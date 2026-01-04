Venezuela

Marco Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”

El funcionario aseguró que la Casa Blanca evaluará sus próximos pasos en función de las acciones que adopten los dirigentes venezolanos

Guardar
Rubio dijo que EEUU utilizará
Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas” (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, a la espera de que las autoridades chavistas tomen lo que considera las “decisiones adecuadas”, según afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con CBS News el domingo. Rubio subrayó que Washington evaluará las próximas acciones de los integrantes del régimen que aún permanecen en el poder antes de decidir cualquier cambio en su política, señalando que la prioridad principal es la “seguridad, protección, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos”.

El funcionario norteamericano aclaró también que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela, sino contra las organizaciones de narcotráfico que operan en el país.

“Estamos aplicando las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras. Hemos sancionado a entidades. Vamos a los tribunales, obtenemos una orden judicial, confiscamos esos barcos con petróleo, y eso continuará. Entonces, lo aclaro... Y seguiremos reservándonos el derecho de realizar ataques contra barcos de drogas que traen drogas hacia Estados Unidos”, sentenció.

La declaración de Rubio se produjo después de una operación en la que comandos estadounidenses capturaron a Maduro en un complejo en Caracas el sábado, utilizando aviones, helicópteros, buques de guerra y tropas terrestres. Actualmente, el exmandatario permanece en una celda de detención en Nueva York, a la espera de comparecer ante un tribunal por cargos federales de narcotráfico y armas.

Durante su intervención en el programa Face the Nation, Rubio matizó los comentarios previos del presidente Donald Trump, quien había declarado que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y no descartaba el despliegue de tropas sobre el terreno. El secretario de Estado remarcó que, en lugar de imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras, Washington está dispuesto a trabajar con la vicepresidenta y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

Rubio dijo que EEUU utilizará
Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”

Rubio evitó comprometerse con el respaldo a líderes opositores que anteriormente habían sido reconocidos por la administración estadounidense como legítimos representantes del país. Al ser consultado sobre el apoyo a la opositora María Corina Machado, laureada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, Rubio expresó “admiración” por ella, pero se abstuvo de pedir que asuma el liderazgo interino, lo mismo para el candidato presidencial de su partido, Edmundo González Urrutia.

El secretario de Estado insistió en que la misión estadounidense en Venezuela difiere de intervenciones pasadas en Oriente Medio, como en Libia, Irak o Afganistán. “Esto no es Oriente Medio. Y nuestra misión aquí es muy diferente”, declaró Rubio, alejándose de la idea de una reconstrucción nacional impulsada desde el exterior.

Rubio afirmó que Estados Unidos
Rubio afirmó que Estados Unidos considera trabajar con Delcy Rodríguez y el gabinete chavista, siempre y cuando accedan a tomar las decisiones correctas

En la entrevista, Rubio detalló que la presión de Estados Unidos se mantendrá a través de una importante presencia naval en el Caribe y un embargo petrolero, instrumentos que, según sus palabras, permiten ejercer “tremenda influencia” sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela. Añadió que Washington continuará interceptando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando barcos sancionados, mientras persistan los desafíos pendientes. “Seguiremos haciendo eso y, potencialmente, otras cosas hasta que lo que necesitamos que se aborde sea atendido”, afirmó el funcionario en la conversación emitida por CBS News.

Temas Relacionados

VenezuelaEstados UnidosNicolás MaduroMarco RubioDonald TrumpDelcy RodríguezCaracasNueva YorkNarcotráficoCaribeÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Francia pidió que Edmundo González Urrutia tenga un “papel central” en la transición venezolana

París pone énfasis en el respeto al resultado electoral de 2024 y piden la libertad de los detenidos por motivos políticos

Francia pidió que Edmundo González

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El primer ministro israelí expresó, además, el respaldo de su gobierno a la “firme decisión de Estados Unidos para restaurar la libertad y la justicia” en la región

Netanyahu destacó la operación de

El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

La máxima autoridad de la Iglesia católica animó a la población a fortalecer la oración y el compromiso social, invitando a actuar siempre en busca del bien común frente a la situación actual

El papa León XIV pidió

La empresa satelital de Elon Musk ofreció Internet gratis en Venezuela tras la captura de Maduro

SpaceX habilitará Starlink sin costo hasta el 3 de febrero para garantizar conectividad en medio de la crisis

La empresa satelital de Elon

Captura del dictador Nicolás Maduro no representará el fin inmediato del régimen, advirtió experto internacionalista

La maniobra de Estados Unidos, que detuvo en Caracas al controversial personaje, pondrá en riesgo el poder venezolano concentrado en el régimen chavista y planteará nuevos desafíos para la región, según el analista Manuel Camilo González; en contraste de la permanencia de figuras clave y la continuidad de pactos internos

Captura del dictador Nicolás Maduro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Año escolar 2026: Niños que cumplan 3 años antes de esta fecha podrán ingresar a educación inicial

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 4 de enero

Minedu niega falta de presupuesto en Beca Permanencia y explica por qué subvención no alcanza todos los beneficiarios

‘Bolívar de Temu’: así calificó Daniel Briceño a Gustavo Petro por su asistencia virtual en el PMU de Cúcuta

INFOBAE AMÉRICA
Todas las CCAA, salvo Extremadura,

Todas las CCAA, salvo Extremadura, estarán en alerta mañana por lluvias, nieve, frío y oleaje

VÍDEO: Plataforma Bolivariana del País Valencià exige que el pueblo venezolano elija su futuro

VÍDEO: Experto en RRII advierte que EEUU debe negociar con representantes del chavismo para una transición pacífica

La familia del naufragio en Indonesia confía en que continúe la búsqueda de los dos menores aún desaparecidos

Los paramilitares sudaneses denuncian al menos 64 muertos en dos ataques aéreos del Ejército en Darfur Norte

ENTRETENIMIENTO

“Drácula: mar de sangre” conquista

“Drácula: mar de sangre” conquista el Top 10 de Netflix: ¿de qué trata la película?

La verdad detrás de la abrupta salida de Eddie Murphy en los Oscar 2007: “No quería que me tuvieran lástima”

El homenaje en la tumba de Matthew Perry que conmueve a los fans de “Friends”

Jake Lacy reveló cómo es encarnar personajes complejos: “A veces me pongo nervioso en el set cuando todo es oscuro”

Evangeline Lilly, actriz de “Ant-Man”, reveló tener daño cerebral tras sufrir un accidente