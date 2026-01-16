Política

Javier Milei colocó los estandartes de estilo romano de “Las Fuerzas del Cielo” en la Quinta de Olivos

Lo compartió el Presidente en sus redes sociales. Se trata de uno de los símbolos militantes de la agrupación juvenil libertaria

Los estandartes de Las Fuerzas del Cielo, en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei instaló los estandartes de estilo romano de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo" en la Quinta de Olivos. Fue un gesto que compartió en sus redes sociales, y que expone su apoyo a uno de los sectores militantes del movimiento juvenil libertario.

Los estandartes de las Fuerzas del Cielo ya se encuentran protegiendo al presidente Milei en su residencia de Olivos”, señala el posteo que compartió el mandatario. En la imagen, que acompaña el mensaje, aparecen las dos banderas con el estilo romano característico que identifican a la organización juvenil.

El reajuste estético en el mobiliario se produjo después que el mandatario recibió en la residencia de Olivos a representantes de la agrupación juvenil de Entre Ríos. Los militantes de “Las Fuerzas del Cielo” habían asistido al 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante el último fin de semana, con un propio desfile de jinetes y amazonas portando la iconografía libertaria.

Durante el encuentro con Milei, estuvieron presentes el jefe del bloque en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, el dirigente libertario Lucas Luna, conocido como “Sagaz”, y otros referentes de la rama entrerriana de Las Fuerzas del Cielo. La fotografía difundida muestra a los cinco hombres posando sonrientes, ante las banderas bordó y doradas que ahora decoran la quinta residencial. Milei vistió para la ocasión, nuevamente, con el mameluco azul de la petrolera YPF.

El mensaje que compartió el presidente Javier Milei de la agrupación libertaria, desde la red social X

Hacia la interna de La Libertad Avanza (LLA), el gesto de Milei es una señal de validación a la agrupación, que si bien viene experimentando un crecimiento en el ecosistema político libertario en los últimos años, cosechó pocas candidaturas en las elecciones legislativas de 2025.

En mayo del año pasado, en plena disputa de las elecciones legislativas porteñas, la agrupación convocó a un acto oficial en Recoleta y se presentó como el “batallón más leal del oficialismo”, portando emblemas inspirados en la “Roma imperial” y “la guerra justa”. En ese marco, Milei encabezó la actividad en apoyo a su vocero presidencial y entonces candidato a legislador, Manuel Adorni.

Entre los símbolos de aquel evento se destacaban dos estandartes: uno con la cita bíblica de 1 Macabeos 3:19 —“La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”—, que sella una de las consignas libertarias de Milei, y otro con la imagen de un arcángel venciendo al demonio.

Agustín Romo, Javier Milei y militantes de Las Fuerzas del Cielo, en la residencia oficial

Antes del acto con Adorni y Milei, la agrupación ya se había presentado públicamente. En noviembre de 2024, el influencer y comunicador del canal de streaming Carajo, Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, fue uno de los protagonistas del lanzamiento de las "Las Fuerzas del Cielo", en la Sociedad Italiana de San Miguel.

La agrupación surgió como un experimento para la batalla cultural digital, con memes virales, agresiones a adversarios y transmisiones en vivo de tono marcadamente anti-progresista.

El grupo no se define como partido ni como think tank, y tampoco encaja plenamente en el perfil de juventud militante. Se trata de un espacio híbrido libertario que reúne a influencers, funcionarios, diputados provinciales y operadores políticos, todos bajo la órbita de Santiago Caputo, asesor presidencial y principal arquitecto del universo simbólico y la estrategia comunicacional de Milei.

El "Gordo Dan", Daniel Parisini, junto al asesor presidencial Santiago Caputo (izquierda), Agustín Romo y otros referentes libertarios

Junto con Romo, el espacio está integrado por Parisini, el diputado provincial y ex secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, Lucas Luna, ex director titular de Intercargo y referente libertario en Tres de Febrero. “Sagaz” es coautor, junto con Caputo, de “Las Epístolas del Cielo”, un manual doctrinario que compila máximas y consejos para la acción política libertaria.

El esquema se completa con Juan Pablo Carreira (alias JuanDoe), director nacional de Comunicación Digital y fundador del portal La Derecha Diario, y Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.

Los colores e identidad de la “orga” está inspirada en la simbología de la Guardia Pretoriana romana. Y como tales, sus militantes se encolumnan de manera disciplinada detrás de la figura de Milei.

