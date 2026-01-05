Miguel Pichetto afirmó que Argentina debe alinearse con EEUU: “¿Había otra forma de terminar con un dictador como Maduro?”

Así fue trasladado detenido Nicolás Maduro, tras su detención por tropas especiales de Estados Unidos

La detención del ex dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, tras una incursión militar que alteró el panorama regional, generó un debate profundo en la dirigencia política argentina. Mientras el peronismo —con Cristina Kirchner, Axel Kicillof y legisladores nacionales del PJ— condenó la intervención estadounidense y defendió el principio de no intervención, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sostuvo que la operación fue “inevitable” y respondió a la necesidad de cerrar una etapa histórica marcada por un régimen que, a su juicio, carecía de legitimidad democrática. “¿Había otra manera de terminar, por lo menos en esta etapa, con un dictador como Maduro?”, planteó, ubicándose en línea con la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei.

Miguel Ángel Pichetto expresó sus dierencias con la mirada que tiene el peronismo sobre Maduro y la dictadura de Venezuela

El posicionamiento de Pichetto contrastó con la reacción del peronismo institucional, que cuestionó el operativo estadounidense y denunció la violación de la soberanía venezolana, pese a que el régimen chavista desconoció el resultado de las últimas elecciones. Para el diputado, esa respuesta reflejó una visión anclada en categorías ideológicas del pasado, incapaz de dar cuenta de un escenario regional donde persisten dictaduras consolidadas, crisis humanitarias y, al mismo tiempo, emerge la disputa entre las dos superpotencias: Estados Unidos y China. En ese contexto, sostuvo que Argentina debía revisar de manera urgente su política exterior y definir con claridad su posicionamiento internacional.

Pichetto consideró que Venezuela representaba un caso extremo: un país devastado, con la mayor diáspora de la historia contemporánea —unos 10 millones de ciudadanos— y un régimen que eliminó a sus adversarios políticos. Señaló que ningún partido democrático podía respaldar una dictadura de esas características y recordó que Argentina había suscripto el Pacto Democrático, lo que —según remarcó— exigía una posición más firme frente a la continuidad del chavismo en el poder. Para el legislador, la discusión principal ya no era moral, sino política: cómo organizar la transición y cuáles serían los compromisos del chavismo residual ante Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, observan durante una conferencia de prensa tras la intervención de EEUU en Venezuela

En esa misma lógica de realismo político, Pichetto se refirió a la reforma del sistema de inteligencia impulsada por el Gobierno. Si bien admitió que el decreto podría haber sido debatido como ley en el Congreso, defendió la unificación de las estructuras y de los fondos de inteligencia, al indicar que durante años existió una dispersión que debilitó la capacidad estatal. Sostuvo que varias de las atribuciones cuestionadas ya estaban previstas en el marco normativo vigente y advirtió que, en un mundo en crisis y en guerra, la tendencia global es fortalecer la inteligencia, tanto interna como externa, con especial atención a la ciberinteligencia. Esa postura lo ubicó nuevamente en sintonía con el Ejecutivo y lo distanció del peronismo, que rechazó la reforma y denunció un avance sobre las libertades.

La visión de Pichetto sobre Venezuela partió de una convicción central: América Latina ya no podía analizarse con las categorías ideológicas de los años 60 y 70. En su diagnóstico, el escenario internacional cambió de manera radical y está dominado por la realpolitik, con Estados Unidos recuperando un rol decisivo en el hemisferio occidental. Sin hablar de una reedición explícita de la Doctrina Monroe, sostuvo que la administración de Donald Trump dejó en claro que la región volvió a ser estratégica, especialmente en el contexto de la disputa global con China.

Cristina Kirchner criticó la detención de Nicolás Maduro y lo llamó "presidente"

En ese punto, Pichetto introdujo un eje económico que consideró central para entender la decisión de Washington. Explicó que la cuestión ya no se reducía al petróleo venezolano, sino a su destino. Advirtió que esos recursos no podían seguir abasteciendo a China o a Irán en condiciones ventajosas y vinculó esa problemática con la situación argentina, donde —afirmó— la pérdida de industrialización y empleo también estuvo asociada al impacto del modelo chino sobre la economía local. Desde esa perspectiva, reclamó una política exterior coherente, que evitara combinar un discurso proestadounidense con prácticas económicas funcionales a Beijing.

El contrapunto con el peronismo apareció con claridad hacia el final de su análisis. Pichetto fue crítico del comunicado del PJ que condenó la intervención estadounidense en Venezuela y reivindicó el principio de no intervención. Lo definió como un mensaje “viejo”, atado a una dialéctica ideológica que no reflejaba la realidad de un mundo atravesado por conflictos armados y disputas entre superpotencias. Para el diputado, el debate de fondo seguía abierto: definir si Argentina continuaría simpatizando con regímenes autoritarios de izquierda en América Latina o si optaría por alinearse, sin ambigüedades, con Occidente y con Estados Unidos.

La entrevista a Miguel Ángel Pichetto

– Le pido una opinión sobre la detención de Nicolás Maduro, que ejecutó el gobierno de Estados Unidos, con una incursión militar.

– La resolución que tomó Estados Unidos era inevitable. Era la manera de concluir una etapa con una dictadura y un dictador como Maduro, a cargo de un gobierno que ya era insostenible. Vamos a ver ahora la etapa de transición que se abre con una parte del chavismo. Es interesante ver cuáles son los compromisos de esa transición y cuál va a ser la salida democrática, porque esto tiene que concluir en una salida democrática.

Yo tengo una mirada que se ubica en el esquema del bloque Occidental. Es una mirada nueva, de entender el proceso del poder en Latinoamérica y en la América toda. Hay hechos que me parece que deben ser analizados no con la óptica de los 70 en el plano ideológico, ni mirando la intervención de Estados Unidos de los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando intervino en Santo Domingo. Esa es una lógica vieja y es importante que el peronismo también entienda eso, para no seguir un camino que, para mí, es equivocado. Todo esto forma parte de un debate que está abierto, está pendiente dentro del marco del peronismo, de cuál es el lugar que tiene que ocupar la política exterior y cuál es la visión que tiene que tener la Argentina de cara a los hechos que están ocurriendo.

– Antes de abordar el tema del peronismo, le pido una reflexión sobre Nicolás Maduro y lo que ha pasado en Venezuela en estos últimos años.

– Es un país destruido, que tuvo la diáspora más grande de la humanidad: 10 millones de venezolanos se fueron del país. Es un país con una dictadura que eliminaba a los adversarios. No puede ser, de ninguna manera, que Maduro sea respaldado por ningún partido democrático. Argentina firmó el Pacto Democrático y esto nos tiene que diferenciar.

La pregunta del millón es: ¿había otra forma de terminar, por lo menos en esta etapa, con la figura de un dictador como Maduro? Y otra pregunta: ¿cuáles son los compromisos que el chavismo residual —hoy a cargo de Delcy Rodríguez— ha asumido con Estados Unidos, más allá de alguna retórica todavía vigente?

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez (Foto: Reuters)

– Son declaraciones obligatorias por las circunstancias.

– La duda es cómo es la transición. Porque Trump también tiene una visión respecto a cómo va a ser la transición. La transición debe ser un camino hacia una democracia más plena, donde tiene que haber reglas democráticas, que el que gane tenga la presidencia y se respete el resultado. Me parece que esto la Argentina lo tiene que defender, porque si no seguimos simpatizando con dictaduras como Nicaragua y Cuba, que son residuos marxistas de un proceso de la América de los sesenta.

– Ante estos hechos emergieron dos miradas para analizar lo que ocurrió en Venezuela. Hay una perspectiva, si se quiere, ética o moral de la intervención; y hay otra mirada, de realismo político. ¿Cuál es su posición?

– En el mundo actual el plano ético-moral está en un segundo plano. No digo que no deba existir ese plano ético-moral, pero en el mundo actual —un mundo complejo— la realpolitik es la que manda. Indudablemente hay una gravitación de Estados Unidos en el contexto de América; no digo que estén queriendo revivir la Doctrina Monroe, pero bueno…

– La mencionó Trump en su conferencia en Mar-a-Lago y, de hecho, con una variación. Habló de la “Doctrina Donroe”.

– Es cierto. Lo mencionó Trump en la conferencia y es indudable que plantea que a partir de ahora hay una gravitación mucho mayor de Estados Unidos en las decisiones que se tomen en América, en función de un proceso que hoy está desarrollándose, de “guerra fría” con China. Lo dijo el secretario de Estado, Marco Rubio: es clave para entender esta situación. No importa tanto el tema del petróleo, porque Estados Unidos tiene petróleo por demás, sino que lo importante es a quién le vende Venezuela.

– China e Irán.

– El petróleo de Venezuela no puede servir para vendérselo barato a China o a Irán. Y en la Argentina hay que mirar esto que está ocurriendo, porque la pérdida de la industrialización, producto del fenómeno chino, la destrucción de la industria nacional y del empleo argentino está pegando también muy fuerte y esto requiere un análisis político.

– Junto a lo moral o la realpolitik, hay otra divergencia entre distintos sectores políticos que privilegian el resguardo de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, por sobre lo que pasaba en Venezuela, donde Maduro desconoció los resultados de las elecciones y estaba usurpando el poder legítimo.

– Argentina había firmado el Pacto Democrático. A partir del momento en que en la última elección, de manera notoria y grave, perdió por el doble y desconoció el resultado, indudablemente esto requería por parte de los dirigentes políticos de Latinoamérica una visión mucho más dura, mucho más inflexible respecto a la continuidad de esta dictadura.

– Porque ahora todos lo llaman “presidente” y afirman que detuvieron a un presidente y técnicamente no era un presidente legítimo…

– Esto es lo que está en debate también en la dirigencia política en la Argentina y en otros países del mundo, como Brasil. Brasil tiene un plano más formal, hizo una visión desde su mirada diplomática, pero vamos a ver los hechos. Acá lo que importa son los hechos y cómo continúa esto.

– Claro.

– Hay un primer paso que fue la detención de Maduro y vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el chavismo residual con Delcy Rodríguez, una dirigente que fue embajadora en la OEA y que tiene vínculos con los americanos. Indudablemente, este operativo difícilmente se hubiera podido hacer sin colaboración…

– Sin colaboración interna.

– Es así. Pero bueno, esto lo vamos a ir sabiendo también, independientemente del éxito del operativo…

– Me interesa profundizar lo que planteó sobre el peronismo y las divergencias que hay. Usted tiene una posición y Cristina Kirchner acaba de publicar una mirada completamente distinta.

– Ella más bien se inscribe en la línea de seguimiento hacia Lula. Acá hay planos ideológicos que cruzan este debate.

– A ver.

– Tengo otra visión. Esto también implica una comprensión del mundo actual. No es la lógica de los 60 y 70, no está cruzado por lo ideológico, sino más por el realismo político y económico y por el rol de Estados Unidos en América. Este es un cambio que se ha producido.

– Según su mirada, ¿Argentina debería alinearse más con Estados Unidos que con China?

– Con las políticas de Estados Unidos. Se requiere un esquema más proteccionista, desarrollar la industria, trabajar en el cuidado de productos que ingresan de manera indiscriminada. Se sostiene un discurso proamericano, pero en la realidad económica se hace política pro-China.

– Permítame volver al tema del PJ. ¿Cuál es el alineamiento que debería expresar el peronismo?

– El comunicado del PJ me pareció un mensaje viejo, con una dialéctica ideológica de “no intervención”. Ese proceso ha cambiado por la existencia de superpotencias y por un mundo en guerra. ¿Dónde tiene que pararse la Argentina? En el alineamiento con Occidente y, fundamentalmente, con Estados Unidos. Ni siquiera con Europa: con Estados Unidos.

La reforma de la SIDE

Secretaría de Inteligencia del Estado

– Hay un tema por fuera de esto que quiero abordar con usted. El Gobierno firmó un decreto que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Hubo críticas de la oposición. ¿Qué piensa usted?

– Algunos temas hay que profundizarlos y estudiarlos con más detenimiento. No me parece mal la unificación de las cajas de inteligencia. En la Argentina cualquiera hacía inteligencia y cualquiera tenía una caja financiera. Esto requiere centralización, aunque después haya que analizarlo con cuidado.

– ¿Está de acuerdo con lo que hizo el Gobierno?

– En principio, digo que hay que estudiarlo con detenimiento. Muchas atribuciones que se mencionan como críticas ya existían. Son falsos debates. El DNU podría haber sido una ley, pero en un mundo en crisis y en guerra se tiende a fortalecer la inteligencia, también la externa y la ciberinteligencia.

Después habrá que analizarlo en la Comisión de DNU. No me subo a ningún colectivo rápido con bandera roja. Es imprescindible debatir si el diseño del Gobierno le sirve al país para enfrentar el narcotráfico y el narcoterrorismo. Esto requiere una mirada detenida del Congreso.