Política

Del PRO al peronismo: las reacciones de los políticos argentinos tras la detención de Nicolás Maduro

Dirigentes de todo el arco se pronunciaron sobre el “ataque a gran escala” llevado a cabo por Estados Unidos en Venezuela. “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”, aseguró Patricia Bullrich

Guardar
El comunicado de presidente Donald
El comunicado de presidente Donald Trump.

Luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado del país en un operativo dirigido por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, las reacciones del arco político argentino no se hicieron esperar.

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la jornada como “un día histórico”. A través de su cuenta de X, escribió: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.

El mensaje, publicado pasadas las 8:30 de la mañana, concluyó con la frase: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

Bullrich celebró el operativo dirigido
Bullrich celebró el operativo dirigido por los Estados Unidos.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri destacó la detención de Maduro y aseguró que, hoy, “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, comenzó su mensaje publicado en X.

Y siguió: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

El expresidente Mauricio Macri destacó
El expresidente Mauricio Macri destacó la detención de Maduro.

El jefe de Gobierno de la CABA, Jorge Macri, también celebró el operativo. En sus redes sociales sostuvo: “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”.

Jorge Macri, también celebró el
Jorge Macri, también celebró el operativo.

En tanto, Waldo Wolff, legislador porteño por el PRO y exministro de Seguridad de la Ciudad, publicó un comunicado titulado “Venezuela Libre” en sus redes sociales. “Se violaron DDHH, se fraguaron elecciones y causaron el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes”, opinó.

El dirigente del PRO también
El dirigente del PRO también se pronunció al respecto.

La diputada nacional por CABA, Sabrina Ajmechet, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), respondió a un video publicado por el presidente Javier Milei con el mensaje: “Vamos Venezuela libre. Vamos Argentina con una posición que me enorgullece”.

La diputada nacional libertaria respaldó
La diputada nacional libertaria respaldó el mensaje del presidente.

Desde la vereda opuesta, la dirigente de izquierda Myriam Bregman cuestionó el operativo y lo definió como una “agresión del imperialismo yanqui”. En X manifestó: “Estados Unidos ataca Venezuela. Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yanki y extender la movilización antiimperialista en todo el continente”.

Bregman apuntó al "imperialismo yanqui"
Bregman apuntó al "imperialismo yanqui"

El peronismo también fue contundente con su postura. La cuenta oficial del Partido Justicialista emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump y se refirió a violaciones a tratados internacionales.

El Partido Justicialista emitió un
El Partido Justicialista emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, escribieron.

El comunicado del PRO

El partido fundado por Mauricio Macri difundió un mensaje en el que denunciaron que Maduro “destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos”.

Desde el espacio acompañaron el
Desde el espacio acompañaron el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado

“Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia. Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia”, aseguraron.

Desde el espacio acompañaron el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado para una “transición pacífica, con verdad y justicia”. Y añadieron: “Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpPatricia BullrichWaldo WolffMyriam BregmanMauricio MacriPRO

Últimas Noticias

Javier Milei manifestó su apoyo total al operativo de EEUU en Venezuela y dijo que González Urrutia debería asumir la presidencia

El presidente aseguró que se trata de la caída de “un dictador” y aseguró que el país que administra Donald Trump intervino porque Maduro es “un narcoterrorista”

Javier Milei manifestó su apoyo

El día que Cristina Kirchner condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín

La ex presidenta mantuvo un estrecho vínculo con el mandatario venezolano e, incluso, le había reclamado en 2013 a EEUU que reconociera al “gobierno elegido democráticamente”. Durante el gobierno de Macri la distinción fue retirada

El día que Cristina Kirchner

Javier Milei celebró el operativo de EEUU sobre Venezuela y la captura de Maduro: “La libertad avanza”

El presidente argentino utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo al operativo que desplegó Estados Unidos en Venezuela

Javier Milei celebró el operativo

En 2025 bajaron los bloqueos sindicales, pero Camioneros inauguró las protestas virtuales contra las empresas

En el último trimestre hubo 26 casos denunciados en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Juan Méndez, titular del MEAB, denunció que el gremio de Hugo Moyano impide a algunas pymes pagar los aportes sindicales

En 2025 bajaron los bloqueos

LLA deja atrás un Congreso hostil y abre una nueva etapa: negociar para aprobar las reformas de Milei

Durante 2025 la oposición controló la agenda y obligó al Presidente a recurrir al veto en siete oportunidades. Pero tras el recambio legislativo se configuró una nueva relación de fuerzas. El rol de Bullrich, Menem y Santilli

LLA deja atrás un Congreso
DEPORTES
Las imágenes del primer día

Las imágenes del primer día de trabajo de Marcelo Barovero en su nuevo rol en River Plate

Golpe de Sebastián Báez en la United Cup: venció al 6° del mundo, cortó una extensa racha y logró el mejor triunfo de su carrera

“Es la volcada del año”: la jugada que hizo enloquecer a los fanáticos en la victoria de Chicago Bulls ante Orlando Magic

River, listo para la pretemporada en San Martín de los Andes: dos refuerzos, los que se quedaron en Buenos Aires y algunas sorpresas

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

TELESHOW
Carola del Bianco mostró cómo

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

INFOBAE AMÉRICA

Primeros detalles: qué fuerza de

Primeros detalles: qué fuerza de elite fue la encargada de la misión que capturó a Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos confirmó la imputación de Nicolás Maduro por narcoterrorismo

Caracas: disrupción del mando, niebla de guerra y el factor Trump

Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel