada será el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Alegan que “tiene que haber alguien de confianza y con poder” mientras parte de la cúpula del Gobierno mantiene las actividades en Suiza.

El punto más álgido del paso de Milei por el influyente foro económico se dará el miércoles a las 11:45 horas de Argentina cuando Milei dé un discurso especial de media hora en un bloque que se titula ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?

Un altísimo integrante del Poder Ejecutivo indicó ante Infobae que el discurso de Milei todavía no terminó de escribirse y sigue abierto a nuevas ideas.

El Presidente estará acompañado de
El Presidente estará acompañado de su hermana Karina, entre otros funcionarios

El objetivo final para la comitiva argentina, de acuerdo con fuentes de la Casa Rosada, es que la visibilidad de Davos sirva para amplificar la impronta internacional de Milei y marcar el pulso del debate ideológico global, avanzando en la profundización de un rumbo inaugurado en la edición 2024 del foro, tildada puertas adentro como “fundacional” para la proyección internacional del mandatario.

El discurso incluirá una reafirmación de principios como la familia, las tradiciones, el libre comercio y el capitalismo, valores que, según el equipo presidencial, están cuestionados por sectores de izquierda. El texto remitirá a conceptos ya presentes en intervenciones previas: Milei planea exhortar a que “el mundo occidental recupere el sentido común” y renovar su rechazo a la llamada “ideología woke”, postura que en su participación anterior suscitó críticas y protestas del colectivo LGBT.

Es una forma de posicionarse como el líder global en el que ya se convirtió. El del año pasado generó más controversia, pero eso no lo incomoda a Javier. Cree que la provocación es parte de la batalla cultural”, marca una persona que lo conoce al dedillo.

Mientras tanto, la agenda del Presidente en Suiza se encuentra en definición constante, pero ya tiene sus primeras novedades.

Antes de su discurso frente a los líderes de Davos, Milei ya tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales. En su entorno también indicaron a Infobae que “el martes se va a reunir con un emprendedor muy importante” y que el miércoles tendrá una reunión bilateral con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. Prevén que pueda haber alguna cumbre más con otro jefe de Estado, pero debe confirmarse en los próximos días. También tiene en agenda dos entrevistas con medios internacionales, aunque no se comunicó qué día será.

Luis Caputo también tendrá actividad
Luis Caputo también tendrá actividad en Davos

El canciller Quirno y Caputo también están preparando un cronograma de actividades, aunque desde sus respectivas áreas todavía no oficializaron qué reuniones pueden llegar a haber.

Días atrás dijeron a Infobae que no se estaba buscando para Milei una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni con los funcionarios que lo acompañan a Davos. Entre ellos están los secretarios de Comercio y Energía, Howard Lutnick y Chris Wright, y el representante comercial Jameson Greer.

Este último fue clave en las tratativas al respecto de la firma del Acuerdo Marco entre Argentina y Estados Unidos. Todavía falta la ratificación de la letra chica del acuerdo, sobre el cual hay versiones encontradas sobre su grado de avance: algunas voces del Gobierno indicaron que está demorado, mientras que otros -muy importantes- dijeron que faltan “negociar dos o tres aspectos más”. Lo cierto es que no estaría previsto para el cortísimo plazo.

Habrá más líderes globales en Davos. Suiza anunció un dispositivo especial con hasta 5.000 militares para asegurar la seguridad en el cantón de Grisones, donde se desarrollará el foro. El evento internacional, que contará también con la participación de figuras como Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, y Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea.

También cabe la posibilidad de que algunos integrantes de la comitiva puedan encontrarse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien intervendrá en tres jornadas sobre inteligencia artificial, crecimiento global y proyecciones económicas para 2026. Cada uno de estos puntos figura entre los intereses prioritarios del presidente argentino.

Temas Relacionados

Javier MileiDavosForo de DavosForo Económico MundnialSuizaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno anunció que la Argentina integrará la misión Artemis II de la NASA para volver a la Luna

El microsatélite Atenea viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS). El lanzamiento tendrá lugar el viernes 6 de febrero y configurará la primera misión tripulada por cuatro astronautas en más de 50 años

El Gobierno anunció que la

Con la reforma laboral en la mira, se reunió la mesa política de Milei: qué estrategias piensa el Gobierno para conseguir los votos

El círculo político de la Casa Rosada se encontró por primera vez en el año. Participó el ministro de Economía, Luis Caputo. Diferencias internas sobre cómo avanzar con las provincias y el apuro para pasar a la siguiente etapa de las reformas

Con la reforma laboral en

Brasil dejó de representar a la Argentina en la Embajada de Venezuela y la atención diplomática quedó acéfala

Así lo dispuso el Gobierno que preside Lula da Silva, en medio de una creciente tensión política con Javier Milei

Brasil dejó de representar a

Mauricio Macri reapareció en Italia tras la confirmación de su separación y hay un cambio en la conducción del PRO

El expresidente encabezó una clase de liderazgo en la Bologna Business School. Por otro lado, avaló una modificación en la estructura del partido amarillo: el nuevo rol de Fernando De Andreis y la crítica a las voces que “quedaron desactualizadas”

Mauricio Macri reapareció en Italia

Javier Milei colocó los estandartes de estilo romano de “Las Fuerzas del Cielo” en la Quinta de Olivos

Lo compartió el Presidente en sus redes sociales. Se trata de uno de los símbolos militantes de la agrupación juvenil libertaria

Javier Milei colocó los estandartes
DEPORTES
Contra cuatro rivales y a

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron en venta la lujosa mansión que construyeron en Portugal: la impactante cifra

La NBA impulsa la creación de una liga europea

TELESHOW
Susana Giménez llegó a Punta

Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

Darío Cvitanch e Ivana Figueiras tuvieron su primera salida pública: “Las cosas siempre estuvieron muy claras”

La llamativa reacción de Griselda Siciliani cuando le preguntaron cómo está su relación con Luciano Castro

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca reveló quiénes

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de Gaza

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez