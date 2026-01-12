Política

El régimen de Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari

La confirmación fue realizada por la ONG Foro Penal, que se encarga de chequear las listas de presos excarcelados. Sigue la expectativa por la situación de otros dos argentinos detenidos: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuiliani

Familiares esperan por la liberación
Familiares esperan por la liberación de detenidos en El Rodeo I, una de las cárceles del régimen venezolano

En medio de las noticias que llegan desde Venezuela por la liberación de presos políticos, este lunes se confirmó que uno de los detenidos que fue excarcelado fue el argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años. La confirmación llegó a través de la ONG Foro Penal, a cargo de los chequeos de las listas que entrega el régimen chavista.

Según se pudo saber, el hombre de 72 años había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024 y tras estar más de un año encarcelado en El Rodeo I, fue liberado tras la caída de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo que se precisó hasta el momento desde el régimen chavista, en la madrugada de este lunes se confirmó que 116 presos políticos fueron liberados. Sin embargo, la ONG por el momento contabilizó una lista de 50 nombres, en la que hay varios extranjeros.

Los familiares de los cientos
Los familiares de los cientos de presos políticos detenidos esperan por noticias de sus seres queridos

Además de Harari, fueron excarcelados dos italianos identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52. Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Maduro en noviembre de 2024.

También entre los nombres de los liberadores está un ciudadano hispano-venezolano, identificado como Alejandro González, que es el exesposo de una reconocida abogada y defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, quien fue liberada el pasado jueves.

Por el momento, no se supo nada sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien está detenido desde el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en tierras venezolanas.

Nahuel Gallo está detenido en
Nahuel Gallo está detenido en El Rodeo I

En medio de la incertidumbre, la mamá de Gallo definió el escenario como “desesperante” y apuntó: "Quedó solo, totalmente solo allí. Está desamparado. No tiene a nadie“. Esto se debe a que su nieto, hijo de Nahuel, permanece en Argentina junto a su madre, María Gómez.

"Estoy en tratamiento psiquiátrico porque es muy desesperante todo esto. Yo me siento dolida, me siento mal. Sé que hay una criatura inocente y ya no hay hogar", profundizó Griselda.

Tampoco hubo noticias respecto al abogado Germán Darío Giuiliani, otro de los argentinos detenidos por el régimen. Según surge de sus perfiles en redes sociales, Giuliani es abogado, especialista en derecho penal y laboral. El 5 de mayo, posteó imágenes en un restaurante ubicado en Anzoátegui, uno de los veintitrés estados de Venezuela, al este de Caracas, con costas hacia el Mar Caribe.

De las imágenes se desprende que a diferencia del gendarme Nahuel Gallo, Giuliani no fue detenido al ingresar a Venezuela, ya que se encontraba allí desde mediados de abril.

Mientras sigue la expectativa por las novedades de Gallo y Guiliani, sus familias se mantienen expectantes a las noticias que llegan desde Caracas.

Gernám Darío Giuliani, otro argentino
Gernám Darío Giuliani, otro argentino detenido por la Dictadura venezolana

En ese sentido, de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario del régimen, señalaron que en los últimos días liberaron 116 presos políticos en línea con las medidas que anunciaron tras la captura de Nicolás Maduro.

El ministerio aseguró que este proceso de revisión de los casos de los detenidos se mantiene de manera permanente, en estricto apego a la legislación nacional, y reiteró el compromiso estatal con la justicia, el diálogo y la paz. Según el reporte del despacho, unas 187 excarcelaciones de presos políticos se realizaron durante el pasado mes de diciembre de 2025.

Hasta el pasado fin de semana, el Foro Penal solo había confirmado la excarcelación de diecisiete presos políticos en Venezuela, mientras que al menos 803 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas, conforme a los reportes de la misma organización. Entre los nombres que figuraban en la lista de excarcelados hasta entonces, se encuentran varios ciudadanos de nacionalidad española, como Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Rocío San Miguel (española-venezolana).

