Cristina Kirchner escribió un sentido posteo por la muerte de un militante en un accidente debajo de su balcón

La muerte de Adrián Cherasco, militante kirchnerista atropellado frente a su domicilio, conmocionó a la ex presidenta

La muerte de un militante frente a su domicilio conmocionó a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien compartió en redes sociales su pesar por el trágico accidente ocurrido en la calle San José 1111, donde transcurre su arresto domiciliario. En la mañana del miércoles, la tranquilidad habitual del barrio de Once se vio interrumpida por el estruendo de una colisión, la llegada de patrulleros y el despliegue de equipos médicos, según relató la propia ex mandataria en un mensaje publicado en su cuenta.

Cristina Kirchner, desde el interior de su departamento, describió los instantes posteriores al choque: “Ayer por la mañana el chirrido de un freno, el ruido seco de un impacto y gritos entran por los balcones de San José 1111”, comenzó su relato. La ex jefa de Estado contó que uno de sus colaboradores, Diego, bajó de inmediato a la calle al escuchar el siniestro. A través del ventanal, pudo observar el taxi que terminó incrustado contra la persiana del bar de enfrente y la desesperación de quienes intentaban retirar el vehículo de la vereda. “Lo veo a Diego en la calle a los gritos pidiendo una ambulancia”, escribió en el posteo, donde detalló cómo la zona rápidamente se llenó de patrulleros y personal de emergencia.

El hecho, confirmado por fuentes policiales a Infobae, se originó cerca de las 11 de la mañana cuando agentes de la Policía de la Ciudad intentaron detener a un motociclista que circulaba sin patente. El conductor de la moto evadió el control y, tras una breve persecución, impactó contra un taxi en la intersección de Humberto I y San José. Producto del choque, el taxi perdió el control, subió a la vereda y atropelló a dos peatones. Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), uno de los transeúntes fue trasladado a un centro de salud con heridas, mientras que el otro falleció en el lugar.

Cristina Kirchner relató en su publicación que, al día siguiente, le confirmaron que la víctima fatal era Adrián Cherasco, de 39 años, a quien conocían por su constante presencia en la vereda para acompañarla durante las vigilias. “Me dijeron que tenía 39 años y que siempre venía desde su provincia, Córdoba, para hacer vigilias mirando mi balcón. Supe que había terminado hacía muy poco el secundario y que los militantes le habían puesto de apodo ‘Córdoba’”, expresó la ex mandataria en el texto publicado en sus redes sociales.

El accidente ocurrió tras una persecución policial a un motociclista sin patente que chocó contra un taxi y provocó la tragedia en San José 1111

En el mismo mensaje, la ex presidenta manifestó su pesar por la pérdida y la injusticia del desenlace: “Me cuesta mucho escribir estas líneas, me enoja mucho que el amor y el agradecimiento tengan tanta mala suerte. ¿Será un signo de la época que nos toca vivir?”. Cristina Kirchner también agradeció a Cherasco por el acompañamiento y la fidelidad durante los meses recientes: “Gracias Adrián ‘Córdoba’ por estos meses de acompañamiento y vigilia en San José 1111”, concluyó en su publicación, donde hizo referencia al apodo con el que lo conocían los militantes.

La investigación judicial sobre el accidente quedó a cargo de la fiscalía de turno, que procura determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace. Según confirmaron fuentes policiales, el motociclista detenido es de nacionalidad colombiana, tiene 23 años y antecedentes por robo. Entre sus pertenencias se halló una chapa patente con pedido de secuestro. El joven permanece bajo custodia mientras avanzan las pericias y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

La movilización de patrulleros y personal médico alteró la rutina del barrio e intensificó la presencia de seguridad en la zona

El impacto conmovió a la militancia kirchnerista, que reconocía a Cherasco por su presencia continua en la puerta del edificio desde donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. Según la información recabada por la propia Cristina Kirchner y compartida en su mensaje, Cherasco había llegado desde Córdoba y recientemente había terminado el secundario, lo que sumó un elemento de cercanía y reconocimiento entre quienes compartían la vigilia.

En su despedida, Cristina Kirchner expresó confianza en que “Dios y la Virgen te tienen a su lado y que podrás descansar en paz”, en referencia a la fe religiosa de Adrián Cherasco. La publicación de la ex presidenta generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y referentes políticos manifestaron su solidaridad y lamento por el trágico episodio.