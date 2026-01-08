Subastaron la casona en Villa Devoto que pertenecía a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner

El frente de la casona que había adquirido Muñoz con dinero de la corrupción

Luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decomisara las propiedades que el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, había comprado con dinero obtenido a través de un esquema de corrupción, se confirmó que la casona de Villa Devoto fue subastada.

El inmueble había sido embargado a principios de 2021, después de que la Justicia federal determinara que el ex asesor había comprado una serie de propiedades, por medio del aprovechamiento de fondos ilícitos provenientes de hechos de corrupción relacionados con la obra pública.

“La venta valuada en 673.454 dólares es un paso más para que el dinero proveniente de la corrupción y los delitos vuelva a los argentinos”, celebró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de haber comunicado los resultados de la subasta en su perfil de la red social X (antes Twitter).

A pesar de que Muñoz murió en 2016, la Justicia había abierto una causa por enriquecimiento ilícito en contra de él y de su esposa, Carolina Pochetti. La decisión fue producto de las pruebas que lo señalaron como el principal encargado de recibir los bolsos con dinero que se investigaron en la conocida “Causa Cuadernos” que, actualmente, se encuentra en pleno juicio.

El interior de la propiedad (X: @madorni)

De acuerdo con la investigación, el ex secretario habría sido la persona que recibía las coimas que habrían sido abonadas por empresarios involucrados en la obra pública. Aunque, aparentemente, su tarea habría sido trasladar el dinero a puntos como, por ejemplo, la Quinta de Olivos o la provincia de Santa Cruz, se estimó que habría amasado una fortuna (detectada) de unos 70 millones de dólares.

Incluso, el contador del matrimonio Kirchner, Alejandro Manzanares, había reconocido haber armado sociedades fantasmas para que Muñoz pudiera lavar el dinero corrupto. Así, había adquirido un total de 87 propiedades, entre ellas, un territorio frente al mar en la isla Turks and Caicos, donde habría tenido la intención de construir un complejo turístico.

A raíz de la cantidad de inmuebles descubiertos, el juez Marcelo Martínez De Giorgi había decidido dividirlos en tres grupos. El primero constaba de 28 bienes, que fueron los primeros en ser embargados por la Justicia. Desde garajes, un departamento de Puerto Madero, una casa de Mar de las Pampas, y hasta varias propiedades en Capital y en Santa Cruz conformaron la lista.

El patio de la casona de Villa Devoto (X: @madorni)

La segunda división incluyó un total de 26 bienes, entre ellos, más propiedades y vehículos. Por último, el tercer grupo fue formado por otros 33 bienes, en donde se enumeraron autos, terrenos en Mar del Plata, departamentos en Capital, cabañas en Lago Puelo, quince departamentos en una torre de Vicente López, estancias en Santa Cruz y un inmueble en la calle Néstor Kirchner de Río Gallegos.

Después de que la AABE fuera habilitada a administrar los bienes decomisados de causas federales como, por ejemplo, corrupción y narcotráfico, se ofertaron tres propiedades a nombre de Muñoz.

La propiedad fue vendida en 673.454 dólares (X: @madorni)

Con la venta de la casona de Villa Devoto, solo restaría subastarse un edificio de tres plantas de 1.245 m2 cubiertos, ubicado en la calle Pedro Ignacio Rivera al 5100, en Villa Urquiza, en donde funcionaban las oficinas del ex secretario privado.

El precio inicial por el inmueble fue tasado en USD 815.795, que no habría tenido interesados en ella. En abril de 2021 hubo un intento previo de subasta, pero no hubo ofertantes en esa oportunidad.

Previamente, el Gobierno había conseguido vender exitosamente un departamento de tres ambientes con cochera en el barrio de Villa Urquiza. La propiedad ofrecía 74 m2 y estaba ubicada en la calle Andonaegui al 2900. Su precio base era de USD 146.290, pero se subastó el 19 de agosto de 2024 a una cifra ligeramente superior: USD 168.059.