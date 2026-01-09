Política

Karina Milei fue a al teatro a ver la obra en la que actúa la pareja de Patricia Bullrich

El abogado y empresario Guillermo Yanco participa de ¿Qué somos?, dirigida y protagonizada por Juan Acosta

Karina Milei y Patricia Bullrich
Karina Milei y Patricia Bullrich (Fotos: Jaime Olivos)

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se tomó en la noche de este jueves un respiro de sus actividades oficiales y se acercó a las luminosas carteleras de la avenida Corrientes para ver la obra de teatro en la que actúa la pareja de Patricia Bullrich.

La hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, acompañó a la senadora, quien orgullosa de la presentación de Guillermo Yanco también invitó al secretario de Cultura, Leandro Cifelli; y su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En cuanto a figuras relacionadas con la política, también dijo presente Antonio De la Rúa, hijo del ex jefe de Estado Fernando de la Rúa y ex pareja de Shakira.

Yanco, quien tuvo su debut teatral en 2013 en la obra El evento texto, de Julio Chávez, bajo la dirección de Luz Palazón, acompaña en ¿Qué somos? al actor, autor y director Juan Acosta, artista cercano al sector libertario. Son parte también del elenco Silvio Klein y Rubi Montalvo.

La hermana de Milei llegando
La hermana de Milei llegando al teatro

Multifacético, Yanco encarna en la obra el rol de Eduardo, un encargado de edificio con “mirada profunda, palabra justa y mucha verdad”, según lo caracterizaron en la cuenta de Instagram de ¿Qué somos?

También se define a su personaje como “un poco metido, muy curioso, con alma de detective y corazón noble”. “Sabio a su manera y con un radar infalible para los chismes del edificio”, completan su descripción.

Según la sinopsis de ¿Qué somos? de la página especializada Alternativa Teatral: “Es la historia de dos amigos, uno conflictuado con el dilema de casarse o no. Para eso, Silvio busca la complicidad de Clemente, quien mágicamente encuentra el argumento para que Belinda, su enamorada, asuma que ese matrimonio no puede ser. Finalmente, se desatarán confusiones y divertidos torbellinos que se aclararán de la manera más disparatada”.

Patricia Bullrich posando junto al
Patricia Bullrich posando junto al cartel en el que aparece su pareja

Juan Acosta define a la comedia como “pasatista”, en el sentido de que “hace que la gente pueda pasar el tiempo divirtiéndose”. Y agrega: “La risa es sanadora”.

“Es una obra pensada para estar mejor, para que el público salga mejor de lo que llegó, porque la risa es una energía liberadora y, cuando te ponés positivo, todo está bueno”, sintetizó Acosta.

La obra estuvo en cartelera en el Nuevo Teatro La Casona entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre del año pasado y este jueves inauguró su temporada de verano en el mismo escenario.

¿Qué somos? es la obra
¿Qué somos? es la obra en la que actúa Guillermo Yanco

Vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Yanco además dirige junto a Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos, el portal de noticias sobre la comunidad Judía en Israel Vis á Vis. También ha ocupado cargos en los poderes ejecutivos nacional y porteño, así como en la Legislatura de CABA, todo en paralelo a su trabajo como abogado mediador.

En su saludo navideño, Bullrich y Yanco publicaron un video en sus redes sociales. En el mismo, la senadora se refería a su pareja como su “gran actor de la calle Corrientes”.

Les cuento que arrancamos el año con la obra ¿Qué somos?, que viene siendo un gran éxito. También celebro Hanukkah, pidiendo especialmente que la luz brille aún más. Por esta Navidad y por la familia argentina", expresó luego Yanco.

