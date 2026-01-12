Política

Suspendieron al médico residente del Hospital San Martín de La Plata por sus dichos antisemitas

El Ministerio de Salud bonaerense ordenó la medida de forma inmediata y dispuso una evaluación ética, técnica y profesional para determinar si podrá continuar su formación en el sistema sanitario público

Guardar
Las publicaciones en X provocaron
Las publicaciones en X provocaron la intervención de comités éticos y técnicos del hospital (Gobierno de la Provincia de Buenos Aires)

Un médico residente del Hospital San Martín de La Plata fue suspendido este lunes por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires tras la viralización de mensajes antisemitas y de extrema violencia difundidos en la red social X (ex Twitter).

El episodio, que generó repercusión en el ámbito sanitario y judicial, involucró a Miqueas Martínez Secchi, quien quedó además bajo investigación administrativa y judicial. La denuncia penal recayó en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py y fue presentada por el abogado Jorge Monastersky, quien también exigió la urgente inhabilitación profesional del acusado.

De acuerdo con lo comunicado por Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina”. El funcionario provincial confirmó que el médico fue suspendido de sus funciones y que el caso se encuentra bajo un proceso de investigación administrativa y judicial. Se llevará a cabo una evaluación ética, técnica y profesional que determinará si corresponde o no su reintegro a la formación.

La denuncia contra Martínez Secchi se originó luego de que el analista internacional Daniel Lerer expusiera en X una serie de publicaciones con contenido considerado de extrema violencia y antisemitismo. Entre los mensajes viralizados, uno fue especialmente señalado por su gravedad: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. Esta declaración, considerada una incitación explícita al homicidio, fue motivo de rechazo en distintos sectores y motivó la presentación judicial.

El ministro de Salud provincial
El ministro de Salud provincial destacó la importancia de rechazar cualquier forma de discriminación

El abogado Jorge Monastersky, en diálogo con el programa La Mañana de El Observador, sostuvo que “la permanencia del acusado en un área crítica como la terapia intensiva representa un peligro latente”. Monastersky planteó en la entrevista: “¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”. El letrado fue enfático al solicitar la expulsión inmediata y permanente del profesional del sistema de salud provincial.

El contexto del mensaje alude a la tradición judía de la circuncisión al octavo día de vida de los niños varones. “Esto tiene que ver con la tradición judía; al octavo día a los hijos varones se les hace la circuncisión. Entonces, bajo el conocimiento médico, lo que dice es directamente que hay que asesinarlos, porque cuando habla de la carótida es dar muerte”, explicó Monastersky durante la conversación radial.

La presentación penal, que quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, solicita la investigación de los hechos bajo la presunción de instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).

Monastersky señaló que “estos dichos no pueden ampararse bajo la libertad de expresión”, y reclamó a las autoridades bonaerenses la inhabilitación urgente del médico, advirtiendo sobre el riesgo para la población judía bajo su atención.

El caso fue denunciado ante
El caso fue denunciado ante la Justicia Federal por la difusión de mensajes en redes sociales

El comunicado de Kreplak remarcó que la salud es “uno de los bienes esenciales de la sociedad” y consideró indispensable “ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo”. El ministro agregó que el mismo repudio y accionar inmediato corresponde ante cualquier caso de racismo contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El perfil público de Martínez Secchi generó contradicciones, ya que él mismo se presentaba como defensor de la universidad pública y exhibía con orgullo su título de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En publicaciones previas, reivindicaba su formación en hospitales públicos y su tarea como docente. Ese discurso contrastó con el mensaje que motivó la denuncia y la suspensión. Tras la viralización de los mensajes y la exposición pública, Martínez Secchi eliminó su cuenta (@Miqveas), aunque las capturas ya habían sido preservadas por Lerer y adjuntadas como prueba documental en la causa.

La cartera sanitaria bonaerense informó que el proceso de investigación administrativa avanza de manera coordinada con el comité ético y técnico del hospital, mientras la Justicia federal analiza las implicancias penales del caso.

Temas Relacionados

Nicolás KreplakAntisemitismoHospital San MartínMiqueas Martínez SecchiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El embajador de EEUU Peter Lamelas visitó Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

El diplomático estadounidense fue recibido por el asesor presidencial luego de que ratificara el apoyo del gobierno de Trump a Javier Milei

El embajador de EEUU Peter

Traspié para Moyano en Corrientes: elecciones suspendidas y denuncias por defraudación en el sindicato provincial

La Justicia frenó los comicios correntinos porque impedían participar a una lista opositora, una decisión que perjudica a Ángel Díaz, titular provincial del gremio, alineado con el líder nacional y en la mira por acusaciones de desviar $100 millones

Traspié para Moyano en Corrientes:

En medio de la investigación en su contra, Chiqui Tapia se mostró con dos funcionarios de confianza de Kicillof

El presidente de la AFA coincidió en Mar del Plata con el ministro de Gobierno y el Asesor General de la provincia de Buenos Aires. El encuentro se da en medio de la causa judicial por movimientos de dinero vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino

En medio de la investigación

Santilli consiguió en Chaco promesas de apoyo a la reforma laboral

El ministro del Interior prosiguió su gira por las provincias y se reunió con el gobernador Leandro Zdero. En la reunión abordaron el apoyo provincial a la reforma laboral. Y también reclamos del mandatario chaqueño

Santilli consiguió en Chaco promesas

Contrapunto entre Villarruel y el Gobierno: aseguran que pidió un helicóptero para sobrevolar los incendios en el sur y se lo negaron

Desde el entorno de la Vicepresidenta, que se encuentra rumbo al sur, desmienten la existencia de la solicitud y exigen que el Ejecutivo haga público el pedido formal

Contrapunto entre Villarruel y el
DEPORTES
El recorrido inesperado del Rally

El recorrido inesperado del Rally Dakar tras abandonar África y los factores que determinaron su desembarco en Sudamérica

El problema de las escuderías de la Fórmula 1 con el nuevo reglamento técnico que podría cambiar el curso de la temporada

El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil

Enzo Fernández, íntimo: el primer encuentro con Messi en la Selección, su adaptación a la Premier y la llamativa costumbre en Inglaterra

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

TELESHOW
El tierno gesto de Carmen

El tierno gesto de Carmen Barbieri ante un video de Fede Bal y Evelyn Botto en la playa: “¡Qué pareja!"

La furiosa respuesta de Natalie Weber en vivo ante las acusaciones de María Fernanda Callejón: “Me dan vergüenza”

Araceli González abrió su álbum de fotos inéditas del pasado: “Me hace muy feliz por todo lo que transité”

La triste despedida de Jorge “Corcho” Rodríguez a Pía, su asistente de 30 años: “Gracias por tu amor”

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

INFOBAE AMÉRICA

Protestas en Irán: líderes europeos

Protestas en Irán: líderes europeos rechazaron la brutal represión del régimen

Suecia aumentará su gasto en Defensa ante la creciente amenaza rusa

El CNE de Honduras declaró ilegal el nuevo recuento de votos ordenado por Xiomara Castro y ratificó el triunfo de Asfura

México logró un Récord Guinness por la exposición de bordados más grande del mundo

Buen momento para leer “Persépolis”: de apoyar la Revolución en Irán a terminar en el exilio