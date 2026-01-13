Con Trump presente, Milei prepara su viaje al Foro de Davos: reuniones con líderes globales y un discurso clave

Javier Milei prepara su viaje a Davos

Javier Milei se encuentra en la Quinta de Olivos a pocos días de partir rumbo a la ciudad de Davos, en Suiza, donde se celebrará la 56.ª edición del Foro Económico Mundial, el evento que el Presidente busca utilizar de plataforma para visibilizar su figura como líder internacional y su discurso frente a jefes de Estado y líderes mundiales de los ámbitos empresarial, de la sociedad civil y académico.

Además de ser una ocasión oportuna para poder amplificar las directrices globales que tiene Milei, el Gobierno busca aprovechar ese ámbito para conseguir reuniones bilaterales con otros mandatarios. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que se está terminando de delinear la agenda de encuentros con importantes líderes gubernamentales y empresariales. En la misma medida está trabajando el canciller Pablo Quirno, que ya tiene un cronograma de encuentros programados que todavía no fueron difundidos.

Se prevé que la presencia de líderes para esta edición sea igual de impactante que las ocasiones precedentes. El Gobierno suizo anunció ayer que dispondrá de hasta 5000 militares para asegurar la seguridad en el cantón de Grisones, donde se encuentra Davos.

Aún no está confirmado que Milei pueda encontrarse con Donald Trump, pero una fuente del Ejecutivo indicó a este medio que se estaba tratando de gestionar, como mínimo, un encuentro frente a frente. Se espera que la composición final de la comitiva estadounidense sea de cinco secretarios presidenciales, la mayor de todas las que ha llevado hasta el momento.

Al igual que Milei, Trump considera más importante este tipo de ámbitos que varios multilaterales organizados bajo el paraguas de las Naciones Unidas. Recientemente, el estadounidense anunció que su país se retirará de 66 organizaciones de esta índole, de las cuales casi la mitad son delegaciones de la ONU. En el Gobierno evalúan realizar una medida de similares características.

Trump viajará al encuentro junto Howard Lutnick y Chris Wright, secretarios de Comercio y Energía, respectivamente; así como el representante comercial Jameson Greer, el principal funcionario con el que la Casa Rosada dialogó para facilitar el Acuerdo Marco Comercio e Inversión entre Estados Unidos y Argentina.

Hasta hace una semana, una importante fuente del Poder Ejecutivo había indicado que las negociaciones para poder terminar de rubricar el acuerdo definitivo estaban “levemente estancadas”. En el Gobierno buscan impulsar las tratativas para que las nuevas condiciones comerciales puedan comenzar a regir en la misma medida que lo hará el acuerdo con la Unión Europea, que se estima que terminará de ser sancionado por todos los parlamentos involucrados hacia finales de año.

Entre las posibilidades que no descartaron ante Infobae también se habla que, de mínima, Milei podría coincidir con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La líder del organismo financiero expondrá en tres días distintos sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, el crecimiento económico global y las perspectivas económicas de cara al 2026. Las tres aristas son de interés para el argentino.

La organización de Davos confirmó que allí también estarán los presidentes de Ucrania (Volodimir Zelenski) y la Comisión Europea (Ursula von der Leyen). El argentino tiene una relación fluida con ambos. Incluso, con la última podría participar de la reunión de firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Asunción, aunque para la rúbrica participará el canciller Pablo Quirno. Los voceros oficiales del Presidente todavía no confirmaron que vaya a ir.

Mientras tanto, en la antesala del viaje, Milei ultima los detalles de un discurso que promete no solo profundizar su respaldo al capitalismo y al mundo occidental, sino también consolidar su imagen como referente internacional de la nueva derecha. El libertario va a provechar la visibilidad del evento para celebrar el reciente accionar de Estados Unidos en Venezuela, destacando el papel del republicano Donald Trump y la detención de Nicolás Maduro en Nueva York, un operativo que funcionarios definieron como “exitoso y eficiente”.

El jefe de Estado prevé exhortar a que “el mundo occidental recupere el sentido común” y reiterar su rechazo a la “ideología woke”, ejes presentes ya en sus intervenciones precedentes. En su introducción de 2024, Milei advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, amenazan a Occidente y defendió públicamente que el “capitalismo de libre empresa es la única herramienta para acabar con el hambre, la pobreza y la indigencia en todo el planeta”.

El discurso en preparación también incluye la reafirmación de valores como la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista, principios que, según quienes integran su equipo, han sido puestos en disputa por sectores de izquierda en los últimos años. Estas temáticas no resultan novedosas en la impronta de Milei, pero la estrategia será avanzar aún más en la profundización de sus argumentos.

La última participación de Milei en Davos generó críticas y protestas del colectivo LGBT, quienes interpretaron las posturas del presidente respecto a la ideología woke como una afrenta directa. A pesar de ello, desde el gobierno anticipan la continuidad y profundización del rumbo delineado en su debut del 2024, sosteniendo que aquel primer discurso fue “fundacional” para la proyección internacional del mandatario.

Funcionarios de Balcarce 50 insistieron en que “no será un discurso más”, remarcando la intención de Milei de mantener el foco de la opinión pública mundial, como ya logró durante su primera intervención en Davos.