Inesperada interna radical: el bloque Provincias Unidas pide la exclusividad del nombre “UCR” en Diputados

Las últimas elecciones en la UCR (Jaime Olivos)

El flamante presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, enfrenta su primera interna a solo un mes de haber asumido en el cargo. El intendente de Venado Tuerto asumió el pasado 12 de diciembre y llamó a dejar atrás la conflictividad interna. Sin embargo, y mientras prepara una agenda de recorridas por todas las provincias en busca de la unidad partidaria, ese pedido no aguantó ni 30 días y el Comité Nacional ya recibió una carta en donde le solicitan que le quiten el sello partidario al bloque de la UCR en Diputados.

En una carta que lleva la firma de la diputada Mariela Coletta, junto a sus colegas Pablo Juliano, Martín Lousteau, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, todos integrantes del bloque Provincias Unidas, le solicitan formalmente al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) el reconocimiento como “la única representación partidaria” en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La petición apunta a que ningún otro bloque utilice la denominación “Unión Cívica Radical” en el recinto legislativo, vinculando el uso del nombre con “la adhesión estricta a los valores y lineamientos del partido”.

Hoy los radicales están divididos en dos bloques. Por un lado, hay 6 que forman parte de Provincias Unidas que conduce la santafesina Gisela Scaglia y otros 6 están en el bloque de la UCR, que tiene como presidenta a la mendocina Pamela Verasay.

Según la comunicación dirigida a la conducción nacional de la UCR, la solicitud surge tras considerar que el bloque actualmente denominado como Unión Cívica Radical en la Cámara baja “ha actuado de manera incompatible con los principios partidarios”.

La carta dirigida al presidente de la UCR

“En la sesión extraordinaria del 17 y 18 de diciembre de 2025, durante el debate del proyecto de Ley de Presupuesto que incluía la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, tres integrantes de ese bloque votaron a favor, dos se abstuvieron y solo uno lo hizo en contra, en contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria, que fue leído en el recinto”, expone la misiva.

El bloque Provincias Unidas sostuvo su postura alineada con las directrices de la UCR al votar el Capítulo 11 del proyecto presupuestario, que involucraba esas leyes. El grupo argumenta que su accionar representa “un compromiso con una oposición responsable y federal, sin alineamientos automáticos con el oficialismo ni con el kirchnerismo”, y subraya su apego a las decisiones partidarias.

Según el documento, actualmente ningún bloque parlamentario concentra a más de la mitad de los diputados radicales y, por ello, “ningún espacio puede arrogarse legítimamente la denominación partidaria por la imposición de mayorías”. Los firmantes sostienen que la preservación de la identidad partidaria requiere que el nombre Unión Cívica Radical “se reserve a quienes respeten de manera estricta sus lineamientos y a los integrantes del acuerdo político que representa la conducción nacional”.

Pamela Verasay

Verasay se mostró sorprendida por la carta, la cual aún desconoce, y señaló que convocó “a los 12 diputados para trabajar en un bloque orgánico de la UCR, con unos principios de acuerdos que era mantener la unidad respetando las diferencias con libertad para votar".

“Me sorprende, presentan esta nota de manera extemporánea cuando tuvimos un mes para definir las autoridades del bloque”, afirmó.

En el bloque que hoy lleva el nombre de la UCR cayó mal la misiva y desde el interior del sector que conduce la mendocina señalaron que “a Gerardo Morales cuando fue presidente de la UCR le rompió el bloque con Evolución, y el partido no hizo nada. Con Lousteau también le pasó lo mismo y no se hizo nada, ¿Por qué hora definirían bloquear el nombre? los que hoy tensionan son los mismos que les rompieron a Negri. Con Martín -Lousteau- nos unificamos y duró un año y los mismos que le rompieron a Negri le rompieron a Rodrigo De Loredo. Si ellos resuelven romper, hay que discutir la pertenencia de ellos a la UCR”.

Interna partidaria

El pedido no solo se funda en el rol dialoguista y de acompañamiento que mostró el bloque radical, que primero votó por los presupuestos universitarios y luego, en el Presupuesto, lo hizo en contra acompañando al oficialismo, sino también en la propia interna de los dirigentes nacional del centenario partido.

La elección del joven dirigente de 38 años como líder de la UCR significó una derrota interna para los sectores que lideran el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su par del Chaco, Leandro Zdero. Esto también quedó expuesto en el armado de la Mesa Ejecutiva del partido, que es quien toma este tipo de decisiones. Está conformada por 15 miembros, donde solo 3 responden al gobernador mendocino, mientras que el resto son representantes de Gerardo Morales, Maximiliano Pullaro y Martín Lousteau -ex presidente del partido- y, como los firmantes de la carta responden a estos dirigentes, si avanza el pedido hay chances de que se resuelva a favor del pedido de los radicales de PU.

Diego Santilli con Alfredo Cornejo

Otro punto clave, y que tiene que ver con las tradiciones del partido, es que buscarán una definición antes del encuentro anual entre la dirigencia y sus representantes parlamentarios. Todos los años, en el mes de febrero, en la previa a que comience el período de sesiones ordinarias, se reúnen en un hotel céntrico para tener mesas de trabajo. Si avanza el pedido de los diputados radicales de Provincias Unidas, los legisladores que hoy están en el bloque de la UCR no podrían participar porque perderían el nombre.

Este miércoles hay reunión de la Mesa Nacional y el pedido de los diputados de Provincias Unidas no se encuentra en el temario, por lo que se verán las primeras reacciones del debate que enfrenta a los dos sectores del radicalismo.

“Las internas se juegan en todos lados”, señaló un dirigente radical. “Estamos en un año en donde no hay elecciones y el partido tiene que definir un perfil de cara al 2027”, agregó.

Un ejemplo de cómo el radicalismo está viviendo esta interna y acomodamientos se observa en los procesos electorales para elegir concejales que se realizarán el próximo 22 de febrero en seis municipios mendocinos. “Son 6 distritos donde los que gobiernan están enfrentados a Cornejo y desdoblaron para no perder los concejales. El oficialismo provincial va con la alianza que llevó a Luis Petri, una unión del radicalismo de Cornejo con La Libertad Avanza, que va a competir contra radicales ”anti cornejistas”, es por eso que va el ministro del interior, Diego Santilli, este jueves a Mendoza”, explicó el dirigente de boina blanca.