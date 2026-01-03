Del PRO al peronismo: las reacciones de los políticos argentinos tras la detención de Nicolás Maduro

El comunicado de presidente Donald Trump.

Luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado del país en un operativo dirigido por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo, las reacciones del arco político argentino no se hicieron esperar.

La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la jornada como “un día histórico”. A través de su cuenta de X, escribió: “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista, una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.

El mensaje, publicado pasadas las 8:30 de la mañana, concluyó con la frase: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri destacó la detención de Maduro y aseguró que, hoy, “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”.

“Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice. Apoyé a sus presidentes electos, denuncié el fraude y siempre estuve del lado de la querida María Corina Machado, la gran luchadora por la libertad de Venezuela”, comenzó su mensaje publicado en X.

Y siguió: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro, y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

El jefe de Gobierno de la CABA, Jorge Macri, también celebró el operativo. En sus redes sociales sostuvo: “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”.

En tanto, Waldo Wolff, legislador porteño por el PRO y exministro de Seguridad de la Ciudad, publicó un comunicado titulado “Venezuela Libre” en sus redes sociales. “Se violaron DDHH, se fraguaron elecciones y causaron el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes”, opinó.

La diputada nacional por CABA, Sabrina Ajmechet, perteneciente a La Libertad Avanza (LLA), respondió a un video publicado por el presidente Javier Milei con el mensaje: “Vamos Venezuela libre. Vamos Argentina con una posición que me enorgullece”.

Desde la vereda opuesta, la dirigente de izquierda Myriam Bregman cuestionó el operativo y lo definió como una “agresión del imperialismo yanqui”. En X manifestó: “Estados Unidos ataca Venezuela. Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yanki y extender la movilización antiimperialista en todo el continente”.

El peronismo también fue contundente con su postura. La cuenta oficial del Partido Justicialista emitió un comunicado de repudio del ataque dirigido por Trump y se refirió a violaciones a tratados internacionales.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas. Reafirmamos los principios de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. América Latina es territorio de paz y soberanía”, escribieron.

El partido fundado por Mauricio Macri difundió un mensaje en el que denunciaron que Maduro “destruyó la institucionalidad, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y forzó el exilio de millones de venezolanos”.

“Hoy, el accionar impune de quienes devastaron Venezuela llega a su fin. A quienes violan derechos humanos y roban elecciones, tarde o temprano les llega la justicia. Lo esencial ahora no es el destino personal de Maduro, sino que el pueblo venezolano recupere su país, su libertad y su democracia”, aseguraron.

Desde el espacio acompañaron el liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado para una “transición pacífica, con verdad y justicia”. Y añadieron: “Desde el PRO reafirmamos que ningún poder es legítimo si nace del miedo y el abuso. Acompañaremos todo proceso que cierre el ciclo autoritario y abra uno de instituciones democráticas fuertes, libertad y dignidad para todos los venezolanos”.