Desde el gobierno nacional precisaron cuántos venezolanos con residencia permanente viven en Argentina

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación

La reciente detención de Nicolás Maduro y su esposa en Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo. Así lo sostuvo Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, para quien la captura del líder venezolano, señalado como cabeza de una de las principales organizaciones criminales, tiene implicancias directas sobre la estabilidad y el futuro político de Venezuela.

Monteoliva afirmó que la presencia de Maduro en territorio estadounidense para enfrentar la justicia crea una oportunidad inédita: “Esto abre la puerta a un proceso de transición para Venezuela, pero lo importante aquí es que un delincuente de estas características ya está en Estados Unidos para ser juzgado y cumplir su condena“. De acuerdo con sus declaraciones, Argentina fue uno de los primeros países en identificar al Cartel de los Soles como organización terrorista, y posteriormente al Tren de Aragua, ambos de fuerte impacto regional.

Referida a la transición institucional, Monteoliva destacó la complejidad inherente a este proceso, aludiendo a la prolongada crisis venezolana: “Es un país que tiene tres dólares de salario mínimo, elecciones fraudulentas, ejecuciones perjudiciales, detenciones ilegales y una economía detonada. Será un proceso complejo que tendrá diferentes demonios”, expuso la funcionaria, enfatizando la magnitud de los desafíos que enfrenta el país caribeño. Y añadió que la voluntad del gobierno argentino apunta a que Venezuela vuelva a ser un país democrático y libre.

La ministra de Seguridad aportó datos concretos al analizar el impacto migratorio venezolano: "En Argentina tenemos 233 mil venezolanos con residencia permanente y 25 mil con residencia transitoria. Y solo en 2025 recibimos 28 mil solicitudes de residencia“. La estimación sobre el éxodo venezolano en el mundo supera los nueve millones de personas tras veinticinco años de colapso institucional y social.

Maduro es trasladado hacia el tribunal (REUTERS/Adam Gray)

Al abordar la situación doméstica, Monteoliva se refirió a las sospechas de lavado de dinero en Argentina atribuidas a la expansión de la delincuencia organizada, lo que incrementó la violencia en la región y se traduce en un reto para el desarrollo y la gobernanza. Y subrayó que la ofensiva contra el narcotráfico, el terrorismo y las organizaciones criminales trasciende fronteras y exige políticas nacionales robustas: “La lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el desbaratamiento de las organizaciones criminales y el trabajo en las fronteras tiene que estar vinculado a una política de seguridad nacional”.

En este sentido, la ministra remarcó los controles permanentes en las extensas y complejas fronteras argentinas y mencionó como desafío adicional el inicio del corredor interoceánico este año. A su vez, resaltó que el presidente Javier Milei priorizó estos ejes en materia de seguridad nacional.

Sobre la célula criminal internacional Tren de Aragua, Monteoliva precisó: "No tenemos identificada actividad criminal orgánica. Sí tenemos detenidos en diferentes penales que tienen o presentan características que hicieron identificarlos con el Tren de Aragua. Una intervención o participación orgánica que tiene Chile, eso en Argentina no ha sucedido“.

De este modo, el contexto regional y local exhibe un escenario en el que el combate al crimen organizado, la gestión migratoria y la cooperación internacional se ubican entre las prioridades inmediatas del gobierno argentino.

FOTO DE ARCHIVO. El presidente venezolano Nicolás Maduro posa junto al administrador de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, mientras es llevado bajo custodia desde un avión federal estadounidense, en la Base Aérea de la Guardia Nacional Stewart en Newburgh, Nueva York, EEUU. 3 de enero de 2026. Distribuido vía REUTERS.

El presidente Javier Milei celebró este sábado el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada por el propio Donald Trump, quien aseguró que el dictador “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

“La libertad Avanza. Viva la libertad carajo”, expresó Milei. La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump confirmara en su red Truth Social que “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”. También se sumó Patricia Bullrich en X: “Venezuela será libre”.