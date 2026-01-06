Política

La carta de la Conferencia Episcopal Argentina a los obispos de Venezuela: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos”

El mensaje, firmado por la Comisión Ejecutiva de la entidad eclesiástica, cita al papa León XIV para instar a garantizar la soberanía del país caribeño

Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer este martes una carta que le envió a los obispos de Venezuela en las últimas horas, en medio de la incertidumbre que atraviesa el país caribeño tras la extracción y detención del dictador Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos en la madrugada del último sábado.

El mensaje fue enviado, en representación de los obispos de su país, al arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Mons. Jesús González de Zárate, y fue firmado por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad eclesiástica argentina.

“Queridos hermanos en el episcopado: a través de usted, queremos hacerle llegar a la Iglesia y al pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina”, comienza el texto.

Luego, la misiva se hace eco de algunas palabras que el papa León XIV le había dedicado al conflicto político y social que vive Venezuela: “con el papa León XIV recordamos que ´el bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres, que sufren a causa de la difícil situación económica´”.

Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia y nos permite la verdadera reconciliación”, concluye la carta, que buscó expresar “la cercanía, el acompañamiento fraterno y la oración ante el momento que atraviesa el querido pueblo venezolano”.

El texto fue firmado al pie por Mons. Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Card. Ángel Rossi SJ, vicepresidente 1º; Mons. César Fernández, vicepresidente 2º; y Mons. Raúl Pizarro, secretario general.

Carta de la Conferencia Episcopal Argentina a los obispos de Venezuela

Hace dos días, en un mensaje de similar postura, se había difundido una carta del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) a los obispos de Venezuela.

Además de recoger la postura marcada por el papa León XIV, se intentó enviar “un mensaje sencillo, fraterno y lleno de esperanza”.

“Celebrar la Epifanía en este momento significa renovar nuestra fe en un Dios que, cercano de los pueblos, que camina con ellos, ilumina la noche y abre caminos nuevos, incluso cuando todo parece incierto. Como los Magos, seguimos buscando la estrella que nos conduce a Cristo, Luz que nadie puede apagar”, indica el texto.

La carta prosigue: “El Celam camina con ustedes y con el pueblo venezolano, alentando todo esfuerzo por tender puentes, sanar heridas y avanzar en la reconciliación, sin excluir a nadie. La Iglesia está llamada a ser casa abierta, espacio de encuentro y voz serena que anime a la esperanza, aun en medio de las dificultades”.

“Creemos firmemente que caminar juntos, escucharnos con respeto y buscar el bien común, es el camino que el Señor nos propone hoy. Allí donde hay verdad, justicia, misericordia y cuidado de los más frágiles, Dios vuelve a manifestarse, como en Belén”, expresa el mensaje.

Y concluye: “Confiamos este tiempo y este camino a la intercesión amorosa de Nuestra Señora de Coromoto, Madre del pueblo venezolano, y al testimonio luminoso de san José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, para que acompañen a la Iglesia y a toda la nación venezolana en la construcción de un futuro de paz, dignidad y esperanza. ¡Feliz 2026!“.

“Con ánimo lleno de preocupación, sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó León XIV el pasado domingo, desde su ventana, tras el rezo del ángelus.

