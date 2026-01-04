Marco Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas”

Rubio dijo que EEUU utilizará “múltiples palancas de presión” si las autoridades chavistas no toman las decisiones “adecuadas” (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá “múltiples palancas de presión” sobre Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, a la espera de que las autoridades chavistas tomen lo que considera las “decisiones adecuadas”, según afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con CBS News el domingo. Rubio subrayó que Washington evaluará las próximas acciones de los integrantes del régimen que aún permanecen en el poder antes de decidir cualquier cambio en su política, señalando que la prioridad principal es la “seguridad, protección, bienestar y prosperidad de los Estados Unidos”.

El funcionario norteamericano aclaró también que Estados Unidos no se encuentra en guerra con Venezuela, sino contra las organizaciones de narcotráfico que operan en el país.

“Estamos aplicando las leyes estadounidenses con respecto a las sanciones petroleras. Hemos sancionado a entidades. Vamos a los tribunales, obtenemos una orden judicial, confiscamos esos barcos con petróleo, y eso continuará. Entonces, lo aclaro... Y seguiremos reservándonos el derecho de realizar ataques contra barcos de drogas que traen drogas hacia Estados Unidos”, sentenció.

La declaración de Rubio se produjo después de una operación en la que comandos estadounidenses capturaron a Maduro en un complejo en Caracas el sábado, utilizando aviones, helicópteros, buques de guerra y tropas terrestres. Actualmente, el exmandatario permanece en una celda de detención en Nueva York, a la espera de comparecer ante un tribunal por cargos federales de narcotráfico y armas.

Durante su intervención en el programa Face the Nation, Rubio matizó los comentarios previos del presidente Donald Trump, quien había declarado que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela y no descartaba el despliegue de tropas sobre el terreno. El secretario de Estado remarcó que, en lugar de imponer un gobierno de transición liderado por figuras opositoras, Washington está dispuesto a trabajar con la vicepresidenta y ahora presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el resto del gabinete chavista, siempre que “tomen las decisiones correctas”.

Rubio evitó comprometerse con el respaldo a líderes opositores que anteriormente habían sido reconocidos por la administración estadounidense como legítimos representantes del país. Al ser consultado sobre el apoyo a la opositora María Corina Machado, laureada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, Rubio expresó “admiración” por ella, pero se abstuvo de pedir que asuma el liderazgo interino, lo mismo para el candidato presidencial de su partido, Edmundo González Urrutia.

El secretario de Estado insistió en que la misión estadounidense en Venezuela difiere de intervenciones pasadas en Oriente Medio, como en Libia, Irak o Afganistán. “Esto no es Oriente Medio. Y nuestra misión aquí es muy diferente”, declaró Rubio, alejándose de la idea de una reconstrucción nacional impulsada desde el exterior.

En la entrevista, Rubio detalló que la presión de Estados Unidos se mantendrá a través de una importante presencia naval en el Caribe y un embargo petrolero, instrumentos que, según sus palabras, permiten ejercer “tremenda influencia” sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela. Añadió que Washington continuará interceptando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando barcos sancionados, mientras persistan los desafíos pendientes. “Seguiremos haciendo eso y, potencialmente, otras cosas hasta que lo que necesitamos que se aborde sea atendido”, afirmó el funcionario en la conversación emitida por CBS News.