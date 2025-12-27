Euforia en el Gobierno por el triunfo legislativo y la validación de la división de roles en la negociación

Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt tras la sanción del Presupuesto 2026

El día después de Navidad, el Gobierno Nacional celebró la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en cumplimiento de la voluntad del presidente Javier Milei y cerró el año con un primer triunfo legislativo. La aprobación de los primeros dos objetivos del temario diseñado para el período de sesiones extraordinarias fue recibido con marcada euforia por la Casa Rosada que vio validada además la designación de los interlocutores involucrados en las negociaciones, dispuesta por el mandatario post triunfo electoral.

“Se festeja fuerte. Pasaron dos cosas: por un lado, tenemos Presupuesto después de mucho tiempo durante el cual la vieja política no quiso tener uno y además, lo conseguimos luego de décadas de no tener una previsión seria como esta, con déficit cero y con números acordes a la ley de leyes”, celebró un importante funcionario ante Infobae en las últimas horas del viernes.

Tras una extensa sesión, en la que el titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado José Mayans apuntó contra su par libertaria Patricia Bullrich, la exministra hizo su debut legislativo con un triunfo que se reflejó en todos los grupos de WhastApp pasadas las 21.30 del viernes, luego de que lograra la aprobación de la previsión presupuestaria para 2026 sin modificaciones.

Al igual que en la sesión en Diputados, un gran porcentaje de la mesa política estuvo en el recinto escoltando a la exministra a pedido de la misma. Pasadas las 15, Bullrich recibió en su nuevo despacho al ministro del Interior, Diego Santilli y a los primos Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, el armador de La Libertad Avanza (LLA). También estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

En el Palco del Senado siguen la sesión el ministro del Interior, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem. También el secretario de Asuntos Estratégicos, Nacho Devitt

Algunos metros más lejos, en sus oficinas de Balcarce 50, el ministro coordinador, Manuel Adorni, supervisaba el debate mientras un piso más arriba, el asesor presidencial, Santiago Caputo, seguía las tensiones que lograron sortear en el Congreso a través del intercambio de mensajes en el grupo de WhatsApp que comparten los miembros de la mesa chica y el cruce de algunos llamados. Con Bullrich en control, los actores mencionados intervinieron para colaborar en torcer las voluntades de algunos legisladores como María Carolina Moisés que entrada la tarde sembraba dudas sobre el accionar de los tres integrantes del interbloque peronista a la espera de ofrecimientos en materia de obras públicas para la provincia.

El conteo que llevaban en la administración libertaria les daba un piso de 37 acompañamientos en el capítulo 2, que incluyó al artículo 30, resistido por la oposición y un grupo de radicales que no acompañaron. Sin embargo, conquistaron 42 respaldos con la sumatoria José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz) y de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

Ajeno al detalle de la situación, el presidente Javier Milei monitoreo la sesión desde la quinta de Olivos y se mostró muy activo en redes a lo largo de a tarde. “Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo Javier Milei. Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia”, fue el mensaje que retuiteó el libertario en palabras de Bullrich. Tampoco se mostró en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que sí estuvo al teléfono con varios de los funcionarios.

Ordenados los sobresaltos de última hora, en Casa Rosada daban por hecho el triunfo y destacaban la labor de la flamante senadora. “Es el hecho histórico de los últimos 40 años. Sobre todo la sanción de Inocencia Fiscal que es brutalmente beneficioso”, destacaron en uno de los despachos de Balcarce 50.

El tándem legislativo en la Cámara de Senadores

En las filas libertarias creen que la victoria legislativa reafirma la división en la interlocución que instrumentó el mandatario luego del triunfo en las elecciones nacionales de octubre y que, pese a algunas irregularidades, logró conquistar la sanción de la Ley de Leyes y la Ley de Inocencia Fiscal. De esta forma, destacan a Martín Menem y Patricia Bullrich en la Cámara de Diputados y el Senado y a Diego Santilli con los gobernadores bajo la articulación de Manuel Adorni y la supervisión directa de la menor de los Milei. Al margen, desde el entorno del asesor presidencial aseguran que respeta los carriles y solo se involucra a pedido.

Si bien se detectaron problemas internos durante el tratamiento en Diputados, con el fallido intento de incorporar el capítulo XI que generó resistencia entre los aliados y algunos desentendimientos en el Senado, en Balcarce 50 parecen haber tomado nota y luego de una serie de idas y vueltas, algunas contrapuestas mediantes, se dispusieron a sostener el proyecto que conquistó media sanción en la Cámara Baja y que finalmente logró la aprobación total en la noche del viernes.

“El esquema funciona: Patricia maneja en el Senado y pide ayuda cuando la necesita. Lo mismo hace Menem en Diputados”, destacó una fuente inobjetable. Y continuó: “Adorni en la coordinación y en la validación de las definiciones, Santilli en coordinación con los gobernadores y Santiago opinando sobre estrategia. Todo bajo la supervisión de Karina. Por ahora, lujo”.

Algo similar sintetizó el referente del PRO, Diego Santilli, desde Pasos Perdidos tras el triunfo: “Fue todo trabajo en equipo”. Desde su cuenta de X, el jefe de Gabinete se mostró en coincidencia: “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026.Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”.

La senadora Patricia Bullrich en la Comisión Laboral (Mario Mosca/Comunicación Senado)

Con la aprobación del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, clave para la administración libertaria, el equipo legislativo se prepara para encarar el segundo compromiso: la Reforma Laboral diseñada por los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Caputo (Economía). Lejos quedó el plan de extender las extraordinarias durante los primeros días de enero, por lo que Bullrich deberá intensificar sus esfuerzos para conquistar los apoyos que le permitan al Gobierno pasar sus planes de “modernización” en el sistema que cuenta con la resistencia del sindicalismo, la oposición y algunos aliados.

Tras el receso veraniego previsto para los primeros días del año, y con el tratamiento previsto para el 10 de febrero, los referentes comprometidos trabajan para replicar los pasos que les permita anotarse un nuevo triunfo. “Equipo que gana no se toca”, ironizaba una importante voz, visiblemente alegre.