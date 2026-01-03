Venezolanos se movilizan al Obelisco para festejar la caída de Nicolás Maduro

Venezolanos residentes en Buenos Aires celebran la captura de Nicolás Maduro (Jaime Olivos)

Cientos de venezolanos residentes en Argentina se congregaron este sábado en las inmediaciones del Obelisco de Buenos Aires, portando banderas, gorras tricolores y carteles con mensajes de alivio por el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, donde se capturó al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La movilización, que surgió a lo largo de la mañana y tuvo su punto culminante convocado para las 17.00, estuvo marcada por la fuerte carga emocional de familias que debieron exiliarse en los últimos años por la situación que se vive bajo el régimen chavista. Los venezolanos se agruparon en la plaza, sin cortar el tránsito de las avenidas porteñas.

Uno de los manifestantes, entre lágrimas, expresó: “Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre”. Mientras los vehículos transitaban la Avenida 9 de Julio, el sonido de los bocinazos acompañó la concentración, en la que se escucharon los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la intervención de Estados Unidos.

Los venezolanos se agruparon esta tarde frente al Obelisco porteño (Jaime Olivos)

“Es lamentable y triste que uno tenga que emigrar de su país por una dictadura tan horrible como la que había en Venezuela”, señaló otra mujer venezolana, ante los medios en vivo. “Estoy muy feliz, muy agradecida por este inicio de año, porque nos sumó una alegría enorme a los venezolanos”, dijo otra asistente. “Estoy re contento, nunca perdí la fe. Gracias a Dios, padre bendito, somos libres”, completó otro manifestante.

La convocatoria fue impulsada desde las redes sociales por la agrupación “Alianza Por Venezuela”, que buscó reunir a toda la comunidad venezolana en el epicentro porteño frente a un día que consideraron como “histórico”. “Nos vemos en la Avenida 9 de Julio a partir de las 17.00 hs para gritarle al mundo que los venezolanos decidimos ser libres”, indicaba el mensaje de la marcha.

La emoción marcó la jornada en el Obelisco, donde familias exiliadas expresaron su esperanza de un pronto regreso a Venezuela

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y anunció que, al anochecer, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer serán iluminados con los colores amarillo, azul y rojo.

Además, se colocará una bandera de Venezuela en la Plaza del Obelisco como muestra de acompañamiento a la comunidad venezolana.

Manifestantes calificaron la jornada como “histórica” para la comunidad venezolana en Argentina

En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el acontecimiento por tratarse de un duro golpe al régimen chavista. Otros, en tanto, repudiaron la acción bélica al considerar que viola el derecho internacional y la integridad territorial de Venezuela.

En otro punto de la Ciudad de Buenos Aires, agrupaciones de izquierda encabezadas por el Frente de Izquierda (FIT) convocaron a una protesta urgente frente a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires para rechazar la intervención militar en Venezuela.

Una bandera venezolana flamea frente al Obelisco

Bajo el lema “Fuera Yanquis de Venezuela y América Latina”, las organizaciones denunciaron una “agresión imperialista” de la administración de Donald Trump y repudiaron la violación de la soberanía sudamericana, aunque aclararon que no apoyan al gobierno de Nicolás Maduro.

Vista aérea de la convocatoria Alianza por Venezuela

El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó un fuerte operativo en la zona, previendo concentraciones en Plaza Italia y advertencias por posibles cortes de tránsito. El Gobierno incrementó la protección en las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela para prevenir posibles incidentes.

En otros países del continente, miles de venezolanos que emigraron salieron a las calles, como en Santiago de Chile o Estados Unidos, para celebrar la caída de Maduro y el duro golpe al régimen.

"Venezuela libre", una de las consignas antichavistas de la movilización venezolana

Los planes de Estados Unidos en Venezuela

Tras el operativo realizado durante las primeras horas de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Washington asumirá el control de la situación política en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico, según información del Departamento de Justicia de EE.UU.

En una conferencia desde Mar-a-Lago, Trump precisó que su país permanecerá en Venezuela hasta garantizar “una transición adecuada” y anticipó que grandes empresas petroleras estadounidenses intervendrán en la recuperación de la infraestructura petrolera venezolana. El mandatario aseguró que Estados Unidos “se hará cargo” del proceso de recambio político.

La detención de Maduro resultó de una acción militar estadounidense ejecutada por fuerzas especiales, que incluyó dos oleadas de helicópteros en Caracas: la primera contra defensas antiaéreas y la segunda destinada a la captura del líder político.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que Maduro fue trasladado al buque USS Iwo Jima y será llevado a Nueva York, donde enfrenta cargos de corrupción y protección a redes de narcotráfico, de acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Los documentos judiciales acusan a Maduro y a otros funcionarios, entre ellos la primera dama Cilia Flores, el ministro del Interior Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, de haber vendido pasaportes diplomáticos a traficantes de drogas y de establecer una estructura estatal de protección a cambio de beneficios de organizaciones criminales.

