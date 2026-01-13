Política

Reforma laboral: la quita de coparticipación podría condicionar la negociación del Gobierno con sus aliados

“¿A varios que nos opusimos a Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un senador opositor ante Infobae. En el PJ algunos creen que la Casa Rosada lo usará, cerca de la eventual sesión, como moneda de cambio

Guardar
El interbloque libertario junto a
El interbloque libertario junto a bancadas dialoguistas en el recinto del Senado (Maximiliano Luna)

La disputa sobre la reforma laboral sumó, en las últimas 96 horas, la desesperación de varias provincias ante la segura caída en la coparticipación si avanza el dictamen que consiguió firmar La Libertad Avanza en diciembre pasado en el Senado, luego frenado por tropelías de la Casa Rosada en el tratamiento del hoy sancionado y vigente Presupuesto 2026. La situación, que generaría un costo político al Gobierno libertario -siempre y cuando logre dicho objetivo-, comenzó a sembrar advertencias de potenciales aliados del oficialismo no sólo por el proyecto en sí mismo, sino por el inevitable condicionamiento para el período ordinario, que comenzará el 1 de marzo.

¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó un legislador opositor ante Infobae. Desde otro despacho con intenciones de ayudar deslizaron a este medio: “Supongamos que estamos ‘mejor’ en la macro, aunque la salida formal de la recesión no la veo aún. Decime cómo hace un gobernador si en unas semanas te sacan el equivalente al pago de uno o dos meses de sueldos en una planta pública que ya recortaste. Ni con ATN -en referencia a los Aportes del Tesoro Nacional- te lo cubrirían. Y en el Senado representamos a las provincias. No se entiende”.

El oficialismo le bajó el tono en las últimas horas. “No parece ser tan grave, aunque cada provincia es distinta. No es lo mismo una en la que pocos pagan Ganancias y recibe coparticipación generosa, que otra con mucha más espalda a la que le llega menos, en comparación general por habitante”, aseguró un libertario. En tanto, otro sugirió: “No hay que armar grandes dramas por esto si no hay votos para algún artículo. Ya pasó en ley Bases y el paquete fiscal y el país siguió adelante con Milei”.

La última definición fue compartida por un soldado peronista. El mismo dijo: “Mi apuesta es que lo van a usar de moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente, junto a los ministerios de Economía, y del Interior. Han demostrado ser más pragmáticos en las sesiones extraordinarias de diciembre. Estimo continuarán por la misma vía si convocan en febrero”.

La jefa libertaria en la
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

Del otro lado, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció en reiteradas ocasiones la reanudación de reuniones y peloteos con empresarios, gremios y la oposición de cara a los próximos días, aunque los dueños de los votos clave ya bajaron la ansiedad por el destino del texto.

Por caso, durante el último fin de semana, desde una fuerza dialoguista en el Senado manifestaron a Infobae: “El oficialismo creció desde el 10 de diciembre y está muy bien que maneje la agenda. Es lo que hay que hacer. Sin embargo, con lo que siempre hay que tener mucho cuidado es con el costo político de querer acelerar sin parar. Me refiero al Ejecutivo. Se lo avisamos a Bullrich y por eso se dejó la reforma laboral para febrero. Pero tampoco se deben exceder en poner plazos que después no se cumplan. Nos desgasta como aliados”.

Ayer, este medio contó que un senador advirtió: “Si esto avanza con muchos cambios extra, la votación en particular será densa y delicada. Y del otro lado estará el kirchnerismo. Años atrás, cuando el cristinismo abrió en el recinto la reforma judicial -después se trabó en Diputados-, fue un papelón. El inconveniente es que el Gobierno pretende pocas modificaciones; nosotros, algunas más”.

Junto a las leyes laboral y de glaciares -también tiene despacho firmado en la Cámara alta-, otro dictamen que aguarda a febrero es el de estabilidad monetaria. Se encuentra en Diputados, aunque no preocupa a los bloques. Uno que sí generaría rispideces es el Código Penal, que ya estuvo incluido en el temario extraordinario de diciembre y no se presentó, ni siquiera, en mesa de entradas. Tampoco se conoce la modalidad.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoCoparticipaciónProvinciasLa Libertad AvanzaPatricia BullrichJavier MileiSesiones extraordinariasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof asume el rol de líder en las recorridas de verano y saca ventaja en el PJ como candidato del 2027

El Gobernador retomó la iniciativa política en el inicio del año y avanza con determinación en la construcción de un bloque político anti Milei. Es el único que acelera en la edificación de su liderazgo

Kicillof asume el rol de

Chiqui Tapia habló de las denuncias por corrupción en la AFA: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino se refirió por primera vez al escándalo que sacude a su gestión

Chiqui Tapia habló de las

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

La confirmación fue realizada por la ONG Foro Penal, que se encarga de chequear las listas de presos excarcelados. Sigue la expectativa por la situación de otros dos argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuiliani

El régimen de Venezuela liberó

El embajador de EEUU Peter Lamelas visitó Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

El diplomático estadounidense fue recibido por el asesor presidencial luego de que ratificara el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei

El embajador de EEUU Peter

Suspendieron al médico residente del Hospital San Martín de La Plata por sus dichos antisemitas

El Ministerio de Salud bonaerense ordenó la medida de forma inmediata y dispuso una evaluación ética, técnica y profesional para determinar si podrá continuar su formación en el sistema sanitario público

Suspendieron al médico residente del
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida

¿Pueden los monos pintar arte abstracto como los humanos?

Estaba fascinado por el nazi de la escuela; terminó muerto

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?